Adana Ayazı Sete Çıktı, Uğur Güneş ve Ebru Şahin'den İlk Partner Karesi Geldi!
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NTC Medya'nın NOW için hazırladığı Adana Ayazı'nın çekimleri, Uğur Güneş ve Ebru Şahin'in ilk partner karesiyle başladı.
Bir Zamanlar Çukurova'nın Yılmaz'ı Uğur Güneş yeni bir Adana hikâyesiyle ekrana dönüyor, Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin ise uzun aranın ardından setlerde.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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