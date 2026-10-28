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Atatürk Balkona Çıkıp Halkı Selamladı: İzmit'teki 3 Boyutlu Video İzleyenleri Duygulandırdı

Atatürk Balkona Çıkıp Halkı Selamladı: İzmit'teki 3 Boyutlu Video İzleyenleri Duygulandırdı

Kocaeli Atatürk 29 ekim
Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
28.10.2026 - 18:14
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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir binanın cephesinde gösterilen 3 boyutlu Atatürk videosu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesinde izleyenleri duygulandırdı.

Fethiye Caddesi'nin girişindeki binada yayınlanan videoda Atatürk, balkona çıkıp halkı selamlıyor. Gerçekçi görüntüler, caddeden geçenlere duygusal anlar yaşattı!

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İzmit'te bir binanın cephesinde gösterilen 3 boyutlu videoda Atatürk, balkona çıkıp halkı selamladı.

Caddeden Geçenler Durup İzledi

Caddeden Geçenler Durup İzledi

Video, Cumhuriyet Bulvarı ile Fethiye Caddesi'nin kesiştiği noktadaki İlhan Kuyumculuk binasının cephesinde gösteriliyor. Görüntülerde Gazi Mustafa Kemal Atatürk, binanın köşesindeki balkona çıkıyor ve aşağıdaki kalabalığı selamlıyor.

Gerçeğe yakın görüntüsüyle dikkat çeken çalışma, bölgeden geçen pek çok kişiyi durdurdu. Yerel haber sitesi Özgün Kocaeli'nin paylaştığı video da sosyal medyada kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

İzmit'teki bu çalışmada anamorfik illüzyon isimli teknoloji kullanıldı. Cumhuriyet'in 103. yılı öncesinde Atatürk'ü anmak için hazırlanan video, görenleri duygulandırdı.

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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