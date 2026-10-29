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Jose Mourinho'nun Kızı Matilde Mourinho'nun Tatil Pozları Sosyal Medyada Gündem Oldu!

Jose Mourinho'nun Kızı Matilde Mourinho'nun Tatil Pozları Sosyal Medyada Gündem Oldu!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
29.10.2026 - 13:46
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Teknik direktör Jose Mourinho'nun kızı Matilde Mourinho, Instagram hesabından paylaştığı tatil fotoğraflarıyla sosyal medyada gündem oldu. Deniz kenarında çekilen karelerde beyaz bikinisiyle poz veren Mourinho'nun paylaşımları kısa sürede dikkat çekti. Paylaşımların ardından teknik direktörün fotoğraflardan rahatsız olduğu ve kaldırılmasını istediği iddia edildi. Bu iddiaya dair resmi bir açıklama yapılmadı.

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Matilde Mourinho, tatil pozlarını Instagram'dan paylaştı.

Matilde Mourinho, tatil pozlarını Instagram'dan paylaştı.

Matilde Mourinho, teknik direktör Jose Mourinho'nun kızı. Kendi adını taşıyan takı markasıyla da tanınan Mourinho, Instagram hesabından paylaştığı tatil fotoğraflarıyla sosyal medyada dikkat çekti.

Fotoğraflar deniz kenarında çekildi.

Fotoğraflar deniz kenarında çekildi.

Dört karelik paylaşımda Mourinho, beyaz bikinisiyle denizde poz veriyor. Fotoğrafların nerede ve ne zaman çekildiği paylaşımla birlikte belirtilmedi.

Mourinho'nun rahatsız olduğu iddia edildi, resmi açıklama yapılmadı.

Mourinho'nun rahatsız olduğu iddia edildi, resmi açıklama yapılmadı.

Paylaşımların ardından Jose Mourinho'nun fotoğraflardan rahatsız olduğu ve kızından bunları kaldırmasını istediği iddia edildi. Bu iddiayı teknik direktör ya da ailesi doğrulamadı, konuyla ilgili resmi bir açıklama da yapılmadı.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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