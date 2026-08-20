Zuhal Topal'la Yemekteyiz Geri Dönüyor: Yeni Sezonda Büyük Ödül Dudak Uçuklattı
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Gündüz kuşağının sevilen yarışmalarından Zuhal Topal'la Yemekteyiz için beklenen yeni sezon haberi geldi. Birbirinden iddialı yarışmacılar, hazırladıkları menüler ve verdikleri puanlarla yeniden kıyasıya rekabete girecek.
Üstelik yeni sezonda yarışmacıları bekleyen büyük ödül de oldukça dikkat çekici! Peki Zuhal Topal'la Yemekteyiz yeni sezon ne zaman başlıyor? Zuhal Topal'la Yemekteyiz ne zaman?
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
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Gündüz kuşağının yıllardır değişmeyen rekabetlerinden biri olan Zuhal Topal'la Yemekteyiz, yeni sezonuyla ekranlara dönmeye hazırlanıyor!
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Sofralar yeniden kuruluyor, puan kartları çıkıyor! Zuhal Topal'la Yemekteyiz yeni sezonuyla pazartesi günü ekranlara dönüyor.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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