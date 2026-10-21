Karşılıklı Gözdağı Verdiler: Ayrılık İddiasından Sonra Sahra Işık ve Seray Kaya'dan Art Arda Paylaşım Geldi!

Aybirdi'nin yalanlamasıyla dinmeyen gerilim, Işık'ın oğlu Pamir'le paylaştığı son videoyla yeniden alevlendi. Evde oğluyla kitap karıştırdığı anları takipçileriyle paylaşan ünlü isim, videonun üzerine 'Tek zayıf noktamsın ve seninle tehdit edildiğimde içimdeki aslan çok öfkeli oluyor; bu öfke üstünüze çığ gibi düşecek.' notunu ekledi. Kimi kastettiğini açıkça yazmasa da ihanet, velayet ve nafaka tartışmalarının sürdüğü bir dönemde gelen bu sözler, sosyal medyada eski eşine verilmiş bir gözdağı olarak yorumlandı.

Işık'ın oğlu söz konusu olduğunda sinirlerinin gerildiği ilk an da bu değildi. Daha önce Pamir'in gözleriyle ilgili yorumlar art arda gelince oğlunu doktora götüren ünlü isim, 'Bebeğimin gözünde bir sorun yok. Doktor sorun yok, burun çatısı dar sadece dedi.' diyerek açıklama yapmış, tavsiyelerin ardı kesilmeyince de takipçilerine 'Siz doktor musunuz millet? Sıkıldım çok bilmiş saçma mesajlarınızdan' diye çıkışmıştı.