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Gördüğü Rüya Hayatını Değiştirdi! Deniz Baysal Yaşadığı Manevi Dönüşümü Anlattı

Gördüğü Rüya Hayatını Değiştirdi! Deniz Baysal Yaşadığı Manevi Dönüşümü Anlattı

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
30.10.2026 - 10:42
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Taşacak Bu Deniz dizisinde Esme karakterini canlandıran Deniz Baysal, ABtalks programına konuk oldu. Baysal, son iki yılda inanç hayatında büyük bir değişim yaşadığını söyledi. Bu değişimin bir rüyanın ardından başladığını anlatan oyuncu, rüyayı gördükten sonra sonsuz bir sevgi hissettiğini ifade etti. Baysal ayrıca TRT Tabii yapımı Ayşe Şasa'daki rolünün ve İslam tasavvufunu okumaya başlamasının bu süreçte etkili olduğunu söyledi.

Kaynak: ABtalks

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Deniz Baysal, Taşacak Bu Deniz dizisinde Esme karakterini canlandırıyor.

Deniz Baysal, Taşacak Bu Deniz dizisinde Esme karakterini canlandırıyor.

Deniz Baysal, Taşacak Bu Deniz dizisinde Esme karakterini canlandırıyor. Oyuncu, ABtalks programında sunucu Anas'ın sorularını yanıtladı.

Baysal, programda daha çok hayatında yaşadığı manevi dönüşümden söz etti.

Baysal, son iki yılda inanç hayatında büyük bir değişim yaşadığını söyledi.

Baysal, son iki yılda inanç hayatında büyük bir değişim yaşadığını söyledi.

Baysal, son iki yıl içinde inanç hayatında büyük bir değişim yaşadığını söyledi. Bu sürecin kendisi için önemli bir dönüm noktası olduğunu belirtti.

Oyuncu, TRT Tabii yapımı Ayşe Şasa'daki rolünün bu değişimde etkili olduğunu anlattı. İslam tasavvufunu okumaya başladığını ve bunun kendisine çok iyi geldiğini de söyledi.

Oyuncu, gördüğü rüyanın ardından sonsuz sevgiyi hissettiğini anlattı.

Oyuncu, gördüğü rüyanın ardından sonsuz sevgiyi hissettiğini anlattı.

Baysal, değişimin bir rüyayla başladığını söyledi. 'Ama ben bir rüya gördüm ve sonrasında o sonsuz sevgiyi hissettim' diyen oyuncu, rüyanın ardından hayatının kendisine daha kolay gelmeye başladığını anlattı.

'İnsanın Allah'ı bulmasının ne demek olduğunu öğrendim bu 2 sene içinde. Bana inanılmaz iyi geldi. Bilgi vardır, çok yanlış insanlar konuşur inançla ilgili ve seni aslında uzaklaştırırlar. Ama ben bir rüya gördüm ve sonrasında o sonsuz sevgiyi hissettim. Benim için hayat daha kolay olmaya başladı. Ne kadar çok inanırsam o kadar mutlu oldum. Anlatmayayım rüyalar çok anlatılmaz derler. Ölümü gördüm diyebilirim, ne kadar hafif bir şey olduğunu... Hissettiğim şeyi tarif edemem. Biz TRT Tabii'de bir iş çektik, Ayşe Şasa... Aslında ben onunla birlikte benim hayatım değişti. Ben İslâm tasavvufunu okumaya başladım ve bana çok iyi geldi. Başka kapılar açtı.'

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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