Gamze Erçel'e Sürpriz Baby Shower: Pembe Konsept ve Çiçeklerle Süslenen Kutlamaya Ünlüler Akın Etti!
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Oyuncu Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel, eşi Caner Yıldırım ile 2019'da evlenmişti ve çiftin Mavi adında bir kızı var. Sosyal medyada aktif olan Erçel, haziran ayında 'Küçük ailemiz büyüyor' notuyla ikinci kez anne olacağını duyurmuştu. Daha sonra evlerinin bahçesinde yapılan sade bir kutlamayla bebeğin kız olduğunu öğrenen çift, bu sevincini de takipçileriyle paylaşmıştı. Şimdi anne adayı için yakın arkadaşları tarafından sürpriz bir baby shower partisi düzenlendi. Pembe tonların ve yoğun çiçek süslemelerinin öne çıktığı kutlamaya Hande Erçel ile Yasemin Şefkatli de katıldı.
Hande Erçel'in ablası olan Gamze Erçel, ikinci kez anne olmaya hazırlanıyor.
Erçel, ikinci hamileliğini haziranda duyurmuş, bebeğin kız olduğunu da paylaşmıştı.
Sürpriz baby shower pembe tonlar ve çiçeklerle süslendi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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