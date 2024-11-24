Antalya Havalimanı'nda Panik! Rus Havayolu Şirketinin Uçağı Alev Aldı

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Antalya Havalimanı'na olumsuz hava koşullarında iniş yapan 'RA-89085 tescilli Sukhoi Superjet 100-95LR' tipi Rus havayolu firmasına ait uçağın sol motor bölümünde yangın çıktı. Uçağın bulunduğu noktaya çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi intikal etti. Uçakta bulunan 87 yolcu ve 4 mürettebatın tahliye edildiği öğrenildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.
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Antalya Havalimanı'na iniş yapan Rus havayolu firmasına ait 'RA-89085 tescilli Sukhoi Superjet 100-95LR' tipi uçağın sol motor bölümünde inişten hemen sonra yangın çıktı.
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Havalimanında bulunan itfaiye ve sağlık ekiplerinin hızlı müdahalesiyle uçakta bulunan 87 yolcu ve 4 mürettebat tahliye edilerek, uçak söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan bulunmazken, ekipler uçaktaki yangının çıkış nedenini araştırıyor.
Antalya Havalimanı Mülki İdare Amiri Vali Yardımcısı Suat Seyitoğlu, Azamut Havayolları’na ait uçağın iniş anında motorunda yangın çıktığını ve anında müdahalenin gerçekleştirilip, alevlerin söndürüldüğünü söyledi. Yangının tam iniş sırasında meydana geldiğini anlatan Seyitoğlu, "Uçaktaki tüm yolcular yara almadan tahliye edildi, çok şükür kimseye bir şey olmadı. Şu an olumsuz bir durum yok" dedi.
Alevler içerisindeki uçağın görüntüleri çevredeki vatandaşlar tarafından kaydedildi.
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2015 yılında başladığım Gaziantep Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü’nde gazetecilik ve medya faaliyetlerine ilişkin teorik dersler aldım. Eğitimim sürecim boyunca, üniversitenin basın-yayın biriminde yazı işleri faaliyetleri yürüttükten sonra lisans eğitimimi tamamladım. 2020 yılında yerel bir gazetede yazı işleri ve gazete tasarımı yaparak basın sektöründeki ilk iş tecrübemi edindim. 2022 yılında Onedio platformunda ‘Gündem editörü’ olarak işe başladıktan sonra mesleğim olan gazeteciliği ulusal çapta icra etmeyi ve farklı kaynaklardan olayları teyitlemeyi öğrendim. 2023’ten bu yana ise yine Onedio çatısı altında ‘Video editörü’ olarak medya faaliyetlerime devam etmekteyim.
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