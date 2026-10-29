article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Doğa Rutkay'dan Eşi Kerimcan Kamal'la İlgili Kıskançlık İtirafı!

Doğa Rutkay'dan Eşi Kerimcan Kamal'la İlgili Kıskançlık İtirafı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
29.10.2026 - 13:59
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Oyuncu Doğa Rutkay, usta tiyatrocu Rutkay Aziz'in kızı ve 2014'ten beri Kerimcan Kamal'la evli. Rutkay, Nihat Odabaşı ile Hiç Çekemem programına konuk oldu. Ünlü bir ailenin çocuğu olmanın zorluklarından ve annelikten söz eden Rutkay, eşini çok kıskandığını da söyledi.

Kaynak: Nihat Odabaşı ile Hiç Çekemem

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Doğa Rutkay, usta tiyatrocu Rutkay Aziz'in kızı.

Doğa Rutkay, usta tiyatrocu Rutkay Aziz'in kızı.

Rutkay, programda ünlü bir ailenin çocuğu olmanın hayata dezavantajlı başlamak anlamına geldiğini söyledi. İnsanların kendisini annesi ve babasıyla kıyasladığını anlattı.

Babasının izinden giderek politik tiyatroya yönelmesi için baskı gördüğünü belirten oyuncu, kendisinin ayrı bir birey olduğunu vurguladı.

Rutkay, 2014'te Kerimcan Kamal'la evlendi.

Rutkay, 2014'te Kerimcan Kamal'la evlendi.

Doğa Rutkay, gazeteci, yazar ve program sunucusu Kerimcan Kamal ile 2014'te evlendi. Çiftin 2018'de dünyaya gelen ikiz çocukları var.

Rutkay, annelikten programda hayatının zirvesi olarak söz etti.

Rutkay, eşini çok kıskandığını söyledi.

Rutkay, eşini çok kıskandığını söyledi.

Rutkay, programda eşini çok kıskandığını söyledi. Başka kadınların Kerimcan Kamal'a iltifat etmesinden büyük rahatsızlık duyduğunu anlatan oyuncu, 'Eşimi çok kıskanırım. Eşime bakarlar, ederler; 'Çok şıksın' derler, acayip rahatsız olurum. Kıskanırım eşimi, bakarım etraftaki güzel kadınlara' ifadelerini kullandı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın