article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Ünlüler Dosyası
Karşılıklı Gözdağı Verdiler: Ayrılık İddiasından Sonra Sahra Işık ve Seray Kaya'dan Art Arda Paylaşım Geldi!

Karşılıklı Gözdağı Verdiler: Ayrılık İddiasından Sonra Sahra Işık ve Seray Kaya'dan Art Arda Paylaşım Geldi!

survivor
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Magazin ve TV Editörü
21.10.2026 - 08:29
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Survivor'la tanınan Sahra Işık ile eski eşi İdris Aybirdi arasındaki gerilim, aylardır sosyal medyada adım adım takip edilen bir magazin dizisine dönüşmüş durumda. İhanet iddiaları, ifşalar ve velayet tartışmalarıyla süren bu kavgaya, Işık'ın oğlu Pamir'le paylaştığı yeni bir video eklendi. Videonun üzerine yazdığı not ise kısa sürede gündem oldu ve tartışmaya bir de Seray Kaya'nın gizemli mesajı karıştı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Gençlik yıllarında voleybol oynayan Sahra Işık, Survivor’la tanındı ve 2019’da İdris Aybirdi’yle evlendi.

Gençlik yıllarında voleybol oynayan Sahra Işık, Survivor’la tanındı ve 2019’da İdris Aybirdi’yle evlendi.

1991 doğumlu Sahra Işık, gençlik yıllarında Fenerbahçe'nin kadın voleybol takımında yer aldıktan sonra 2014'te katıldığı Survivor'la tanındı, 2024'te de All Star kadrosuyla adaya geri dönerek izleyicinin karşısına yeniden çıktı. İş insanı İdris Aybirdi ile 2019'da evlenen ünlü isim, bir dönem ayrılık iddialarına rağmen evliliğine yeniden şans vermiş ve 2025 yazında oğlu Pamir'i kucağına almıştı.

Yedi yıllık evlilik geçtiğimiz aylarda boşanmayla noktalanınca Sahra Işık'ın eşinden neden ayrıldığı merak edilirken ünlü isim, eski eşinin kendisini Kızılcık Şerbeti oyuncusu biriyle aldattığını öne sürerek mesajlar paylaştı. Magazin basınında bu iddialarla birlikte Seray Kaya'nın adı öne çıkarken Kaya, sorunun merkezindeki kişi olmadığını söyledi. Aybirdi ise sessizliğini bozduğu açıklamada iddia edilen tarihlerde böyle bir tanışma ya da birliktelik olmadığını belirterek ihanet suçlamasını reddetti. Kısa bir süre sonra Seray Kaya ve İdris Aybirdi çifti aşklarını açık açık ilan etti. Ancak yalnızca birkaç gün sonra çiftin ayrıldığı iddia edildi.

Ayrılık iddialarının ardından Sahra Işık, oğlu Pamir’le paylaştığı videoya “öfkem üstünüze çığ gibi düşecek” notunu ekledi.

Ayrılık iddialarının ardından Sahra Işık, oğlu Pamir’le paylaştığı videoya “öfkem üstünüze çığ gibi düşecek” notunu ekledi.

Aybirdi'nin yalanlamasıyla dinmeyen gerilim, Işık'ın oğlu Pamir'le paylaştığı son videoyla yeniden alevlendi. Evde oğluyla kitap karıştırdığı anları takipçileriyle paylaşan ünlü isim, videonun üzerine 'Tek zayıf noktamsın ve seninle tehdit edildiğimde içimdeki aslan çok öfkeli oluyor; bu öfke üstünüze çığ gibi düşecek.' notunu ekledi. Kimi kastettiğini açıkça yazmasa da ihanet, velayet ve nafaka tartışmalarının sürdüğü bir dönemde gelen bu sözler, sosyal medyada eski eşine verilmiş bir gözdağı olarak yorumlandı.

Işık'ın oğlu söz konusu olduğunda sinirlerinin gerildiği ilk an da bu değildi. Daha önce Pamir'in gözleriyle ilgili yorumlar art arda gelince oğlunu doktora götüren ünlü isim, 'Bebeğimin gözünde bir sorun yok. Doktor sorun yok, burun çatısı dar sadece dedi.' diyerek açıklama yapmış, tavsiyelerin ardı kesilmeyince de takipçilerine 'Siz doktor musunuz millet? Sıkıldım çok bilmiş saçma mesajlarınızdan' diye çıkışmıştı.

Sahra Işık’ın gözdağı paylaşımının ardından Seray Kaya’dan dikkat çeken “sandığınız değilim” mesajı geldi.

Sahra Işık’ın gözdağı paylaşımının ardından Seray Kaya’dan dikkat çeken “sandığınız değilim” mesajı geldi.

Işık'ın notu konuşulmaya devam ederken Seray Kaya'nın paylaştığı kısa mesaj da dikkatlerden kaçmadı. Sabah'ın aktardığına göre Kaya, Işık'ın paylaşımının ardından 'Sandığınız değilim, sandığınız şeylerden hiçbiri değilim, sandık da değilim.' yazdı, ancak bu sözlerin kime ya da hangi paylaşıma yanıt olduğunu belirtmedi.

Daha önce ihanet iddialarını reddeden Kaya ile İdris Aybirdi, ekim ayının başında ilk kez birlikte poz vererek ilişkilerini herkesin önünde yaşamaya başlamıştı. Işık'ın bir gün önce de eski eşine manidar bir gönderme yapması, iki taraf arasındaki sosyal medya atışmasının hız kesmediğini gösteriyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Merve Ersoy
Merve Ersoy
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın