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Hayatını Kurtaran Doktoru Etiketledi: Cem Yılmaz Kalp Krizinin Ardından Anjiyo Olduğu Hastaneye Geri Döndü!

Hayatını Kurtaran Doktoru Etiketledi: Cem Yılmaz Kalp Krizinin Ardından Anjiyo Olduğu Hastaneye Geri Döndü!

Cem Yılmaz Çanakkale
Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan - Onedio Editörü
12.10.2026 - 14:13
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Cem YılmazÇanakkale'deki yazlık evinde yakalayan kalp krizinin üzerinden tam 44 gün geçti. Sevenlerini fena halde korkutan ünlü komedyen hayatını kurtaran doktorun yanına, anjiyo olduğu Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Hastanesi'ne kontrol için geri döndü. Acil servis girişinin önünde verdiği pozu paylaşırken etiketlediği isim ise dikkatlerden kaçmadı.

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Cem Yılmaz, G.O.R.A. ve Erşan Kuneri'nin yaratıcısı, sağlık sorunlarını daha önce de sahnede anlatmıştı.

Cem Yılmaz, G.O.R.A. ve Erşan Kuneri'nin yaratıcısı, sağlık sorunlarını daha önce de sahnede anlatmıştı.

Türkiye'nin en sevilen komedyenlerinden Cem Yılmaz, 1990'lardan beri stand-up gösterileriyle salonları dolduruyor. G.O.R.A., Hokkabaz, Arog ve Erşan Kuneri gibi işleriyle de ekran başına kilitlenen milyonlarca hayranı var.

Son yıllarda sağlık sorunlarıyla sık sık gündeme gelen Cem Yılmaz bu konuyu da ilk kez anlatmıyor. 2024'teki CMXXIV gösterisinde sağ gözünde retina ayrılması yaşadığını anlatmış, 'Sağ gözüm yüzde elli görmüyor artık' diyerek salonu hem güldürmüş hem düşündürmüştü. Gözüne lazerle işlem yapıldığını da aynı gösteride paylaşmıştı. Ama 29 Ağustos'ta yaşananlar bir göz sorunundan çok daha ciddiydi.

"En büyük krizlerden biri"ni geçirdiği söylenen Cem Yılmaz'ın kalp krizini Ayvacık Devlet Hastanesi'ndeki iki pratisyen hekim EKG'den yakaladı.

"En büyük krizlerden biri"ni geçirdiği söylenen Cem Yılmaz'ın kalp krizini Ayvacık Devlet Hastanesi'ndeki iki pratisyen hekim EKG'den yakaladı.

Kriz, Ayvacık'a bağlı Paşaköy'deki yazlık evinde geldi. Yılmaz'ın hastane odasından yaptığı paylaşıma göre ağrılar, G.O.R.A. çekimlerinin bitmesinin hemen ardından göğsünde ve sırtında başladı. Eve gidip yatsaydı her şeyin 'çok farklı' olabileceğini de kendisi söyledi. İlk durak Ayvacık Devlet Hastanesi'ydi. Pratisyen hekim Erdoğan Karataş o anları şöyle anlattı: 'İlk başvurduğu anda hemen şiddetli bir göğüs ağrısı olduğu için hızlı bir EKG'sini çektirdik.'

Diğer hekim Edanur Canpolat da EKG'yi birlikte kalp krizi olarak yorumladıklarını söyledi. Canpolat'a göre kriz kalbin büyük bölümünü etkiliyordu. Monitöre bağlanan ve ilk ilaç tedavisi verilen Yılmaz, anjiyo için vakit kaybetmeden ÇOMÜ'ye sevk edildi.

Prof. Dr. Ercan Akşit, Cem Yılmaz'a el bileğinden 40 dakikada balon ve stent işlemi yaptı.

Prof. Dr. Ercan Akşit, Cem Yılmaz'a el bileğinden 40 dakikada balon ve stent işlemi yaptı.

ÇOMÜ Kardiyoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Ercan Akşit, ünlü komedyenin hastaneye 'kalbin ön yüzünü ilgilendiren bir kalp kriziyle' geldiğini açıkladı. Akşit'in anlatımına göre Yılmaz'ın bilinci açıktı ve ekip onu doğrudan anjiyo laboratuvarına aldı. 'El bileğinden yaklaşık 40 dakikada balon ve stent işlemiyle işlemini tamamladık' diyen Akşit, durumunun stabil olduğunu da duyurdu.

İki gün koroner yoğun bakımda takip edilen Yılmaz, 31 Ağustos akşamı taburcu oldu. Hastane odasından yaptığı paylaşımda espriyi de elden bırakmadı: 'Doktorlar stresten uzak durun dedi, güldüm.'

Cem Yılmaz kontrol için döndüğü ÇOMÜ Hastanesi'nin önünden Prof. Dr. Ercan Akşit'i etiketledi.

Cem Yılmaz kontrol için döndüğü ÇOMÜ Hastanesi'nin önünden Prof. Dr. Ercan Akşit'i etiketledi.

Krizin üzerinden 44 gün geçtikten sonra Yılmaz bugün yeniden Çanakkale'deydi. Baştan aşağı siyah giyinmiş, başında beresiyle acil servis girişinin önünde gülümseyerek poz verdi. Fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşırken stent işlemini yapan Prof. Dr. Ercan Akşit'i etiketlemeyi de unutmadı.

Kontrolün sonucuna dair hastaneden ya da Yılmaz'dan henüz bir açıklama gelmedi. Yine de bu kare, 'Cem Yılmaz'ın son sağlık durumu nasıl?' diye merak edenlere ünlü komedyenin ayakta ve keyifli olduğunu gösterdi.

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Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan
Onedio Editörü
Yazmaya ve izlemeye olan ilgimi profesyonel anlamda buraya taşıyorum. Magazin dünyasının ilgi çeken haberlerini, yeni gelişmeleri, çok konuşulan iddiaları, televizyon dünyasına ilişkin haberler ile birlikte dizi ve TV programlarına dair detayları sizlerle buluşturuyorum.
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