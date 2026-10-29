Mustafa Sandal Saçlarını Kısacık Kestirdi: Harbiye Konserindeki Yeni İmajı Şaşırttı!

90'lı yıllarda hayatımıza giren Mustafa Sandal, peş peşe çıkardığı hitlerle birden fazla kuşağın müzik hafızasında kendine yer açtı. “Araba”, “Aya Benzer”, “Jest Oldu”, “İsyankar” ve “Pazara Kadar” gibi şarkılarıyla geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan ünlü şarkıcının parçaları, yıllar geçse de çalma listelerindeki yerini koruyor. Nakaratlarına ezbere eşlik ettiğimiz bu şarkılar, bugün de konserlerinin vazgeçilmezleri arasında.

Sahne enerjisi ve danslarıyla da hafızalara kazınan Sandal, müzik kariyeri boyunca kendine has tarzını koruyan isimlerden biri oldu. Ancak bu kez konserinden gelen karelerde, alıştığımız görüntüsünde küçük ama belirgin bir değişiklik vardı!