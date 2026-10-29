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Avrupa'nın Milyarderler Haritası Çıkarıldı: Ülke Ülke En Zengin İsimler ve Türkiye'nin Sırası Belli Oldu!

Avrupa'nın Milyarderler Haritası Çıkarıldı: Ülke Ülke En Zengin İsimler ve Türkiye'nin Sırası Belli Oldu!

Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan - Onedio Editörü
29.10.2026 - 19:16
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Forbes'un anlık güncellenen milyarderler listesi bu kez Avrupa haritasına döküldü ve her ülkenin en zengin isminin serveti tek tek ortaya çıktı. İspanya'dan Türkiye'ye uzanan haritada zirveye, çoğu kişinin dolabında ürünü bulunan bir markanın kurucusu yerleşirken Türkiye'nin en zengini de kıtanın orta sıralarında kendine yer buldu.

Kaynak: Forbes

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Amancio Ortega, 145,4 milyar dolarlık servetiyle Avrupa'nın en zengin insanı olarak zirvede.

Amancio Ortega, 145,4 milyar dolarlık servetiyle Avrupa'nın en zengin insanı olarak zirvede.

Forbes'un Real Time Billionaires listesi, milyarderlerin servetini borsadaki hisse hareketlerine göre her gün yeniden hesaplayan bir sıralama ve Ekim 2026 verileriyle hazırlanan harita, Avrupa'da her ülkenin en zengin isminin ne kadar varlığa sahip olduğunu gösteriyor. Haritanın en koyu rengi İspanya'ya ait, çünkü Zara'nın da çatı şirketi olan Inditex'in kurucusu Amancio Ortega 145,4 milyar dolarlık servetiyle kıtanın tamamında ilk sırada yer alıyor.

1936 doğumlu Ortega, gençliğinde bir gömlekçide ayak işlerine bakarak başladığı tekstil hayatını 1975'te A Coruña'da açtığı ilk Zara mağazasıyla dünyanın en büyük hazır giyim gruplarından birine dönüştürdü. Bugün Inditex çatısı altında Zara'nın yanı sıra Massimo Dutti, Bershka, Pull&Bear ve Stradivarius gibi markalar bulunurken, Ortega'nın servetinin büyük kısmı bu şirketteki hisselerinden ve yıllar içinde biriktirdiği gayrimenkul yatırımlarından geliyor.

Bernard Arnault ve ailesi 121,2 milyar dolarla Ortega'nın ardından Fransa'yı ikinci sıraya taşıdı.

Bernard Arnault ve ailesi 121,2 milyar dolarla Ortega'nın ardından Fransa'yı ikinci sıraya taşıdı.

Ortega'nın hemen arkasında, lüks dünyasının en güçlü ailesi duruyor. Louis Vuitton, Dior ve Moët & Chandon gibi markaları bünyesinde toplayan LVMH'nin patronu Bernard Arnault ve ailesi, 121,2 milyar dolarlık servetle Fransa'yı haritada ikinci sıraya yerleştiriyor; bir dönem dünyanın en zengini unvanını da taşıyan Arnault'nun serveti, lüks tüketimdeki dalgalanmalarla birlikte son yıllarda inişli çıkışlı bir grafik çizdi.

Avrupa'nın ağır topları bu iki isimle de sınırlı kalmıyor. İtalya'nın en zengini 89,3 milyar dolarla üçüncü sırada yer alırken Almanya 59,3, İsviçre 46,8, Avusturya 43,6 ve Hollanda 38 milyar dolarla ilk yediyi tamamlıyor. Haritanın orta bölümünde Yunanistan'ın 25,9 milyar dolarla İsveç (21,3), Birleşik Krallık (20,9), Norveç (19,7) ve Çekya'nın (19,2) önüne geçmesi de pek çok kişiyi şaşırtacak cinsten; İrlanda 17,5, Danimarka ise 16,3 milyar dolarla bu grubun hemen ardından geliyor.

Hamdi Ulukaya 11 milyar dolarlık servetiyle Türkiye'yi Avrupa haritasında 15. sıraya yerleştirdi.

Hamdi Ulukaya 11 milyar dolarlık servetiyle Türkiye'yi Avrupa haritasında 15. sıraya yerleştirdi.

Danimarka'nın ardından gelen ülke ise Türkiye. Haritada Türkiye'nin en zengini olarak Chobani'nin kurucusu Hamdi Ulukaya yer alıyor ve 11 milyar dolarlık servetiyle Türkiye'yi 28 ülke arasında 15. sıraya taşıyor; bu rakam Belçika (9), Portekiz (8), Ukrayna (7,8) ve Polonya'nın (5,4) en zenginlerini geride bırakmaya yetse de Yunanistan'ın en zengininin servetinin yarısına bile ulaşmıyor.

1972'de Erzincan'ın İliç ilçesinde doğan Ulukaya, 1994'te İngilizce öğrenmek için gittiği ABD'de 2005 yılında Kraft'ın kapattığı eski bir yoğurt fabrikasını satın aldı ve iki yıl sonra raflara çıkan Chobani ile Amerika'nın en çok satan Yunan yoğurdu markalarından birini yarattı. Forbes'un mart ayında açıkladığı 2026 milyarderler listesinde 13,5 milyar dolarla Türk milyarderlerin zirvesine yerleşen Ulukaya'nın serveti, anlık listede 11 milyar dolar olarak görünüyor ve Forbes bu hesaplamada Chobani'deki hissesini esas alıyor.

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Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan
Onedio Editörü
Yazmaya ve izlemeye olan ilgimi profesyonel anlamda buraya taşıyorum. Magazin dünyasının ilgi çeken haberlerini, yeni gelişmeleri, çok konuşulan iddiaları, televizyon dünyasına ilişkin haberler ile birlikte dizi ve TV programlarına dair detayları sizlerle buluşturuyorum.
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