Azerbaycan'ın Kurtuluş Savaşı'na Verdiği Desteği Anlatan 29 Ekim Filmi Boğazları Düğümledi

Bugün Cumhuriyetimizin 103. yılını kutluyoruz. Her sene olduğu gibi bu yıl da Cumhuriyet Bayramı, yurdun dört bir yanında düzenlenen tören, yürüyüş ve etkinliklerle yedisinden yetmişine her yaştan insan tarafından coşkuyla kutlanıyor.

Bu coşkuya sınırlarımızın ötesinden de bir kardeş eli uzandı. Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi SOCAR'ın 29 Ekim için hazırladığı film yeniden paylaşıldı ve bugünün en çok beğenilen videolarından biri oldu. 'Çünkü biz tek millet, iki devletiz.' notuyla paylaşılan video her detayıyla izleyenlerin boğazlarını düğümledi.

Kaynak