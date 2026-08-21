Burak Özçivit'in Annesi Rolünde 9 Yaş Büyük Sibel Taşçıoğlu'nun Oynaması Tartışma Yarattı
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Atv'nin 2026-2027 sezonunda ekrana getirmeye hazırlandığı “Güneşin Doğduğu Yer”, özellikle Burak Özçivit’in başrolü devralması ve güçlü oyuncu kadrosuyla sezonun dikkat çeken dizilerinden biri oldu. İlk olarak adı Seni Yazdım Kalbime olarak açıklanan dizide ilk başrol Uğur Güneş olmuş daha sonra yapımla karşılıklı anlaşarak ayrıldığının açıklanmasının ardından diziye Burak Özçivit dahil olmuştu. Asıl gündeme gelen konulardan biri de Burak Özçivit'in annesi rolünün Sibel Taşçıoğlu'na verilmesi oldu. İkiliden gelen ilk fotoğrafın ardından yaş farkı konusu yeniden tartışıldı.
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Yeni sezonun en iddialı dizilerinden biri Güneşin Doğduğu Yer oldu.
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Dizide birbirinden ünlü isimler yer alırken başrol Burak Özçivit'in annesini Sibel Taşçıoğlu canlandıracak.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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