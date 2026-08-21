Efsane İkili 11 Yıl Sonra Yeniden Bir Arada: A.B.İ. Dizisinde Kenan İmirzalıoğlu'nun Partneri Belli Oldu

Kenan İmirzalıoğlu'nun ekrana dönüşü hayranlarında büyük heyecan yaratırken, partnerinin kendisinden 24 yaş küçük Afra Saraçoğlu olması ise eleştirilere neden olmuştu. Neredeyse 10 reytingle sezona başlayan dizide izleyici ikisi arasındaki uyumu da pek beğenmemiş ve ilgi giderek dağılmıştı. Sezon sonunda şaşırtıcı bir açıklama gelmiş ve Afra Saraçoğlu'nun diziden ayrıldığı öğrenilmişti. Saraçoğlu, sözleşmesinin 1 yıllık olduğunu ve bu sebeple diziden ayrıldığını açıklasa da kulislerde yaş farkı eleştirilerinden memnun olmadığı, Kenan İmirzalıoğlu ile de yaş farkından dolayı iletişim sorunu yaşadığı iddia edilmişti.