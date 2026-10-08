İhanet İddiaları ve Aşk İlanının Ardından Sahra Işık’tan Oğluyla Paylaşım: “Seni Benden Alamazlar!”
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Sahra Işık’tan bu kez oğluyla ilgili dikkat çeken bir paylaşım geldi. Eski eşi İdris Aybirdi ve Seray Kaya hakkındaki ihanet iddialarıyla gündeme gelen Işık, Pamir’i kucağında tuttuğu görüntüleri yayımladı. Aybirdi’nin Kaya’yla aşk dolu paylaşımının ardından gelen mesajında, “Seni benden alamazlar” dedi. Oğlundan ayrılmaya karşı çıkan sözleri dikkat çekti. Ancak paylaşımında herhangi bir velayet davası veya mahkeme kararına ilişkin bilgi vermedi.
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Sahra Işık ile İdris Aybirdi’nin boşanmasının ardından ortaya atılan ihanet iddiaları, Seray Kaya’yı da gündemin merkezine taşıdı.
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İdris Aybirdi ve Seray Kaya ihanet iddiasını reddederken, ardından gelen fotoğraflarla birlikteliklerini duyurdu.
Sahra Işık, oğlu Pamir’le paylaşımında “Seni benden ayırmaya kimsenin gücü yetmez” dedi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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