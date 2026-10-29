Müstehcenlik Suçlamasıyla Tutuklanan Meli Bendeli Tahliye Edildi
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Çukur dizisinde Timsah Celil karakterini canlandırmasıyla tanınan Meli Bendeli, geçen ay yapılan operasyonlarda gözaltına alınmış ve müstehcenlik suçlamasıyla tutuklanmıştı. Bendeli'nin tahliye edildiği öğrenildi. Bendeli, tahliyesinin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda iyi olduğunu söyledi.
Meli Bendeli, Çukur'daki Timsah Celil karakteriyle tanınıyor.
Bendeli, geçen ay yapılan operasyonlarda gözaltına alınmış, ardından müstehcenlik suçlamasıyla tutuklanmıştı.
Bendeli, tahliyesinin ardından sosyal medyadan açıklama yaptı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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