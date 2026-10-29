Avrupa'nın Milyarderler Haritası Çıkarıldı: Ülke Ülke En Zengin İsimler ve Türkiye'nin Sırası Belli Oldu!
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Forbes'un anlık güncellenen milyarderler listesi bu kez Avrupa haritasına döküldü ve her ülkenin en zengin isminin serveti tek tek ortaya çıktı. İspanya'dan Türkiye'ye uzanan haritada zirveye, çoğu kişinin dolabında ürünü bulunan bir markanın kurucusu yerleşirken Türkiye'nin en zengini de kıtanın orta sıralarında kendine yer buldu.
Kaynak: Forbes
Amancio Ortega, 145,4 milyar dolarlık servetiyle Avrupa'nın en zengin insanı olarak zirvede.
Bernard Arnault ve ailesi 121,2 milyar dolarla Ortega'nın ardından Fransa'yı ikinci sıraya taşıdı.
Hamdi Ulukaya 11 milyar dolarlık servetiyle Türkiye'yi Avrupa haritasında 15. sıraya yerleştirdi.
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