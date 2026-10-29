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Müstehcenlik Suçlamasıyla Tutuklanan Meli Bendeli Tahliye Edildi

Müstehcenlik Suçlamasıyla Tutuklanan Meli Bendeli Tahliye Edildi

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
29.10.2026 - 14:43
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Çukur dizisinde Timsah Celil karakterini canlandırmasıyla tanınan Meli Bendeli, geçen ay yapılan operasyonlarda gözaltına alınmış ve müstehcenlik suçlamasıyla tutuklanmıştı. Bendeli'nin tahliye edildiği öğrenildi. Bendeli, tahliyesinin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda iyi olduğunu söyledi.

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Meli Bendeli, Çukur'daki Timsah Celil karakteriyle tanınıyor.

Meli Bendeli, Çukur'daki Timsah Celil karakteriyle tanınıyor.

Meli Bendeli, Çukur dizisinde Timsah Celil karakterini canlandırmasıyla tanınıyor. Bendeli, sosyal medyada paylaşımlarıyla da gündeme geliyor.

Bendeli, geçen ay yapılan operasyonlarda gözaltına alınmış, ardından müstehcenlik suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Bendeli, geçen ay yapılan operasyonlarda gözaltına alınmış, ardından müstehcenlik suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Meli Bendeli daha önceki açıklamalarında zor günler yaşadığını söyleyerek 'Cinsel kimliğim nedeniyle iş verilmediği için tüm geçimimi sosyal medya hesaplarımdan sağlamak zorundayım. Cinsiyet uyum sürecimi tamamlamak için ameliyat olmam gerekmektedir ve bu ameliyatın maddi yükümlülüklerini karşılayabilmek için kendi mesleğimi icra edememem nedeniyle sosyal medyadan kazanç sağlamaktayım' ifadelerini kullanmıştı.

Bendeli, tahliyesinin ardından sosyal medyadan açıklama yaptı.

Bendeli, tahliyesinin ardından sosyal medyadan açıklama yaptı.

Tahliye edildiğini sosyal medya hesabından duyuran Bendeli, 'Ben tahliye oldum, merak edenler için merak etmeyin, iyiyim' dedi.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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