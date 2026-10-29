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Ceyda Düvenci "Cenazelere Gidemiyorum" Deyip Nedenini Açıkladı!

Ceyda Düvenci "Cenazelere Gidemiyorum" Deyip Nedenini Açıkladı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
29.10.2026 - 15:33
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Oyuncu ve sunucu Ceyda Düvenci, Bambaşka Sohbetler programının sunucusu. Programında her hafta farklı bir ünlü konuğu ağırlayan Düvenci, bu kez kendi hayatına dair samimi bir itirafta bulundu. Yakın olduğu kişilerin cenazelerine gidemediğini söyleyen Düvenci, bu durumun uzun süredir aklında olduğunu ve nedenini düşündüğünü anlattı. Sözlerine 'Benim hiç sevmediğim bir huyum var' diyerek başladı.

Düvenci'ye göre cenazeye gitmek, ölümü kesin olarak görmek anlamına geliyor. Bu düşüncenin Selim Naşit'in vefatıyla başladığını söyleyen sunucu, cenazeye gitmediğinde kişinin hâlâ yaşıyormuş gibi hissettiğini ifade etti. Açıklaması sosyal medyada gündem oldu.

Kaynak: Bambaşka Sohbetler

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Ceyda Düvenci, Bambaşka Sohbetler programında cenazelere gidemediğini anlattı.

Ceyda Düvenci, Bambaşka Sohbetler programında cenazelere gidemediğini anlattı.

Ceyda Düvenci, sunuculuğunu yaptığı Bambaşka Sohbetler programında, yakın olduğu ve emeği geçen biri vefat ettiğinde cenazesine gidemediğini söyledi. 'Cenazesine gidemiyorum ben' diyen Düvenci, bunu kendisinin hiç sevmediği bir huy olarak tanımladı.

Sunucu, bu durumun uzun zamandır aklında olduğunu ve neden böyle hissettiğini sorguladığını anlattı.

Düvenci, bu düşüncenin Selim Naşit'le başladığını söyledi.

Düvenci, bu düşüncenin Selim Naşit'le başladığını söyledi.

Düvenci, cenazelere gitmeme düşüncesinin nereden geldiğini anlatırken, 'Bu Selim Naşit ile başladı bende' dedi. Cenazeye gitmenin kendisi için ölümü kesin olarak görmek anlamına geldiğini belirtti.

Sunucu, 'Cenazesine gidersem net olarak öldüğünü göreceğim' sözleriyle bu durumun kendisine iyi gelmediğini anlattı.

Düvenci, cenazeye gitmezse kişinin ölmüş gibi gelmeyeceğini söyledi.

Düvenci, cenazeye gitmezse kişinin ölmüş gibi gelmeyeceğini söyledi.

Düvenci, 'Cenazesine gitmezsem ölmüş gibi gelmeyecek' diyerek bu tercihinin ardındaki duyguyu özetledi. Cenazeye gitmediğinde kişinin kendisine göre hâlâ 'orada ve yaşıyor' gibi olduğunu belirtti.

'Vefat ettiği zaman çok sevdiğim yakınım olan, bende de emeği geçmiş. Cenazesine gidemiyorum ben. Uzun zamandır da bunu düşünüyorum. Neden ben cenazelere gidemiyorum? Sonra şunu fark ediyorum. Şimdi siz konuşunca da aynı gerçeklikle yüzleşiyorum. Bu Selim Naşit ile başladı bende. Cenazesine gidersem net olarak öldüğünü göreceğim. Bu bana iyi gelmiyor. Cenazesine gitmezsem ölmüş gibi gelmeyecek. Hani nasılsa o orada ve yaşıyor gibi arkasında durduğum bir huy değil.'

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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