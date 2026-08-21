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Gönül Dağı'nın Başrolü 'Veysel' Semih Ertürk Diziye Veda Etti: Duygusal Paylaşımı Dikkat Çekti

Gönül Dağı'nın Başrolü 'Veysel' Semih Ertürk Diziye Veda Etti: Duygusal Paylaşımı Dikkat Çekti

Gönül Dağı
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
21.08.2026 - 09:40
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TRT 1'in sevilen dizisi Gönül Dağı'nda veda rüzgarları esiyor. Dizide büyük oranda kadro değişiyor, başrollerden Ramazan karakterine hayat veren Cihat Süvarioğlu'nun ardından Veysel'i canlandıran Semih Ertürk'ün de diziden ayrıldığı öğrenilmişti. 7. sezon öncesi ana kadroya Taner, Veysel ve Ramazan'ın çocuklarının gençlik yıllarını canlandıracak isimlerin dahil olmasının yanı sıra başka oyuncuların katılacağı da açıklandı. Vedası kesinleşen Semih Ertürk, Instagram hesabından duygusal bir veda paylaşımı yaptı.

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2020 yılında başladığı ekran macerasını sürdüren Gönül Dağı'nda bir yanda yaprak dökümü yaşanırken diğer yanda da yepyeni oyuncular diziye dahil oluyor.

2020 yılında başladığı ekran macerasını sürdüren Gönül Dağı'nda bir yanda yaprak dökümü yaşanırken diğer yanda da yepyeni oyuncular diziye dahil oluyor.

Geçtiğimiz sezonun başında başrollerden Cihat Süvarioğlu diziye veda etmiş, canlandırdığı Ramazan karakterinin ayrılışı izleyicileri üzmüştü. Sevdiğim Sensin dizisinin kadrosuna dahil olan ünlü oyuncunun ardından yeni sezon öncesi partneri Asuman'a hayat veren Hazal Çağlar da veda etti. Kısa bir süre sonra ise dizide zaman atlaması yaşanacağı, Veysel, Taner ve Ramazan'ın çocuklarının gençlik yıllarına geçileceği öğrenildi. Çok geçmeden Veysel karakterine hayat veren Semih Ertürk'ün de diziden ayrılacağı öğrenildi. 

Dizinin yeni başrolleri olarak Taner’in (Berk Atan) oğlu Ali'ye Yağız Kılınç, Veysel’in (Semih Ertürk) oğlu Yusuf’a Berke Acar ve Ramazan’ın (Cihat Süvarioğlu) oğlu Ramazan Mete’ye Kerem Alp Kabul hayat verecek. Esila Umut, Miray Akay, Bilgesu Kural ve Özge Bilici de genç yeteneklerin partnerleri olarak diziye dahil olmuştu.

Gönül Dağı'nın Veysel'i Semih Ertürk, yaptığı duygusal paylaşımla rolüne ve rol arkadaşlarına veda etti.

Gönül Dağı'nın Veysel'i Semih Ertürk, yaptığı duygusal paylaşımla rolüne ve rol arkadaşlarına veda etti.

Ünlü oyuncu Semih Ertürk veda paylaşımında, 

'Oynamaktan inanılmaz keyif aldığım ve içinde bulunduğum için her zaman gurur duyacağım çok güzel bir işe veda ediyorum.

Kolay kolay denk gelmeyecek bir deneyimdi ve;

Muhteşemdi…

Şimdi hatıralarınıza sinirli bir kaportacı bırakıyorum :)

Gönül Dağı’nda yolumun kesiştiği herkese selam olsun!

Hepinizi çok seviyorum.

Gönül Dağı’na yayın hayatında başarılar dilerim, her şey gönlünüzce olsun.

Her şey için teşekkürler.

Hoşça kalın❤️' ifadelerine yer verdi.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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