Hayatını Kurtaran Doktoru Etiketledi: Cem Yılmaz Kalp Krizinin Ardından Anjiyo Olduğu Hastaneye Geri Döndü!

Türkiye'nin en sevilen komedyenlerinden Cem Yılmaz, 1990'lardan beri stand-up gösterileriyle salonları dolduruyor. G.O.R.A., Hokkabaz, Arog ve Erşan Kuneri gibi işleriyle de ekran başına kilitlenen milyonlarca hayranı var.

Son yıllarda sağlık sorunlarıyla sık sık gündeme gelen Cem Yılmaz bu konuyu da ilk kez anlatmıyor. 2024'teki CMXXIV gösterisinde sağ gözünde retina ayrılması yaşadığını anlatmış, 'Sağ gözüm yüzde elli görmüyor artık' diyerek salonu hem güldürmüş hem düşündürmüştü. Gözüne lazerle işlem yapıldığını da aynı gösteride paylaşmıştı. Ama 29 Ağustos'ta yaşananlar bir göz sorunundan çok daha ciddiydi.