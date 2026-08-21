Efsane İkili 11 Yıl Sonra Yeniden Bir Arada: A.B.İ. Dizisinde Kenan İmirzalıoğlu'nun Partneri Belli Oldu
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Geçtiğimiz sezon Atv ekranlarında yayın hayatına başlayan A.B.İ. dizisi büyük ses getirmişti. Kenan İmirzalıoğlu'nun ekranlara döndüğü dizide partnerinin kendisinden 24 yaş küçük Afra Saraçoğlu olması eleştirilere neden olmuştu. Saraçoğlu'nun sezon finalinde diziden ayrılması da iddialara neden olurken Kenan İmirzalıoğlu'nun yeni partneriyle ilgili pek çok iddia ortaya atılmıştı. Sonunda A.B.İ.'nin kadın başrolü belli oldu. İmirzalıoğlu, 11 yıl önce birlikte rol aldığı efsane partneriyle yeniden bir araya geliyor.
Kaynak: Birsen Altuntaş
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Geçtiğimiz sezonun en çok konuşulan dizilerinden biri A.B.İ. olmuştu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Afra Saraçoğlu'nun ayrılmasının ardından Kenan İmirzalıoğlu'nun A.B.İ. dizisinindeki partneri, 11 yıl önceki unutulmaz partneri Bergüzar Korel oldu!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın