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Ezgi Mola'nın Organize İşler: Karun Hazinesi Çekimlerinden Bu Yana Değişimi Dikkat Çekti!

Ezgi Mola'nın Organize İşler: Karun Hazinesi Çekimlerinden Bu Yana Değişimi Dikkat Çekti!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
29.10.2026 - 14:31
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Oyuncu Ezgi Mola'nın Organize İşler: Karun Hazinesi çekimleri sırasındaki görünümü ile son paylaşımlarındaki hali arasındaki fark sosyal medyada ilgi uyandırdı. Mola, daha önce bir YouTube programında düzenli spor yaptığını ve beslenmesine dikkat ettiğini anlatmıştı. Ağustosta ise Alaçatı'da rüzgâr sörfü dersleri almıştı. Son paylaşımlarındaki yeni görünümü takipçilerinin dikkatini çekti.

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Ezgi Mola'nın Organize İşler: Karun Hazinesi'ndeki görünümü ilgi çekti.

Ezgi Mola'nın Organize İşler: Karun Hazinesi'ndeki görünümü ilgi çekti.

Ezgi Mola, Organize İşler: Karun Hazinesi çekimleri sırasındaki görünümüyle ve son paylaşımlarındaki haliyle sosyal medyada konuşuldu. İki dönem arasındaki fark takipçilerinin ilgisini çekti.

Mola, bir söyleşide düzenli spor yaptığını anlatmıştı.

Mola, bir söyleşide düzenli spor yaptığını anlatmıştı.

Mola, Esra Ruşan'ın YouTube kanalındaki Herkes Kendine Baksın programında, mayıs ayından beri haftada dört beş gün pilates yaptığını ve iyi beslendiğini söylemişti. Oyuncu, 'Hayatımın hiçbir döneminde bu kadar düzenli spor yapmadım' demişti.

Mola ağustos ayında Alaçatı'da rüzgâr sörfü dersleri almıştı.

Oyuncunun son paylaşımları sosyal medyada gündem oldu.

Oyuncunun son paylaşımları sosyal medyada gündem oldu.

Oyuncunun son paylaşımlarındaki hali sosyal medyada ilgi gördü. Paylaşımların hangi tarihte ve nerede yapıldığı belirtilmedi.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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