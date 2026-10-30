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Adana Ayazı Sete Çıktı, Uğur Güneş ve Ebru Şahin'den İlk Partner Karesi Geldi!

Adana Ayazı Sete Çıktı, Uğur Güneş ve Ebru Şahin'den İlk Partner Karesi Geldi!

yerli dizi Now TV
Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
30.10.2026 - 18:40
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Uğur Güneş ile Ebru Şahin’i buluşturan Adana Ayazı’nın çekimleri başladı. NTC Medya imzalı NOW dizisinin setinden, Fırat ve Elif’e hayat veren ikilinin ilk partner karesi paylaşıldı. Klaketteki “1. Bölüm” notu, okuma provasının ardından çekimlerin resmen başladığını ortaya koydu.

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NTC Medya'nın NOW için hazırladığı Adana Ayazı'nın çekimleri, Uğur Güneş ve Ebru Şahin'in ilk partner karesiyle başladı.

NTC Medya'nın NOW için hazırladığı Adana Ayazı'nın çekimleri, Uğur Güneş ve Ebru Şahin'in ilk partner karesiyle başladı.

Haftalardır kadro haberleriyle gündemde olan Adana Ayazı'nda ilk klaket çakıldı. Yapımın paylaştığı karede başrollerdeki Uğur Güneş ve Ebru Şahin, dizinin klaketini birlikte tutarak objektiflere poz verdi.

Dizinin ekibi geçtiğimiz hafta okuma provasında bir araya gelmiş, NTC Medya da 19 kişilik oyuncu kadrosunu resmi olarak duyurmuştu. Provanın ardından gözler ilk çekim gününe çevrilmişti.

Bir Zamanlar Çukurova'nın Yılmaz'ı Uğur Güneş yeni bir Adana hikâyesiyle ekrana dönüyor, Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin ise uzun aranın ardından setlerde.

Bir Zamanlar Çukurova'nın Yılmaz'ı Uğur Güneş yeni bir Adana hikâyesiyle ekrana dönüyor, Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin ise uzun aranın ardından setlerde.

Dizinin hikâyesi, evlenmeye hazırlanan avukat Fırat ile şef aşçı Elif'in İstanbul'daki mutlu günleriyle açılıyor. Ancak Fırat'ın yıllardır uzak durduğu Adana'daki ailesinden gelen bir haber, ikilinin hayatını altüst edecek. Fırat, üstünü örttüğü geçmişle yüzleşmek zorunda kalacak.

Fırat'a hayat veren Uğur Güneş, bu yaz Güneşin Doğduğu Yer'den son anda ayrılmasıyla gündem olmuştu. Bir Zamanlar Çukurova'daki Yılmaz Akkaya rolüyle hafızalara kazınan oyuncunun yeniden bir Adana hikâyesinde yer alması şimdiden merak uyandırıyor.

Hercai'nin Reyyan'ı, Destan'ın Akkız'ı olarak tanınan Ebru Şahin ise Elif karakteriyle uzun bir aranın ardından ekranlara dönüyor.

Öte yandan ikiliye Levent Ülgen, Yeşim Salkım, Ebru Aytemur, Berrin Arısoy, Mina Derman ve Taha Bora Elkoca gibi isimlerin de bulunduğu 19 kişilik geniş bir kadro eşlik ediyor. Kulislerden aktarılan bilgilere göre dizinin ocak ayında perşembe akşamları ekrana gelmesi planlanıyor.

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Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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