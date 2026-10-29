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Mozambik'te Yaşayan Türkçe İçerik Üreticisi Nalia Andre Mahallesini Dronla Görüntüledi

Mozambik'te Yaşayan Türkçe İçerik Üreticisi Nalia Andre Mahallesini Dronla Görüntüledi

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
29.10.2026 - 13:18

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Afrika denildiğinde çoğumuzun aklına ilk olarak safari manzaraları ya da kalabalık şehirler geliyor. Oysa kıtadaki gündelik hayatın asıl yüzü, insanların kendi mahallelerinde nasıl yaşadığında saklı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler sayesinde de bu merak her geçen gün biraz daha artıyor.

Uzun süre Türkiye'de yaşadıktan sonra ülkesine dönen ve Türkçe içerikler üreten 'Nalia Andre' isimli kullanıcı, yaşadığı mahalleyi dron ile havadan görüntüledi. Palmiyelerin ve bahçelerin arasındaki evleri görüntüleyen kadın o anları 'Gördüğünüz gibi mahallemiz yemyeşil!' notuyla paylaştı.

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Peki Mozambik'te mahalleler nasıl?

Peki Mozambik'te mahalleler nasıl?

Afrika denince çoğumuz kurak savanları, safari manzaralarını ya da kalabalık şehirleri düşünürüz. Oysa bölgede görüntü bundan ibaret değil. Özellikle Hint Okyanusu'na kıyısı olan Mozambik yeşil doğasıyla ve az insanın bulunduğu sakin mahalleleriyle dikkat çekiyor.

Tropikal iklimin etkisiyle kıyı kuşağında palmiyeler, mango ve Hindistan cevizi ağaçları evlerin arasında yemyeşil bir örtü oluşturuyor. Kaju ise ülkenin en bilinen tarım ürünlerinden biri. Kıyı boyunca uzanan bölgelerde yetişen bu üründe Mozambik, 1970'li yılların başında dünyanın en büyük ihracatçısı konumundaydı. Bugün de milyonu aşkın küçük üretici, evlerinin çevresindeki az sayıdaki ağaçtan geçimine katkı sağlıyor. Asfaltın her sokağa ulaşmadığı bu mahallelerde yollar kırmızımsı toprak ve kumdan oluşuyor, hayat da doğayla iç içe akıyor. Bizim için sıradan olan asfaltlı sokaklar ve apartman sıraları, dünyanın başka bir köşesinde mango ve kaju ağaçlarının arasındaki toprak yollara dönüşüyor.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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