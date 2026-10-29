Mozambik'te Yaşayan Türkçe İçerik Üreticisi Nalia Andre Mahallesini Dronla Görüntüledi

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Afrika denildiğinde çoğumuzun aklına ilk olarak safari manzaraları ya da kalabalık şehirler geliyor. Oysa kıtadaki gündelik hayatın asıl yüzü, insanların kendi mahallelerinde nasıl yaşadığında saklı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler sayesinde de bu merak her geçen gün biraz daha artıyor.
Uzun süre Türkiye'de yaşadıktan sonra ülkesine dönen ve Türkçe içerikler üreten 'Nalia Andre' isimli kullanıcı, yaşadığı mahalleyi dron ile havadan görüntüledi. Palmiyelerin ve bahçelerin arasındaki evleri görüntüleyen kadın o anları 'Gördüğünüz gibi mahallemiz yemyeşil!' notuyla paylaştı.
Peki Mozambik'te mahalleler nasıl?
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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