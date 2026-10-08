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İhanet İddiaları ve Aşk İlanının Ardından Sahra Işık’tan Oğluyla Paylaşım: “Seni Benden Alamazlar!”

İhanet İddiaları ve Aşk İlanının Ardından Sahra Işık’tan Oğluyla Paylaşım: “Seni Benden Alamazlar!”

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
08.10.2026 - 15:01
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Sahra Işık’tan bu kez oğluyla ilgili dikkat çeken bir paylaşım geldi. Eski eşi İdris Aybirdi ve Seray Kaya hakkındaki ihanet iddialarıyla gündeme gelen Işık, Pamir’i kucağında tuttuğu görüntüleri yayımladı. Aybirdi’nin Kaya’yla aşk dolu paylaşımının ardından gelen mesajında, “Seni benden alamazlar” dedi. Oğlundan ayrılmaya karşı çıkan sözleri dikkat çekti. Ancak paylaşımında herhangi bir velayet davası veya mahkeme kararına ilişkin bilgi vermedi.

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Sahra Işık ile İdris Aybirdi’nin boşanmasının ardından ortaya atılan ihanet iddiaları, Seray Kaya’yı da gündemin merkezine taşıdı.

Sahra Işık ile İdris Aybirdi’nin boşanmasının ardından ortaya atılan ihanet iddiaları, Seray Kaya’yı da gündemin merkezine taşıdı.

Sakin başlayan ayrılık, kısa sürede karşılıklı açıklamalara dönüştü. Survivor ile tanınan Sahra Işık, 2019 yılında iş insanı İdris Aybirdi ile evlenmişti. Haziran 2025’te oğulları Pamir’i kucaklarına alan çiftin evliliği, Işık’ın açıklamasına göre 8 Mayıs 2026’da resmen sona erdi. Ayrılığın ilk döneminde önceliklerinin oğulları olduğunu belirten açıklamalar gelmişti. 

Ancak ilerleyen süreçte Işık, eski eşi hakkında peş peşe iddialar ortaya attı. Bunların en çok konuşulanı, Aybirdi’nin kendisini oyuncu Seray Kaya ile aldattığı iddiasıydı. Işık, ilişkinin kendi evliliği devam ederken başladığını öne sürdü. Kaya’yı daha önce tanıdığını ve sosyal medyada takipleştiklerini de söyleyerek yaşananlara tepki gösterdi.

Tartışma yalnızca açıklamalarla sınırlı kalmadı. Işık, eski eşinden geldiğini söylediği mesajların ve aramaların ekran görüntülerini sosyal medya hesabında yayımladı. Paylaşımlarında Aybirdi’nin kendisiyle yeniden bir araya gelmek istediğini iddia ederken Seray Kaya’ya da doğrudan seslendi. İkilinin birlikte yer aldığı bir fotoğrafı da paylaşmasıyla, süreç imalı göndermelerden açık suçlamalara taşındı.

İdris Aybirdi ve Seray Kaya ihanet iddiasını reddederken, ardından gelen fotoğraflarla birlikteliklerini duyurdu.

İdris Aybirdi ve Seray Kaya ihanet iddiasını reddederken, ardından gelen fotoğraflarla birlikteliklerini duyurdu.

İddialara iki isimden de itiraz geldi. İdris Aybirdi, evliliği devam ederken Seray Kaya ile iddia edilen tarihlerde bir tanışıklıklarının veya ilişkilerinin bulunmadığını savundu. Kaya da sessizliğinin söylenenleri kabul ettiği anlamına gelmediğini belirtti. Konunun içinde bir çocuk bulunduğu için açıklamalarında hassas davrandığını söyledi. 

Kaya, Sahra Işık’la anlatıldığı gibi yakın olmadıklarını, geçmişte yalnızca bir düğünde karşılaştıklarını dile getirdi. “Bir problem var belli ki ama o problemin içindeki kişi ben değilim” sözleriyle de kendisine yöneltilen suçlamalara karşı çıktı.

Derken açıklamaları, ilişkinin açıkça duyurulduğu paylaşımlar izledi. Seray Kaya, Aybirdi ile birlikte çekilmiş fotoğrafını mavi kalp emojisiyle yayımladı. İlişkilerinin boşanmaların ardından başladığını vurgulayan oyuncunun paylaşımıyla, ikilinin birlikte olup olmadığı sorusu yanıt buldu.

Sonrasında İdris Aybirdi de Kaya ile samimi karelerini paylaşarak “Sen çok aşksın, hayatımın dönüm noktasısın” notunu düştü. Böylece ihanet iddialarıyla başlayan gündem, karşılıklı açıklamalar ve mesaj paylaşımlarının ardından açık bir aşk ilanına uzandı.

Sahra Işık, oğlu Pamir’le paylaşımında “Seni benden ayırmaya kimsenin gücü yetmez” dedi.

Sahra Işık, oğlu Pamir’le paylaşımında “Seni benden ayırmaya kimsenin gücü yetmez” dedi.

Bu kez paylaşımının merkezinde oğlu vardı. Sahra Işık, Pamir’i kucağında tuttuğu görüntülere eklediği notta, “Seni benden alamazlar” diyerek başladı. Oğluna seslenen Işık, şu ifadeleri kullandı:

“Merak etme oğlum, annen çok güçlü ve tüm pislikleri bizim için temizlemeye devam edecek. İstedikleri kadar uğraşsınlar. Her yerden saldırı alsam bile beni yıkmak kolay değil, anlayacaklar. Bilmiyorlar oğlum.”

Paylaşımın devamında ise “Seni benden ayırmaya kimsenin gücü yetmez. Para ile her şeyi alabilirsin ama karakter satın alamazsın” sözlerine yer verdi. Oğluna güçlü, şerefli ve kimseye boyun eğmeyen bir insan olması yönünde seslenen Işık, mesajını “Sana öğreteceğim çok şey var” diyerek tamamladı.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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