Güzelliğiyle Konuşulan Defne Samyeli, Kendini En Çirkin Hissettiği Dönemi Açıkladı!
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Yıllardır güzelliği ve fit görünümüyle adından söz ettiren Defne Samyeli, geçmişine dair açıklamasıyla dikkat çekti. 1991 yılında Türkiye üçüncü güzeli seçilen Samyeli, güzellik yarışmasına katıldığı dönemde yaşadıklarının dışarıdan göründüğünden çok farklı olduğunu anlattı.
Güzellik yarışmasıyla tanıdığımız Defne Samyeli, yıllar içinde ekranlardan sahnelere uzanan bir kariyer kurdu.
Defne Samyeli, kendini en çirkin hissettiği dönemin güzellik yarışmasına katıldığı dönem olduğunu söyledi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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