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Efsane İkili 11 Yıl Sonra Yeniden Bir Arada: A.B.İ. Dizisinde Kenan İmirzalıoğlu'nun Partneri Belli Oldu

Efsane İkili 11 Yıl Sonra Yeniden Bir Arada: A.B.İ. Dizisinde Kenan İmirzalıoğlu'nun Partneri Belli Oldu

A.B.İ.
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
21.08.2026 - 08:46
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Geçtiğimiz sezon Atv ekranlarında yayın hayatına başlayan A.B.İ. dizisi büyük ses getirmişti. Kenan İmirzalıoğlu'nun ekranlara döndüğü dizide partnerinin kendisinden 24 yaş küçük Afra Saraçoğlu olması eleştirilere neden olmuştu. Saraçoğlu'nun sezon finalinde diziden ayrılması da iddialara neden olurken Kenan İmirzalıoğlu'nun yeni partneriyle ilgili pek çok iddia ortaya atılmıştı. Sonunda A.B.İ.'nin kadın başrolü belli oldu. İmirzalıoğlu, 11 yıl önce birlikte rol aldığı efsane partneriyle yeniden bir araya geliyor.

Kaynak: Birsen Altuntaş

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Geçtiğimiz sezonun en çok konuşulan dizilerinden biri A.B.İ. olmuştu.

Geçtiğimiz sezonun en çok konuşulan dizilerinden biri A.B.İ. olmuştu.

Kenan İmirzalıoğlu'nun ekrana dönüşü hayranlarında büyük heyecan yaratırken, partnerinin kendisinden 24 yaş küçük Afra Saraçoğlu olması ise eleştirilere neden olmuştu. Neredeyse 10 reytingle sezona başlayan dizide izleyici ikisi arasındaki uyumu da pek beğenmemiş ve ilgi giderek dağılmıştı. Sezon sonunda şaşırtıcı bir açıklama gelmiş ve Afra Saraçoğlu'nun diziden ayrıldığı öğrenilmişti. Saraçoğlu, sözleşmesinin 1 yıllık olduğunu ve bu sebeple diziden ayrıldığını açıklasa da kulislerde yaş farkı eleştirilerinden memnun olmadığı, Kenan İmirzalıoğlu ile de yaş farkından dolayı iletişim sorunu yaşadığı iddia edilmişti.

Afra Saraçoğlu'nun ayrılmasının ardından Kenan İmirzalıoğlu'nun A.B.İ. dizisinindeki partneri, 11 yıl önceki unutulmaz partneri Bergüzar Korel oldu!

Afra Saraçoğlu'nun ayrılmasının ardından Kenan İmirzalıoğlu'nun A.B.İ. dizisinindeki partneri, 11 yıl önceki unutulmaz partneri Bergüzar Korel oldu!

2011-2015 yılları arasında yayınlanan Karadayı dizisinde partner olan ikili, unutulmaz bir yapıma imza atmıştı. Saraçoğlu'nun ayrılığının ardından Korel'e teklif gittiğinin öğrenilmesi bile izleyicide büyük heyecan yaratmıştı. 22 Ağustos'ta sete çıkacak dizi için heyecan da böylece doruklara ulaşmış oldu. Bergüzar Korel dizide Doğan'la eski bir tanıdık olarak karşımıza çıkacak. Sezon finalinde görülen ayakların sahibi de böylece netleşmiş oldu.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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