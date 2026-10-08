İhanet İddiaları ve Aşk İlanının Ardından Sahra Işık’tan Oğluyla Paylaşım: “Seni Benden Alamazlar!”

İddialara iki isimden de itiraz geldi. İdris Aybirdi, evliliği devam ederken Seray Kaya ile iddia edilen tarihlerde bir tanışıklıklarının veya ilişkilerinin bulunmadığını savundu. Kaya da sessizliğinin söylenenleri kabul ettiği anlamına gelmediğini belirtti. Konunun içinde bir çocuk bulunduğu için açıklamalarında hassas davrandığını söyledi.

Kaya, Sahra Işık’la anlatıldığı gibi yakın olmadıklarını, geçmişte yalnızca bir düğünde karşılaştıklarını dile getirdi. “Bir problem var belli ki ama o problemin içindeki kişi ben değilim” sözleriyle de kendisine yöneltilen suçlamalara karşı çıktı.

Derken açıklamaları, ilişkinin açıkça duyurulduğu paylaşımlar izledi. Seray Kaya, Aybirdi ile birlikte çekilmiş fotoğrafını mavi kalp emojisiyle yayımladı. İlişkilerinin boşanmaların ardından başladığını vurgulayan oyuncunun paylaşımıyla, ikilinin birlikte olup olmadığı sorusu yanıt buldu.

Sonrasında İdris Aybirdi de Kaya ile samimi karelerini paylaşarak “Sen çok aşksın, hayatımın dönüm noktasısın” notunu düştü. Böylece ihanet iddialarıyla başlayan gündem, karşılıklı açıklamalar ve mesaj paylaşımlarının ardından açık bir aşk ilanına uzandı.