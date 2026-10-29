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Güzelliğiyle Konuşulan Defne Samyeli, Kendini En Çirkin Hissettiği Dönemi Açıkladı!

Güzelliğiyle Konuşulan Defne Samyeli, Kendini En Çirkin Hissettiği Dönemi Açıkladı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
29.10.2026 - 12:37
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Yıllardır güzelliği ve fit görünümüyle adından söz ettiren Defne Samyeli, geçmişine dair açıklamasıyla dikkat çekti. 1991 yılında Türkiye üçüncü güzeli seçilen Samyeli, güzellik yarışmasına katıldığı dönemde yaşadıklarının dışarıdan göründüğünden çok farklı olduğunu anlattı.

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Güzellik yarışmasıyla tanıdığımız Defne Samyeli, yıllar içinde ekranlardan sahnelere uzanan bir kariyer kurdu.

Güzellik yarışmasıyla tanıdığımız Defne Samyeli, yıllar içinde ekranlardan sahnelere uzanan bir kariyer kurdu.

1991 yılında katıldığı Miss Turkey'de üçüncü seçilen Defne Samyeli, sonraki yıllarda sunuculuk ve haber spikerliğiyle ekranların tanınan yüzlerinden biri oldu. Oyunculuğun ardından müzik çalışmalarına da ağırlık veren Samyeli, bugün sahne performanslarıyla da adından söz ettiriyor.

Kariyerinin yanı sıra tarzı, spor disiplini ve sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çeken 54 yaşındaki Samyeli'nin görünümü sık sık konuşuluyor. Ancak yıllardır güzelliğiyle gündeme gelen ünlü ismin, güzellik yarışmasına katıldığı döneme dair anlattıkları çok farklı bir tablo çiziyor.

Defne Samyeli, kendini en çirkin hissettiği dönemin güzellik yarışmasına katıldığı dönem olduğunu söyledi.

Defne Samyeli, kendini en çirkin hissettiği dönemin güzellik yarışmasına katıldığı dönem olduğunu söyledi.

Katarsis'te yarışma günlerini anlatan Samyeli, fiziksel özelliklerinin başkaları tarafından değerlendirilmesinin kendisi üzerindeki etkisine değindi. Güzelliğin ölçülüp karşılaştırılan bir hale gelmesinin, kendisini sorgulamasına neden olduğunu anlattı.

Samyeli, o döneme dair duygularını şu sözlerle ifade etti:

“Hayatım boyunca kendimi en çirkin hissettiğim dönem güzellik yarışmasına katıldığım dönemdi.”

Yarışma sonrasında burnuna estetik yaptırması yönünde baskı gördüğünü de belirten Samyeli, bu telkinlere rağmen burnunu değiştirmediğini söyledi. Bugün ise kendisine karşı daha anlayışlı olmayı öğrendiğini anlatan ünlü isim, mükemmellik fikrine inanmadığını ve yaş almayı olumlu karşıladığını dile getirdi.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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