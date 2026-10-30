Gördüğü Rüya Hayatını Değiştirdi! Deniz Baysal Yaşadığı Manevi Dönüşümü Anlattı

Baysal, son iki yıl içinde inanç hayatında büyük bir değişim yaşadığını söyledi. Bu sürecin kendisi için önemli bir dönüm noktası olduğunu belirtti.

Oyuncu, TRT Tabii yapımı Ayşe Şasa'daki rolünün bu değişimde etkili olduğunu anlattı. İslam tasavvufunu okumaya başladığını ve bunun kendisine çok iyi geldiğini de söyledi.