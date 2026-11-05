Mahkemelik Olmuşlardı: Sahra Işık, Eski Eşi İdris Aybirdi'ye Ait Olduğunu İddia Ettiği Ses Kaydını Paylaştı!
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Boşanmanın ardından birbirine yönelttikleri ağır suçlamalarla magazin gündeminden düşmeyen Sahra Işık ile İdris Aybirdi arasında tansiyon yeniden yükseldi. Eski Survivor yarışmacısı Sahra Işık, bu kez sosyal medya hesabından eski eşine ait olduğunu iddia ettiği bir ses kaydı paylaştı. Kayıtta duyulduğu öne sürülen sözler ve Işık'ın paylaşımına eklediği not, kısa sürede sosyal medyayı salladı.
Sahra Işık, 2019'da evlendiği İdris Aybirdi'den boşandıktan sonra aldatma iddialarıyla gündeme gelmişti.
Sahra Işık'ın İdris Aybirdi'ye ait olduğunu iddia ettiği ses kaydında 'yasaklı madde' sözleri dikkat çekti.
Ses kaydı, Sahra Işık ile İdris Aybirdi'nin mahkemeye taşınan yasaklı madde tartışmasının ortasına düştü.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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