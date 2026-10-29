Azerbaycan'ın Kurtuluş Savaşı'na Verdiği Desteği Anlatan 29 Ekim Filmi Boğazları Düğümledi

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Bugün Cumhuriyetimizin 103. yılını kutluyoruz. Her sene olduğu gibi bu yıl da Cumhuriyet Bayramı, yurdun dört bir yanında düzenlenen tören, yürüyüş ve etkinliklerle yedisinden yetmişine her yaştan insan tarafından coşkuyla kutlanıyor.
Bu coşkuya sınırlarımızın ötesinden de bir kardeş eli uzandı. Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi SOCAR'ın 29 Ekim için hazırladığı film yeniden paylaşıldı ve bugünün en çok beğenilen videolarından biri oldu. 'Çünkü biz tek millet, iki devletiz.' notuyla paylaşılan video her detayıyla izleyenlerin boğazlarını düğümledi.
Filmin sisli cephe sahnelerinden köydeki acı habere uzanan hikayesi, tarihin gerçek bir sayfasına dayanıyor.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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