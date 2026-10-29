Ceyda Düvenci "Cenazelere Gidemiyorum" Deyip Nedenini Açıkladı!

Oyuncu ve sunucu Ceyda Düvenci, Bambaşka Sohbetler programının sunucusu. Programında her hafta farklı bir ünlü konuğu ağırlayan Düvenci, bu kez kendi hayatına dair samimi bir itirafta bulundu. Yakın olduğu kişilerin cenazelerine gidemediğini söyleyen Düvenci, bu durumun uzun süredir aklında olduğunu ve nedenini düşündüğünü anlattı. Sözlerine 'Benim hiç sevmediğim bir huyum var' diyerek başladı.

Düvenci'ye göre cenazeye gitmek, ölümü kesin olarak görmek anlamına geliyor. Bu düşüncenin Selim Naşit'in vefatıyla başladığını söyleyen sunucu, cenazeye gitmediğinde kişinin hâlâ yaşıyormuş gibi hissettiğini ifade etti. Açıklaması sosyal medyada gündem oldu.

Kaynak: Bambaşka Sohbetler