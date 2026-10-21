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Güldüy Güldüy Show'la Tanınan Minik Oyuncu Büyüdü, Adana Ayazı'nda Uğur Güneş'e Kardeş Oldu

Güldüy Güldüy Show'la Tanınan Minik Oyuncu Büyüdü, Adana Ayazı'nda Uğur Güneş'e Kardeş Oldu

yerli dizi Now TV
Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
21.10.2026 - 11:43
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Uğur Güneş ile Ebru Şahin'i buluşturan Adana Ayazı'nın kadrosuna bir isim daha eklendi. Güldüy Güldüy Show Çocuk'la tanınan Dora Dalgıç, NOW dizisinde Fırat'ın küçük kardeşi Akasya'ya hayat verecek. Üstelik ekip okuma provası için gün sayıyor.

Kaynak: Birsen Altuntaş

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Güldüy Güldüy Show Çocuk'un minik yıldızı Dora Dalgıç, Adana Ayazı'nda Uğur Güneş'in kardeşi Akasya'yı canlandıracak.

Güldüy Güldüy Show Çocuk'un minik yıldızı Dora Dalgıç, Adana Ayazı'nda Uğur Güneş'in kardeşi Akasya'yı canlandıracak.

Adana Ayazı cephesinde kadro hız kesmeden genişliyor. Birsen Altuntaş'ın aktardığı bilgilere göre Dora Dalgıç da NTC Medya imzalı projeyle anlaştı. Genç oyuncu, dizide Uğur Güneş'in canlandırdığı Fırat'ın küçük kardeşi Akasya rolüyle ekrana çıkacak. Böylece Fırat'ın ailesi tarafı da netleşmeye başladı.

Ekrana çocuk yaşta adım atan Dora Dalgıç, Sadakatsiz'de Selen ve Güzel Günler'de Aysim karakterleriyle hafızalara kazındı.

Ekrana çocuk yaşta adım atan Dora Dalgıç, Sadakatsiz'de Selen ve Güzel Günler'de Aysim karakterleriyle hafızalara kazındı.

2007 doğumlu Dora Dalgıç, izleyicinin karşısına ilk kez çok küçük yaşta çıktı. 2016'da yayınlanan Güldüy Güldüy Show Çocuk'taki skeçleriyle kısa sürede dikkat çekti.

Ardından Kara Ekmek, Bizim Köyün Şarkısı ve Can Borcu gibi yapımlarda rol aldı. Asıl çıkışını ise Sadakatsiz'deki Selen karakteriyle yaptı.

Kanal D'nin fenomen dizisinde 41 bölüm boyunca yer alan oyuncu, sonrasında Güzel Günler'de Aysim'e hayat verdi. Güldüy Güldüy Show'un minik oyuncusunu hatırlayanlar için ise asıl sürpriz, onun ne kadar büyüdüğü oldu.

Adana Ayazı'nın okuma provası 22 Ekim Perşembe günü yapılacak, ekip ay sonunda sete çıkıyor.

Adana Ayazı'nın okuma provası 22 Ekim Perşembe günü yapılacak, ekip ay sonunda sete çıkıyor.

Senaryosunu Onur Uğraş'ın kaleme aldığı dizinin yönetmen koltuğunda Faruk Teber oturuyor. Kadronun büyük bölümü netleşen dizinin okuma provası 22 Ekim Perşembe günü gerçekleştirilecek. 

Başrollerde Fırat rolüyle Uğur Güneş ve şef aşçı Elif rolüyle Ebru Şahin yer alıyor. Elif ile Suzan kardeşlerin annesi Gönül'ü ise Berrin Arısoy canlandıracak.

Kadroda ayrıca Serhat rolüyle Mustafa Mert Koç, Suzan rolüyle Mina Derman, Leyla rolüyle Asena Girişken ve Fırat'ın düşmanı Kadir rolüyle Özgür Cem Tuğluk bulunuyor. Sahipsizler'in ardından Uğur Güneş'in yeni projesi olan Adana Ayazı, Ebru Şahin'i de uzun bir aranın ardından ekranlara döndürecek. Dizinin yayın tarihi ise henüz açıklanmadı.

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Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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