Mahkemelik Olmuşlardı: Sahra Işık, Eski Eşi İdris Aybirdi'ye Ait Olduğunu İddia Ettiği Ses Kaydını Paylaştı!

Aybirdi'nin sessizliği dikkat çekse de yasaklı madde meselesi ikili arasında ilk kez gündeme gelmiyor. Ekim ayında TV8'deki Gel Konuşalım programına konuk olan Sahra Işık, eski eşinin kendisi hakkında yasaklı madde kullandığı ve çocuğuna bakmadığı iddiasıyla dava açtığını söylemiş, bu suçlamaları 'Tamamen asılsız ve çok çirkin iftiralar' diye nitelendirmişti. İdris Aybirdi ise dört aydır oğlu Pamir'i görüntülü bile göremediğini öne sürmüş, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nda bir soruşturma yürüdüğünü belirterek program hakkında RTÜK'e başvuracağını ve tazminat davası açacağını duyurmuştu. Işık'ın aynı konuyu bu kez eski eşine ait olduğunu iddia ettiği bir kayıtla gündeme getirmesi, mahkeme salonlarına taşınan kavganın kısa sürede durulmayacağını gösteriyor.