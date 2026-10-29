Ezgi Mola'nın Organize İşler: Karun Hazinesi Çekimlerinden Bu Yana Değişimi Dikkat Çekti!
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Oyuncu Ezgi Mola'nın Organize İşler: Karun Hazinesi çekimleri sırasındaki görünümü ile son paylaşımlarındaki hali arasındaki fark sosyal medyada ilgi uyandırdı. Mola, daha önce bir YouTube programında düzenli spor yaptığını ve beslenmesine dikkat ettiğini anlatmıştı. Ağustosta ise Alaçatı'da rüzgâr sörfü dersleri almıştı. Son paylaşımlarındaki yeni görünümü takipçilerinin dikkatini çekti.
Ezgi Mola'nın Organize İşler: Karun Hazinesi'ndeki görünümü ilgi çekti.
Mola, bir söyleşide düzenli spor yaptığını anlatmıştı.
Oyuncunun son paylaşımları sosyal medyada gündem oldu.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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