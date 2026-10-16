Adana Ayazı'nda Ebru Şahin'in Annesini Oynayacak Usta Oyuncu Belli Oldu
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Uğur Güneş ile Ebru Şahin'i buluşturan Adana Ayazı'nın kadrosu genişlemeye devam ediyor. NOW için hazırlanan dizide Elif ile Suzan kardeşlerin annesi Gönül'ü usta oyuncu Berrin Arısoy canlandıracak. Üstelik dizinin okuma provası için geri sayım da başladı.
Kaynak: Birsen Altuntaş
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Berrin Arısoy, Adana Ayazı'nda Ebru Şahin ile Mina Derman'ın annesi Gönül'e hayat verecek.
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Kadrosu tamamlanmaya yaklaşan Adana Ayazı'nın okuma provası önümüzdeki hafta yapılacak.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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