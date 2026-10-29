Elazığ'da Anaokulu Öğrencilerinin "Ölürüm Türkiyem" Türküsünü Dinleyen Yaşlı Adam Gözyaşlarını Tutamadı

Bugün Cumhuriyetimizin 103. yılı. Ulusumuzun bu en önemli günü her sene olduğu gibi büyük bir coşkuyla kutlandı. Ülkemizin dört bir yanında 7'den 70'e herkes bayrağını alıp sokaklarda, meydanlarda ve okul bahçelerinde bu özel günün gururunu birlikte yaşadı. Coşkulu kutlamalara sahne olan günün her anı, kimi zaman neşeyi kimi zaman da yüreklerimizi ısıtan duygusal anları beraberinde getirdi.

Elazığ'da anaokulu öğrencileri, Cumhuriyet Bayramı kutlamaları sırasında bir parkta 'Ölürüm Türkiyem' türküsünü söyledi. O sırada oradan geçen bir amca, gözyaşlarına hakim olamadı. Bir köşede dizleri üzerine çökerek minikleri izleyen adamın o anları izleyenleri de duygulandırdı.

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