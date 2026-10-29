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Mustafa Sandal Saçlarını Kısacık Kestirdi: Harbiye Konserindeki Yeni İmajı Şaşırttı!

Mustafa Sandal Saçlarını Kısacık Kestirdi: Harbiye Konserindeki Yeni İmajı Şaşırttı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
29.10.2026 - 10:31
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Şarkıcı Mustafa Sandal, geçen akşam İstanbul'da Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda sahne aldı. Sandal'ın saçlarını kısacık kestirmiş olması dikkat çekti; yeni imajını görenler değişim karşısında şaşırdı. Sanatçı konserin ardından sosyal medya hesabından bir teşekkür paylaşımı yaptı.

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Araba”dan “Aya Benzer”e, şarkılarını daha ilk notasında tanıdığımız Mustafa Sandal, Türkçe popun en sevilen isimlerinden.

Araba”dan “Aya Benzer”e, şarkılarını daha ilk notasında tanıdığımız Mustafa Sandal, Türkçe popun en sevilen isimlerinden.

90'lı yıllarda hayatımıza giren Mustafa Sandal, peş peşe çıkardığı hitlerle birden fazla kuşağın müzik hafızasında kendine yer açtı. “Araba”, “Aya Benzer”, “Jest Oldu”, “İsyankar” ve “Pazara Kadar” gibi şarkılarıyla geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan ünlü şarkıcının parçaları, yıllar geçse de çalma listelerindeki yerini koruyor. Nakaratlarına ezbere eşlik ettiğimiz bu şarkılar, bugün de konserlerinin vazgeçilmezleri arasında.

Sahne enerjisi ve danslarıyla da hafızalara kazınan Sandal, müzik kariyeri boyunca kendine has tarzını koruyan isimlerden biri oldu. Ancak bu kez konserinden gelen karelerde, alıştığımız görüntüsünde küçük ama belirgin bir değişiklik vardı!

Mustafa Sandal, saçlarını kısacık kestirerek yeni imajıyla Harbiye sahnesine çıktı.

Mustafa Sandal, saçlarını kısacık kestirerek yeni imajıyla Harbiye sahnesine çıktı.

Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda sevenleriyle buluşan Mustafa Sandal, bu kez şarkıları kadar değişen görünümüyle de dikkat çekti. Saçlarını oldukça kısa kestiren ünlü şarkıcı, dinleyicilerinin karşısına yenilediği imajıyla çıktı. Yıllardır görmeye alıştığımız saç modeline veda eden Sandal'ın yüzünü daha fazla ortaya çıkaran bu değişiklik, konser karelerine de yansıdı.

Sandal'dan konser sonrası teşekkür paylaşımı geldi.

Sandal'dan konser sonrası teşekkür paylaşımı geldi.

Sandal, konserin ardından sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı: 'Soğuk bir İstanbul akşamında sımsıcak bir Harbiye atmosferi yaşadık :) Teşekkürler İstanbul! Sizi seviyorum ❤️'

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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