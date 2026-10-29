Mozambik'te Yaşayan Türkçe İçerik Üreticisi Nalia Andre Mahallesini Dronla Görüntüledi

Afrika denildiğinde çoğumuzun aklına ilk olarak safari manzaraları ya da kalabalık şehirler geliyor. Oysa kıtadaki gündelik hayatın asıl yüzü, insanların kendi mahallelerinde nasıl yaşadığında saklı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler sayesinde de bu merak her geçen gün biraz daha artıyor.

Uzun süre Türkiye'de yaşadıktan sonra ülkesine dönen ve Türkçe içerikler üreten 'Nalia Andre' isimli kullanıcı, yaşadığı mahalleyi dron ile havadan görüntüledi. Palmiyelerin ve bahçelerin arasındaki evleri görüntüleyen kadın o anları 'Gördüğünüz gibi mahallemiz yemyeşil!' notuyla paylaştı.

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