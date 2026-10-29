Avrupa'nın Milyarderler Haritası Çıkarıldı: Ülke Ülke En Zengin İsimler ve Türkiye'nin Sırası Belli Oldu!

Forbes'un Real Time Billionaires listesi, milyarderlerin servetini borsadaki hisse hareketlerine göre her gün yeniden hesaplayan bir sıralama ve Ekim 2026 verileriyle hazırlanan harita, Avrupa'da her ülkenin en zengin isminin ne kadar varlığa sahip olduğunu gösteriyor. Haritanın en koyu rengi İspanya'ya ait, çünkü Zara'nın da çatı şirketi olan Inditex'in kurucusu Amancio Ortega 145,4 milyar dolarlık servetiyle kıtanın tamamında ilk sırada yer alıyor.

1936 doğumlu Ortega, gençliğinde bir gömlekçide ayak işlerine bakarak başladığı tekstil hayatını 1975'te A Coruña'da açtığı ilk Zara mağazasıyla dünyanın en büyük hazır giyim gruplarından birine dönüştürdü. Bugün Inditex çatısı altında Zara'nın yanı sıra Massimo Dutti, Bershka, Pull&Bear ve Stradivarius gibi markalar bulunurken, Ortega'nın servetinin büyük kısmı bu şirketteki hisselerinden ve yıllar içinde biriktirdiği gayrimenkul yatırımlarından geliyor.