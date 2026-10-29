Gamze Erçel'e Sürpriz Baby Shower: Pembe Konsept ve Çiçeklerle Süslenen Kutlamaya Ünlüler Akın Etti!

Erçel, ikinci hamileliğini haziran ayında sosyal medya hesabından duyurmuştu. Eşi Caner Yıldırım ve kızı Mavi ile birlikte poz verdiği karelere 'Küçük ailemiz büyüyor' notunu düşmüştü. Hande Erçel de paylaşımın altına, 'Bence beş ama sen bilirsin' yorumunu yaparak ablasına takılmıştı.

Aile daha sonra evlerinin bahçesinde sade bir kutlama yaparak bebeğin cinsiyetini öğrendi. Pembe renk, Mavi'nin bir kız kardeşi olacağını gösterdi. Anne adayı bu sevinci de takipçileriyle paylaştı.