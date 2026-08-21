2 Yıldır Ekranlarda Görünmeyen Güzel Yıldız Adana Ayazı'nda Uğur Güneş'in Partneri Oldu
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Uğur Güneş başta Atv'nin Güneşin Doğduğu Yer dizisiyle anlaşmış, ancak son anda projeden ayrıldığı açıklanmıştı. Çok kısa bir süre sonra yerine Burak Özçivit'in getirilmesiyle ünlü oyuncunun diziden aslında çıkarıldığı iddiaları gündeme gelmişti. Çok vakit geçmeden de Uğur Güneş NOW TV için hazırlıkları yapılan Adana Ayazı dizisine dahil oldu. Ünlü oyuncunun dizideki partneri ise sonunda belli oldu.
Kaynak: Birsen Altuntaş
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Bir Zamanlar Çukurova, Kanunsuz Topraklar, Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi, Rüya Gibi dizileriyle adını duyuran Uğur Güneş, bu yaz adını en çok duyduğumuz isimlerden oldu.
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Sonunda Uğur Güneş'in partneri ve Adana Ayazı'nın kadın başrolü olacak isim de belli oldu!
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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