Adana Ayazı Sete Çıktı, Uğur Güneş ve Ebru Şahin'den İlk Partner Karesi Geldi!

Dizinin hikâyesi, evlenmeye hazırlanan avukat Fırat ile şef aşçı Elif'in İstanbul'daki mutlu günleriyle açılıyor. Ancak Fırat'ın yıllardır uzak durduğu Adana'daki ailesinden gelen bir haber, ikilinin hayatını altüst edecek. Fırat, üstünü örttüğü geçmişle yüzleşmek zorunda kalacak.

Fırat'a hayat veren Uğur Güneş, bu yaz Güneşin Doğduğu Yer'den son anda ayrılmasıyla gündem olmuştu. Bir Zamanlar Çukurova'daki Yılmaz Akkaya rolüyle hafızalara kazınan oyuncunun yeniden bir Adana hikâyesinde yer alması şimdiden merak uyandırıyor.

Hercai'nin Reyyan'ı, Destan'ın Akkız'ı olarak tanınan Ebru Şahin ise Elif karakteriyle uzun bir aranın ardından ekranlara dönüyor.

Öte yandan ikiliye Levent Ülgen, Yeşim Salkım, Ebru Aytemur, Berrin Arısoy, Mina Derman ve Taha Bora Elkoca gibi isimlerin de bulunduğu 19 kişilik geniş bir kadro eşlik ediyor. Kulislerden aktarılan bilgilere göre dizinin ocak ayında perşembe akşamları ekrana gelmesi planlanıyor.