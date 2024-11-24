Mahallede Gezip, Haylazlık Yaptı: Kış Uykusuna Yatamayan Ayı Yine Sahnede!

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Geçmiş yıllarda kış uykusuna yatmayıp yerleşim yerlerine inen ayının bir benzeri Rize'de görüldü. Merkeze bağlı Dörtyol köyü yakınlarında mahalle mahalle gezen ayının görüntüleri sosyal medyada gündem oldu. Sur üzerinden evlerin yanına kadar gelen ayı, oynadığı su bidonunun devrilmesiyle panikleyerek kaçtı. Ayının korktuğu anlar çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
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Rize'nin merkeze bağlı Dörtyol köyünde kış uykusuna yatmayan bir ayı, yerleşim yerlerine inerek evler arasında dolaştı.
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Sur üzerinde bulunan su bidonuyla oynayan ayı, bidonun devrilmesiyle birlikte korkarak kaçtı. Güvenlik kamerası tarafından kaydedilen ayının görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.
İşte o görüntüler; 🎥
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2015 yılında başladığım Gaziantep Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü’nde gazetecilik ve medya faaliyetlerine ilişkin teorik dersler aldım. Eğitimim sürecim boyunca, üniversitenin basın-yayın biriminde yazı işleri faaliyetleri yürüttükten sonra lisans eğitimimi tamamladım. 2020 yılında yerel bir gazetede yazı işleri ve gazete tasarımı yaparak basın sektöründeki ilk iş tecrübemi edindim. 2022 yılında Onedio platformunda ‘Gündem editörü’ olarak işe başladıktan sonra mesleğim olan gazeteciliği ulusal çapta icra etmeyi ve farklı kaynaklardan olayları teyitlemeyi öğrendim. 2023’ten bu yana ise yine Onedio çatısı altında ‘Video editörü’ olarak medya faaliyetlerime devam etmekteyim.
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