Memleketten 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Manzaraları: Cumhuriyetimizin 103. Yılı Böyle Kutlandı
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Bugün Cumhuriyetimizin 103. yılını kutluyoruz. Yurdun dört bir yanında sabahtan bu yana düzenlenen törenler, yürüyüşler ve etkinlikle, Cumhuriyet coşkusunun nesiller boyunca nasıl canlı kaldığını bir kez daha gözler önüne serdi.
Biz de sosyal medyada paylaşılan en güzel 29 Ekim manzaralarını sizler için derledik. Yurdun kimi yerde bir çocuğun yağmurda gösterdiği hassasiyet, kimi yerinde bir çiftçinin tarlasına yazdığı Cumhuriyet, kimi yerinde de bir halk otobüsünde çalınan marşlar herkesin içini ısıttı.
Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun 🇹🇷
Hatay'da yağmur yağınca bir öğrenci Atatürk maketinin üzerine şemsiye açtı.
Amasya'da bir çiftçi traktörüyle tarlasına "Cumhuriyet" yazdı.
İzmit'te bir kuyumcu esnafının Cumhuriyet Bayramı için hazırladığı 3 boyutlu ekran beğeni topladı.
Düzce'de halk otobüsünde yolculara bando sürprizi yapıldı.
İzmir'de 29 Ekim yürüyüşüne bir köpek de katıldı.
İstanbul'da Saint Benoît Fransız Lisesi öğrencilerinin okul bahçesinde Cumhuriyet Bayramı kutlaması;
İstanbul'da Atatürk büstü ve Türk bayrağı eşliğinde motosiklet konvoyu yapıldı.
Spina bifida ile mücadele eden minik Havin, yürüme desteğiyle zeybek oynayarak Cumhuriyet'imizi kutladı.
Ankara'da Atatürk'ü meydanlara taşıyan üç boyutlu görüntüler görenleri büyüledi.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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