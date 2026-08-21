Gönül Dağı'nın Başrolü 'Veysel' Semih Ertürk Diziye Veda Etti: Duygusal Paylaşımı Dikkat Çekti

Geçtiğimiz sezonun başında başrollerden Cihat Süvarioğlu diziye veda etmiş, canlandırdığı Ramazan karakterinin ayrılışı izleyicileri üzmüştü. Sevdiğim Sensin dizisinin kadrosuna dahil olan ünlü oyuncunun ardından yeni sezon öncesi partneri Asuman'a hayat veren Hazal Çağlar da veda etti. Kısa bir süre sonra ise dizide zaman atlaması yaşanacağı, Veysel, Taner ve Ramazan'ın çocuklarının gençlik yıllarına geçileceği öğrenildi. Çok geçmeden Veysel karakterine hayat veren Semih Ertürk'ün de diziden ayrılacağı öğrenildi.

Dizinin yeni başrolleri olarak Taner’in (Berk Atan) oğlu Ali'ye Yağız Kılınç, Veysel’in (Semih Ertürk) oğlu Yusuf’a Berke Acar ve Ramazan’ın (Cihat Süvarioğlu) oğlu Ramazan Mete’ye Kerem Alp Kabul hayat verecek. Esila Umut, Miray Akay, Bilgesu Kural ve Özge Bilici de genç yeteneklerin partnerleri olarak diziye dahil olmuştu.