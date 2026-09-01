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Kalp Krizi Geçiren Cem Yılmaz'a İlk Müdahaleyi Yapan Doktor Yaşanan Süreci Anlattı

Kalp Krizi Geçiren Cem Yılmaz'a İlk Müdahaleyi Yapan Doktor Yaşanan Süreci Anlattı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
01.09.2026 - 19:43
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Ünlü komedyen Cem Yılmaz, 29 Ağustos gecesi Çanakkale’nin Ayvacık ilçesindeki yazlığında rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede kalp krizi teşhisiyle tedavi altına alındı. Ayvacık Devlet Hastanesi’nde yapılan hızlı ve başarılı ilk müdahalenin ardından ileri tedavi için sevk edilen Yılmaz, geçirdiği kritik sürecin ardından taburcu edilerek sevenlerinin yüreğine su serpti. Yılmaz'a ilk müdahaleyi yapan Dr. Edanur Canpolat, yaşanan süreci anlattı.

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Olay gecesi acil serviste görev yapan hekimlerin zamanla yarışı Yılmaz’ın hayatını kurtardı.

Olay gecesi acil serviste görev yapan hekimlerin zamanla yarışı Yılmaz’ın hayatını kurtardı.

Şiddetli göğüs ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran ünlü komedyene ilk müdahaleyi gerçekleştiren Dr. Edanur Canpolat ve Dr. Erdoğan Karataş, durumun ciddiyetini hızla fark ettiklerini belirtti. Müdahale anını anlatan Dr. Canpolat, “EKG’sinde kalbin büyük bir kısmını tutan bir kalp krizi olduğunu anladık. Buna uygun tedavisini uygulayıp kan tetkik sonuçlarını beklemeden hızlı bir şekilde ambulansla sevkini gerçekleştirdik” diyerek dakikaların ne kadar önemli olduğuna dikkat çekti.

Buradan izleyebilirsiniz;

İlk birkaç dakikadaki doğru teşhis ve hızlı sevk hayati riskleri en aza indiriyor!

İlk birkaç dakikadaki doğru teşhis ve hızlı sevk hayati riskleri en aza indiriyor!

Dr. Erdoğan Karataş ve Dr. Edanur Canpolat, sürecin çok hızlı yönetildiğini vurguladı. Hastaneye ulaştığı ilk andan itibaren hayati bulgularının kontrol edildiğini ifade eden Dr. Edanur Canpolat, EKG çekiminin ardından kalbin büyük bir kısmını etkileyen bir kriz tablosu ile karşılaştıklarını belirtti. Kan tetkik sonuçlarının çıkmasını dahi beklemeden, zaman kaybetmemek adına kardiyo monitorizasyon eşliğinde acil tedaviye başlandığı aktarıldı. İlk müdahalesi hızla tamamlanan Yılmaz, ileri tetkik ve tedavi imkanlarının sağlanması amacıyla ambulansla Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Uzmanlar, bu tür durumlarda ilk birkaç dakikadaki doğru teşhis ve hızlı sevkin hayati riskleri en aza indirdiğini bir kez daha hatırlattı.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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