Ezgi Mola'nın Organize İşler: Karun Hazinesi Çekimlerinden Bu Yana Değişimi Dikkat Çekti!

Mola, Esra Ruşan'ın YouTube kanalındaki Herkes Kendine Baksın programında, mayıs ayından beri haftada dört beş gün pilates yaptığını ve iyi beslendiğini söylemişti. Oyuncu, 'Hayatımın hiçbir döneminde bu kadar düzenli spor yapmadım' demişti.

Mola ağustos ayında Alaçatı'da rüzgâr sörfü dersleri almıştı.