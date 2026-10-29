Jose Mourinho'nun Kızı Matilde Mourinho'nun Tatil Pozları Sosyal Medyada Gündem Oldu!
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Teknik direktör Jose Mourinho'nun kızı Matilde Mourinho, Instagram hesabından paylaştığı tatil fotoğraflarıyla sosyal medyada gündem oldu. Deniz kenarında çekilen karelerde beyaz bikinisiyle poz veren Mourinho'nun paylaşımları kısa sürede dikkat çekti. Paylaşımların ardından teknik direktörün fotoğraflardan rahatsız olduğu ve kaldırılmasını istediği iddia edildi. Bu iddiaya dair resmi bir açıklama yapılmadı.
Matilde Mourinho, tatil pozlarını Instagram'dan paylaştı.
Fotoğraflar deniz kenarında çekildi.
Mourinho'nun rahatsız olduğu iddia edildi, resmi açıklama yapılmadı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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