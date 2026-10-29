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Gamze Erçel'e Sürpriz Baby Shower: Pembe Konsept ve Çiçeklerle Süslenen Kutlamaya Ünlüler Akın Etti!

Gamze Erçel'e Sürpriz Baby Shower: Pembe Konsept ve Çiçeklerle Süslenen Kutlamaya Ünlüler Akın Etti!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
29.10.2026 - 12:01
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Oyuncu Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel, eşi Caner Yıldırım ile 2019'da evlenmişti ve çiftin Mavi adında bir kızı var. Sosyal medyada aktif olan Erçel, haziran ayında 'Küçük ailemiz büyüyor' notuyla ikinci kez anne olacağını duyurmuştu. Daha sonra evlerinin bahçesinde yapılan sade bir kutlamayla bebeğin kız olduğunu öğrenen çift, bu sevincini de takipçileriyle paylaşmıştı. Şimdi anne adayı için yakın arkadaşları tarafından sürpriz bir baby shower partisi düzenlendi. Pembe tonların ve yoğun çiçek süslemelerinin öne çıktığı kutlamaya Hande Erçel ile Yasemin Şefkatli de katıldı.

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Hande Erçel'in ablası olan Gamze Erçel, ikinci kez anne olmaya hazırlanıyor.

Hande Erçel'in ablası olan Gamze Erçel, ikinci kez anne olmaya hazırlanıyor.

Gamze Erçel, oyuncu Hande Erçel'in ablası. Sosyal medyada aktif olan Erçel, gündelik hayatından ve ailesinden kareleri takipçileriyle paylaşıyor. Hamilelik sürecini de sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle paylaşıyor.

Erçel, eşi Caner Yıldırım ile 2019'da evlenmişti. Çiftin kızı Mavi, yeni bebeğin ablası olacak.

Erçel, ikinci hamileliğini haziranda duyurmuş, bebeğin kız olduğunu da paylaşmıştı.

Erçel, ikinci hamileliğini haziranda duyurmuş, bebeğin kız olduğunu da paylaşmıştı.

Erçel, ikinci hamileliğini haziran ayında sosyal medya hesabından duyurmuştu. Eşi Caner Yıldırım ve kızı Mavi ile birlikte poz verdiği karelere 'Küçük ailemiz büyüyor' notunu düşmüştü. Hande Erçel de paylaşımın altına, 'Bence beş ama sen bilirsin' yorumunu yaparak ablasına takılmıştı.

Aile daha sonra evlerinin bahçesinde sade bir kutlama yaparak bebeğin cinsiyetini öğrendi. Pembe renk, Mavi'nin bir kız kardeşi olacağını gösterdi. Anne adayı bu sevinci de takipçileriyle paylaştı.

Sürpriz baby shower pembe tonlar ve çiçeklerle süslendi.

Sürpriz baby shower pembe tonlar ve çiçeklerle süslendi.

Yakın arkadaşlarının anne adayı için sürpriz olarak hazırladığı baby shower, kız bebek temasına uygun olarak pembe tonlarla ve yoğun çiçek süslemeleriyle donatıldı. Özel tasarlanmış pastanın üzerinde 'Bebek yolda' yazısı yer aldı.

Konuklar için bebeğin gelişimiyle ilgili sorulardan oluşan bir test de hazırlandı. Testte bebeğin kaçıncı haftada olduğu, tahmini kilosu ve boyu, doğum tarihi gibi sorular yöneltildi. Anne adayına ise hamilelikte ilk neyi özlediği ve bebeğe aldığı ilk eşyanın ne olduğu soruldu.

Davetliler arasında Hande Erçel ve Yasemin Şefkatli de vardı.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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