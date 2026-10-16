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Adana Ayazı'nda Ebru Şahin'in Annesini Oynayacak Usta Oyuncu Belli Oldu

Adana Ayazı'nda Ebru Şahin'in Annesini Oynayacak Usta Oyuncu Belli Oldu

yerli dizi Now TV
Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
16.10.2026 - 16:38
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Uğur Güneş ile Ebru Şahin'i buluşturan Adana Ayazı'nın kadrosu genişlemeye devam ediyor. NOW için hazırlanan dizide Elif ile Suzan kardeşlerin annesi Gönül'ü usta oyuncu Berrin Arısoy canlandıracak. Üstelik dizinin okuma provası için geri sayım da başladı.

Kaynak: Birsen Altuntaş

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Berrin Arısoy, Adana Ayazı'nda Ebru Şahin ile Mina Derman'ın annesi Gönül'e hayat verecek.

Berrin Arısoy, Adana Ayazı'nda Ebru Şahin ile Mina Derman'ın annesi Gönül'e hayat verecek.

Birsen Altuntaş'ın aktardığı bilgilere göre Berrin Arısoy, NTC Medya imzalı Adana Ayazı ile anlaştı. Usta oyuncu, dizide Gönül karakterini canlandıracak.

Gönül, Ebru Şahin'in hayat verdiği şef aşçı Elif ile Mina Derman'ın oynadığı Suzan'ın annesi olarak hikâyeye dahil oluyor. Böylece Arısoy, evlilik hazırlığındaki Fırat'ın müstakbel kayınvalidesi olarak ekrana çıkacak. Arısoy'un kadroya katılmasıyla Elif'in ailesi tarafı da netleşmiş oldu.

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü'nden mezun olan Arısoy, uzun yıllar Devlet Tiyatroları sahnesinde yer aldı. Ekranda ise Kaderimin Yazıldığı Gün ve Akıncı gibi yapımlarla izleyicinin karşısına çıkmıştı.

Kadrosu tamamlanmaya yaklaşan Adana Ayazı'nın okuma provası önümüzdeki hafta yapılacak.

Kadrosu tamamlanmaya yaklaşan Adana Ayazı'nın okuma provası önümüzdeki hafta yapılacak.

Adana Ayazı cephesinde hazırlıklar hız kesmeden sürüyor. Yapımcılığını Mehmet Yiğit Alp'in üstlendiği dizinin okuma provasının önümüzdeki hafta gerçekleştirileceği belirtiliyor.

Kadro da son günlerde hızla şekillendi. Fırat rolünde Uğur Güneş, Elif rolünde Ebru Şahin yer alırken Fırat'ın babası Hamza'yı Levent Ülgen canlandırıyor. Mustafa Mert Koç Serhat, Mina Derman ise Suzan rolüyle kadroda bulunuyor.

Teşkilat'tan tanıdığımız Asena Girişken de Fırat'a çocukluğundan beri aşık olan Leyla Kayabaş'a hayat verecek.

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Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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