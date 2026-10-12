Hayatını Kurtaran Doktoru Etiketledi: Cem Yılmaz Kalp Krizinin Ardından Anjiyo Olduğu Hastaneye Geri Döndü!
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Cem Yılmaz'ı Çanakkale'deki yazlık evinde yakalayan kalp krizinin üzerinden tam 44 gün geçti. Sevenlerini fena halde korkutan ünlü komedyen hayatını kurtaran doktorun yanına, anjiyo olduğu Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Hastanesi'ne kontrol için geri döndü. Acil servis girişinin önünde verdiği pozu paylaşırken etiketlediği isim ise dikkatlerden kaçmadı.
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Cem Yılmaz, G.O.R.A. ve Erşan Kuneri'nin yaratıcısı, sağlık sorunlarını daha önce de sahnede anlatmıştı.
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"En büyük krizlerden biri"ni geçirdiği söylenen Cem Yılmaz'ın kalp krizini Ayvacık Devlet Hastanesi'ndeki iki pratisyen hekim EKG'den yakaladı.
Prof. Dr. Ercan Akşit, Cem Yılmaz'a el bileğinden 40 dakikada balon ve stent işlemi yaptı.
Cem Yılmaz kontrol için döndüğü ÇOMÜ Hastanesi'nin önünden Prof. Dr. Ercan Akşit'i etiketledi.
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