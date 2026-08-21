article/comments
article/share
Haberler
TV
Burak Özçivit'in Annesi Rolünde 9 Yaş Büyük Sibel Taşçıoğlu'nun Oynaması Tartışma Yarattı

Burak Özçivit'in Annesi Rolünde 9 Yaş Büyük Sibel Taşçıoğlu'nun Oynaması Tartışma Yarattı

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
21.08.2026 - 11:25
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Atv'nin 2026-2027 sezonunda ekrana getirmeye hazırlandığı “Güneşin Doğduğu Yer”, özellikle Burak Özçivit’in başrolü devralması ve güçlü oyuncu kadrosuyla sezonun dikkat çeken dizilerinden biri oldu. İlk olarak adı Seni Yazdım Kalbime olarak açıklanan dizide ilk başrol Uğur Güneş olmuş daha sonra yapımla karşılıklı anlaşarak ayrıldığının açıklanmasının ardından diziye Burak Özçivit dahil olmuştu. Asıl gündeme gelen konulardan biri de Burak Özçivit'in annesi rolünün Sibel Taşçıoğlu'na verilmesi oldu. İkiliden gelen ilk fotoğrafın ardından yaş farkı konusu yeniden tartışıldı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Yeni sezonun en iddialı dizilerinden biri Güneşin Doğduğu Yer oldu.

Yeni sezonun en iddialı dizilerinden biri Güneşin Doğduğu Yer oldu.

Dizinin hikayesi Almanya'da başlayıp Adana'da devam edecek. Merkezinde ise Çukurova'nın güçlü ailelerinden Kozanların veliahtı Kenan ile Alman Tina arasındaki aşk bulunacak. Ancak bu aşkın, aileler ve çevreleri tarafından konulan engeller nedeniyle kolay bir ilişki olmayacağı belirtiliyor. Yapımın aile, güç mücadeleleri, aşk ve Çukurova atmosferini bir araya getiren bir drama olması ilgi çekerken, aynı zamanda Atv'nin güçlü yapımlarından Bir Zamanlar Çukurova dizisine benzetiliyor.

Dizide birbirinden ünlü isimler yer alırken başrol Burak Özçivit'in annesini Sibel Taşçıoğlu canlandıracak.

Dizide birbirinden ünlü isimler yer alırken başrol Burak Özçivit'in annesini Sibel Taşçıoğlu canlandıracak.

Dizinin başrolündeki Burak Özçivit, Kenan Kozan karakterine hayat veriyor. Kenan, Çukurova'nın güçlü ailelerinden Kozanların veliahtı olarak hikâyenin merkezinde yer alıyor. Karakterin Tina ile yaşayacağı aşk, dizinin ana hikâyesini oluşturuyor. Tina rolünde ise Beyza Gümülcine karşımıza çıkıyor.

Sibel Taşçıoğlu dizide Celadet karakterini canlandırıyor. Celadet, Çukurova'nın önde gelen ailelerinden Kozanların hanımı ve Kenan'ın annesi. Burak Özçivit ve Sibel Taşçıoğlu arasında yalnızca 9 yaş fark bulunması sebebiyle Taşçıoğlu'na Özçivit'in annesi rolü verilmesi gündem olmuştu. İkiliden dizinin setinden gelen fotoğrafın ardından yaş farkı tartışmaları yeniden alevlendi.

twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
twitter.com
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
2
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın