Adana Ayazı'nda Ebru Şahin'in Annesini Oynayacak Usta Oyuncu Belli Oldu

Birsen Altuntaş'ın aktardığı bilgilere göre Berrin Arısoy, NTC Medya imzalı Adana Ayazı ile anlaştı. Usta oyuncu, dizide Gönül karakterini canlandıracak.

Gönül, Ebru Şahin'in hayat verdiği şef aşçı Elif ile Mina Derman'ın oynadığı Suzan'ın annesi olarak hikâyeye dahil oluyor. Böylece Arısoy, evlilik hazırlığındaki Fırat'ın müstakbel kayınvalidesi olarak ekrana çıkacak. Arısoy'un kadroya katılmasıyla Elif'in ailesi tarafı da netleşmiş oldu.

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü'nden mezun olan Arısoy, uzun yıllar Devlet Tiyatroları sahnesinde yer aldı. Ekranda ise Kaderimin Yazıldığı Gün ve Akıncı gibi yapımlarla izleyicinin karşısına çıkmıştı.