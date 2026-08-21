Gönül Dağı'nın Başrolü 'Veysel' Semih Ertürk Diziye Veda Etti: Duygusal Paylaşımı Dikkat Çekti
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TRT 1'in sevilen dizisi Gönül Dağı'nda veda rüzgarları esiyor. Dizide büyük oranda kadro değişiyor, başrollerden Ramazan karakterine hayat veren Cihat Süvarioğlu'nun ardından Veysel'i canlandıran Semih Ertürk'ün de diziden ayrıldığı öğrenilmişti. 7. sezon öncesi ana kadroya Taner, Veysel ve Ramazan'ın çocuklarının gençlik yıllarını canlandıracak isimlerin dahil olmasının yanı sıra başka oyuncuların katılacağı da açıklandı. Vedası kesinleşen Semih Ertürk, Instagram hesabından duygusal bir veda paylaşımı yaptı.
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2020 yılında başladığı ekran macerasını sürdüren Gönül Dağı'nda bir yanda yaprak dökümü yaşanırken diğer yanda da yepyeni oyuncular diziye dahil oluyor.
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Gönül Dağı'nın Veysel'i Semih Ertürk, yaptığı duygusal paylaşımla rolüne ve rol arkadaşlarına veda etti.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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