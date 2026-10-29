Mustafa Sandal Saçlarını Kısacık Kestirdi: Harbiye Konserindeki Yeni İmajı Şaşırttı!
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Şarkıcı Mustafa Sandal, geçen akşam İstanbul'da Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda sahne aldı. Sandal'ın saçlarını kısacık kestirmiş olması dikkat çekti; yeni imajını görenler değişim karşısında şaşırdı. Sanatçı konserin ardından sosyal medya hesabından bir teşekkür paylaşımı yaptı.
Araba”dan “Aya Benzer”e, şarkılarını daha ilk notasında tanıdığımız Mustafa Sandal, Türkçe popun en sevilen isimlerinden.
Mustafa Sandal, saçlarını kısacık kestirerek yeni imajıyla Harbiye sahnesine çıktı.
Sandal'dan konser sonrası teşekkür paylaşımı geldi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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