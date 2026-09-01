Kalp Krizi Geçiren Cem Yılmaz'a İlk Müdahaleyi Yapan Doktor Yaşanan Süreci Anlattı
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Ünlü komedyen Cem Yılmaz, 29 Ağustos gecesi Çanakkale’nin Ayvacık ilçesindeki yazlığında rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede kalp krizi teşhisiyle tedavi altına alındı. Ayvacık Devlet Hastanesi’nde yapılan hızlı ve başarılı ilk müdahalenin ardından ileri tedavi için sevk edilen Yılmaz, geçirdiği kritik sürecin ardından taburcu edilerek sevenlerinin yüreğine su serpti. Yılmaz'a ilk müdahaleyi yapan Dr. Edanur Canpolat, yaşanan süreci anlattı.
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Olay gecesi acil serviste görev yapan hekimlerin zamanla yarışı Yılmaz’ın hayatını kurtardı.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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