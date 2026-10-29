Doğa Rutkay'dan Eşi Kerimcan Kamal'la İlgili Kıskançlık İtirafı!
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Oyuncu Doğa Rutkay, usta tiyatrocu Rutkay Aziz'in kızı ve 2014'ten beri Kerimcan Kamal'la evli. Rutkay, Nihat Odabaşı ile Hiç Çekemem programına konuk oldu. Ünlü bir ailenin çocuğu olmanın zorluklarından ve annelikten söz eden Rutkay, eşini çok kıskandığını da söyledi.
Kaynak: Nihat Odabaşı ile Hiç Çekemem
Doğa Rutkay, usta tiyatrocu Rutkay Aziz'in kızı.
Rutkay, 2014'te Kerimcan Kamal'la evlendi.
Rutkay, eşini çok kıskandığını söyledi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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