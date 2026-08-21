Burak Özçivit'in Annesi Rolünde 9 Yaş Büyük Sibel Taşçıoğlu'nun Oynaması Tartışma Yarattı

Dizinin hikayesi Almanya'da başlayıp Adana'da devam edecek. Merkezinde ise Çukurova'nın güçlü ailelerinden Kozanların veliahtı Kenan ile Alman Tina arasındaki aşk bulunacak. Ancak bu aşkın, aileler ve çevreleri tarafından konulan engeller nedeniyle kolay bir ilişki olmayacağı belirtiliyor. Yapımın aile, güç mücadeleleri, aşk ve Çukurova atmosferini bir araya getiren bir drama olması ilgi çekerken, aynı zamanda Atv'nin güçlü yapımlarından Bir Zamanlar Çukurova dizisine benzetiliyor.