Güldüy Güldüy Show'la Tanınan Minik Oyuncu Büyüdü, Adana Ayazı'nda Uğur Güneş'e Kardeş Oldu
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Uğur Güneş ile Ebru Şahin'i buluşturan Adana Ayazı'nın kadrosuna bir isim daha eklendi. Güldüy Güldüy Show Çocuk'la tanınan Dora Dalgıç, NOW dizisinde Fırat'ın küçük kardeşi Akasya'ya hayat verecek. Üstelik ekip okuma provası için gün sayıyor.
Kaynak: Birsen Altuntaş
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Güldüy Güldüy Show Çocuk'un minik yıldızı Dora Dalgıç, Adana Ayazı'nda Uğur Güneş'in kardeşi Akasya'yı canlandıracak.
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Ekrana çocuk yaşta adım atan Dora Dalgıç, Sadakatsiz'de Selen ve Güzel Günler'de Aysim karakterleriyle hafızalara kazındı.
Adana Ayazı'nın okuma provası 22 Ekim Perşembe günü yapılacak, ekip ay sonunda sete çıkıyor.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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