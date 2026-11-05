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Mahkemelik Olmuşlardı: Sahra Işık, Eski Eşi İdris Aybirdi'ye Ait Olduğunu İddia Ettiği Ses Kaydını Paylaştı!

Mahkemelik Olmuşlardı: Sahra Işık, Eski Eşi İdris Aybirdi'ye Ait Olduğunu İddia Ettiği Ses Kaydını Paylaştı!

survivor
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Magazin ve TV Editörü
05.11.2026 - 14:24
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Boşanmanın ardından birbirine yönelttikleri ağır suçlamalarla magazin gündeminden düşmeyen Sahra Işık ile İdris Aybirdi arasında tansiyon yeniden yükseldi. Eski Survivor yarışmacısı Sahra Işık, bu kez sosyal medya hesabından eski eşine ait olduğunu iddia ettiği bir ses kaydı paylaştı. Kayıtta duyulduğu öne sürülen sözler ve Işık'ın paylaşımına eklediği not, kısa sürede sosyal medyayı salladı.

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Sahra Işık, 2019'da evlendiği İdris Aybirdi'den boşandıktan sonra aldatma iddialarıyla gündeme gelmişti.

Sahra Işık, 2019'da evlendiği İdris Aybirdi'den boşandıktan sonra aldatma iddialarıyla gündeme gelmişti.

Survivor'daki yarışmacılığıyla geniş bir hayran kitlesi edinen Sahra Işık, iş insanı İdris Aybirdi ile 2019'da dünyaevine girmiş, çiftin oğulları Pamir 12 Haziran 2025'te doğmuştu. Yaklaşık yedi yıl süren evlilik bu yıl tek celsede sona erdi, ancak asıl fırtına boşanmanın hemen ardından koptu. Sahra Işık, eski eşinin kendisini Kızılcık Şerbeti oyuncusu Seray Kaya ile aldattığını öne sürerken Aybirdi bu iddiayı kesin bir dille reddetti. Aybirdi'nin ekimde Seray Kaya ile ilişkisini sosyal medyada açıkça paylaşması ise haftalardır süren tartışmayı yeniden alevlendirdi.

Sahra Işık'ın İdris Aybirdi'ye ait olduğunu iddia ettiği ses kaydında 'yasaklı madde' sözleri dikkat çekti.

Sahra Işık'ın İdris Aybirdi'ye ait olduğunu iddia ettiği ses kaydında 'yasaklı madde' sözleri dikkat çekti.

Seray Kaya tartışmasının üzerinden haftalar geçmişken Sahra Işık bu kez eski eşine ait olduğunu iddia ettiği bir ses kaydını takipçileriyle paylaştı. Kayıtta konuşan erkeğin bir kadının boyundan ve fiziğinden söz ettiği, ardından da 'yasaklı madde sokarım' dediği duyuluyor. Aynı kayıtta Işık'ın 'Ünlü olmaya çalışıyorsun herhalde, ben seni yeterince ünlü etmiştim' sözleriyle karşılık verdiği aktarıldı. Işık, 'Coming soon' yazan hikâyesine 'Seni bekleyen o çocuk affetmez...' notunu ekleyerek yeni paylaşımların da yolda olduğunu ima ederken kayda ilişkin İdris Aybirdi'den henüz bir açıklama gelmedi.

Ses kaydı, Sahra Işık ile İdris Aybirdi'nin mahkemeye taşınan yasaklı madde tartışmasının ortasına düştü.

Ses kaydı, Sahra Işık ile İdris Aybirdi'nin mahkemeye taşınan yasaklı madde tartışmasının ortasına düştü.

Aybirdi'nin sessizliği dikkat çekse de yasaklı madde meselesi ikili arasında ilk kez gündeme gelmiyor. Ekim ayında TV8'deki Gel Konuşalım programına konuk olan Sahra Işık, eski eşinin kendisi hakkında yasaklı madde kullandığı ve çocuğuna bakmadığı iddiasıyla dava açtığını söylemiş, bu suçlamaları 'Tamamen asılsız ve çok çirkin iftiralar' diye nitelendirmişti. İdris Aybirdi ise dört aydır oğlu Pamir'i görüntülü bile göremediğini öne sürmüş, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nda bir soruşturma yürüdüğünü belirterek program hakkında RTÜK'e başvuracağını ve tazminat davası açacağını duyurmuştu. Işık'ın aynı konuyu bu kez eski eşine ait olduğunu iddia ettiği bir kayıtla gündeme getirmesi, mahkeme salonlarına taşınan kavganın kısa sürede durulmayacağını gösteriyor.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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