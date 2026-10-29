Doğa Rutkay'dan Eşi Kerimcan Kamal'la İlgili Kıskançlık İtirafı!

Oyuncu Doğa Rutkay, usta tiyatrocu Rutkay Aziz'in kızı ve 2014'ten beri Kerimcan Kamal'la evli. Rutkay, Nihat Odabaşı ile Hiç Çekemem programına konuk oldu. Ünlü bir ailenin çocuğu olmanın zorluklarından ve annelikten söz eden Rutkay, eşini çok kıskandığını da söyledi.

Kaynak: Nihat Odabaşı ile Hiç Çekemem