Memleketten 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Manzaraları: Cumhuriyetimizin 103. Yılı Böyle Kutlandı

Bugün Cumhuriyetimizin 103. yılını kutluyoruz. Yurdun dört bir yanında sabahtan bu yana düzenlenen törenler, yürüyüşler ve etkinlikle, Cumhuriyet coşkusunun nesiller boyunca nasıl canlı kaldığını bir kez daha gözler önüne serdi.

Biz de sosyal medyada paylaşılan en güzel 29 Ekim manzaralarını sizler için derledik. Yurdun kimi yerde bir çocuğun yağmurda gösterdiği hassasiyet, kimi yerinde bir çiftçinin tarlasına yazdığı Cumhuriyet, kimi yerinde de bir halk otobüsünde çalınan marşlar herkesin içini ısıttı.

Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun 🇹🇷