Atatürk Balkona Çıkıp Halkı Selamladı: İzmit'teki 3 Boyutlu Video İzleyenleri Duygulandırdı
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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir binanın cephesinde gösterilen 3 boyutlu Atatürk videosu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesinde izleyenleri duygulandırdı.
Fethiye Caddesi'nin girişindeki binada yayınlanan videoda Atatürk, balkona çıkıp halkı selamlıyor. Gerçekçi görüntüler, caddeden geçenlere duygusal anlar yaşattı!
İzmit'te bir binanın cephesinde gösterilen 3 boyutlu videoda Atatürk, balkona çıkıp halkı selamladı.
Caddeden Geçenler Durup İzledi
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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