Karşılıklı Gözdağı Verdiler: Ayrılık İddiasından Sonra Sahra Işık ve Seray Kaya'dan Art Arda Paylaşım Geldi!
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Survivor'la tanınan Sahra Işık ile eski eşi İdris Aybirdi arasındaki gerilim, aylardır sosyal medyada adım adım takip edilen bir magazin dizisine dönüşmüş durumda. İhanet iddiaları, ifşalar ve velayet tartışmalarıyla süren bu kavgaya, Işık'ın oğlu Pamir'le paylaştığı yeni bir video eklendi. Videonun üzerine yazdığı not ise kısa sürede gündem oldu ve tartışmaya bir de Seray Kaya'nın gizemli mesajı karıştı.
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Gençlik yıllarında voleybol oynayan Sahra Işık, Survivor’la tanındı ve 2019’da İdris Aybirdi’yle evlendi.
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Ayrılık iddialarının ardından Sahra Işık, oğlu Pamir’le paylaştığı videoya “öfkem üstünüze çığ gibi düşecek” notunu ekledi.
Sahra Işık’ın gözdağı paylaşımının ardından Seray Kaya’dan dikkat çeken “sandığınız değilim” mesajı geldi.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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