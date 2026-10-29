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Azerbaycan'ın Kurtuluş Savaşı'na Verdiği Desteği Anlatan 29 Ekim Filmi Boğazları Düğümledi

Azerbaycan'ın Kurtuluş Savaşı'na Verdiği Desteği Anlatan 29 Ekim Filmi Boğazları Düğümledi

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
29.10.2026 - 12:09 Son Güncelleme: 29.10.2026 - 12:30

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Bugün Cumhuriyetimizin 103. yılını kutluyoruz. Her sene olduğu gibi bu yıl da Cumhuriyet Bayramı, yurdun dört bir yanında düzenlenen tören, yürüyüş ve etkinliklerle yedisinden yetmişine her yaştan insan tarafından coşkuyla kutlanıyor.

Bu coşkuya sınırlarımızın ötesinden de bir kardeş eli uzandı. Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi SOCAR'ın 29 Ekim için hazırladığı film yeniden paylaşıldı ve bugünün en çok beğenilen videolarından biri oldu. 'Çünkü biz tek millet, iki devletiz.' notuyla paylaşılan video her detayıyla izleyenlerin boğazlarını düğümledi.

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Filmin sisli cephe sahnelerinden köydeki acı habere uzanan hikayesi, tarihin gerçek bir sayfasına dayanıyor.

Filmin sisli cephe sahnelerinden köydeki acı habere uzanan hikayesi, tarihin gerçek bir sayfasına dayanıyor.

Kurtuluş Savaşı yıllarında Azerbaycan, kendi imkanları kısıtlı olmasına rağmen Ankara'daki Büyük Millet Meclisi hükümetine altın, silah ve mühimmat gönderdi. Dönemin Azerbaycan hükümet başkanı Neriman Nerimanov'un öncülük ettiği bu yardımlar arasında on binlerce tüfek, yüzlerce makineli tüfek ve onlarca top da bulunuyordu.

Bununla da kalmıyor, altının ve cephanenin yanı sıra petrol ürünleri de Bakü'den Anadolu'ya ulaştırıldı. Savaşın en çok ihtiyaç duyulan anlarında gelen bu destek, yalnızca maddi bir yardım olarak kalmadı ve iki halk arasındaki kardeşlik bağını da güçlendirdi. Haydar Aliyev'in 'Tek millet, iki devlet' sözüyle özetlediği bu bağ, aradan geçen yüzyıldan fazla zamana rağmen iki ülke insanının ortak duygusunu en iyi anlatan ifade olmaya devam ediyor.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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