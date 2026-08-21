2 Yıldır Ekranlarda Görünmeyen Güzel Yıldız Adana Ayazı'nda Uğur Güneş'in Partneri Oldu

Uğur Güneş'in Güneşin Doğduğu Yer dizisine başrol olması büyük ses getirmiş, ancak çok geçmeden ünlü ismin projeden ayrıldığı açıklanmıştı. Ünlü oyuncunun hemen ardından bu kez başrol Burak Özçivit oldu. Güneş'in diziden çıkmadığı, çıkarıldığı konuşulurken bu kez de bir diğer Adana dizisi Adana Ayazı'yla anlaştığı öğrenildi.

Dizinin konusuna dair net açıklamalar yapılmazken aşk, aile bağları, geçmişten gelen hesaplaşmalar ve karakterlerin hayat mücadelelerini merkezine alan dramatik bir yapım olarak hazırlandığı biliniyor.