Müstehcenlik Suçlamasıyla Tutuklanan Meli Bendeli Tahliye Edildi

Meli Bendeli daha önceki açıklamalarında zor günler yaşadığını söyleyerek 'Cinsel kimliğim nedeniyle iş verilmediği için tüm geçimimi sosyal medya hesaplarımdan sağlamak zorundayım. Cinsiyet uyum sürecimi tamamlamak için ameliyat olmam gerekmektedir ve bu ameliyatın maddi yükümlülüklerini karşılayabilmek için kendi mesleğimi icra edememem nedeniyle sosyal medyadan kazanç sağlamaktayım' ifadelerini kullanmıştı.