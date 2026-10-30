Gördüğü Rüya Hayatını Değiştirdi! Deniz Baysal Yaşadığı Manevi Dönüşümü Anlattı
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Taşacak Bu Deniz dizisinde Esme karakterini canlandıran Deniz Baysal, ABtalks programına konuk oldu. Baysal, son iki yılda inanç hayatında büyük bir değişim yaşadığını söyledi. Bu değişimin bir rüyanın ardından başladığını anlatan oyuncu, rüyayı gördükten sonra sonsuz bir sevgi hissettiğini ifade etti. Baysal ayrıca TRT Tabii yapımı Ayşe Şasa'daki rolünün ve İslam tasavvufunu okumaya başlamasının bu süreçte etkili olduğunu söyledi.
Kaynak: ABtalks
Deniz Baysal, Taşacak Bu Deniz dizisinde Esme karakterini canlandırıyor.
Baysal, son iki yılda inanç hayatında büyük bir değişim yaşadığını söyledi.
Oyuncu, gördüğü rüyanın ardından sonsuz sevgiyi hissettiğini anlattı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın