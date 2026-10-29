Güzelliğiyle Konuşulan Defne Samyeli, Kendini En Çirkin Hissettiği Dönemi Açıkladı!

Katarsis'te yarışma günlerini anlatan Samyeli, fiziksel özelliklerinin başkaları tarafından değerlendirilmesinin kendisi üzerindeki etkisine değindi. Güzelliğin ölçülüp karşılaştırılan bir hale gelmesinin, kendisini sorgulamasına neden olduğunu anlattı.

Samyeli, o döneme dair duygularını şu sözlerle ifade etti:

“Hayatım boyunca kendimi en çirkin hissettiğim dönem güzellik yarışmasına katıldığım dönemdi.”

Yarışma sonrasında burnuna estetik yaptırması yönünde baskı gördüğünü de belirten Samyeli, bu telkinlere rağmen burnunu değiştirmediğini söyledi. Bugün ise kendisine karşı daha anlayışlı olmayı öğrendiğini anlatan ünlü isim, mükemmellik fikrine inanmadığını ve yaş almayı olumlu karşıladığını dile getirdi.