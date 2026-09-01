Kalp Krizi Geçiren Cem Yılmaz'a İlk Müdahaleyi Yapan Doktor Yaşanan Süreci Anlattı

Dr. Erdoğan Karataş ve Dr. Edanur Canpolat, sürecin çok hızlı yönetildiğini vurguladı. Hastaneye ulaştığı ilk andan itibaren hayati bulgularının kontrol edildiğini ifade eden Dr. Edanur Canpolat, EKG çekiminin ardından kalbin büyük bir kısmını etkileyen bir kriz tablosu ile karşılaştıklarını belirtti. Kan tetkik sonuçlarının çıkmasını dahi beklemeden, zaman kaybetmemek adına kardiyo monitorizasyon eşliğinde acil tedaviye başlandığı aktarıldı. İlk müdahalesi hızla tamamlanan Yılmaz, ileri tetkik ve tedavi imkanlarının sağlanması amacıyla ambulansla Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Uzmanlar, bu tür durumlarda ilk birkaç dakikadaki doğru teşhis ve hızlı sevkin hayati riskleri en aza indirdiğini bir kez daha hatırlattı.