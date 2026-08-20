Zuhal Topal'la Yemekteyiz Geri Dönüyor: Yeni Sezonda Büyük Ödül Dudak Uçuklattı

Yemek yarışmalarının televizyon ekranlarındaki yeri malumunuz. Ancak işin içerisine birbirinin sofrasına puan veren yarışmacılar, zaman zaman tansiyonu yükselten yorumlar ve Zuhal Topal'ın müdahaleleri girince Yemekteyiz'in yeri biraz daha başka oluyor.

Uzun yıllardır ekran macerasını sürdüren format, Zuhal Topal'ın sunumuyla TV8 ekranlarında yoluna devam ederken kendisine oldukça sadık bir izleyici kitlesi oluşturmayı başardı. Her hafta beş farklı yarışmacının mutfaktaki hünerlerini sergilediği programda yalnızca hazırlanan yemekler değil; sofra düzeninden misafir ağırlamaya, yapılan yorumlardan verilen puanlara kadar her detay rekabetin bir parçasına dönüşüyor.

Haliyle zaman zaman yemeklerden çok yarışmacılar arasındaki atışmaların konuşulduğu, verilen düşük puanların sosyal medyada tartışma yarattığı bölümler de eksik olmuyor. Özellikle final günü yaklaşırken değişen dengeler ve büyük ödül için yapılan puan hesapları programın en sevilen taraflarından biri.

Bir süredir yeni sezonunun ne zaman başlayacağı merak edilen Zuhal Topal'la Yemekteyiz'den beklenen haber sonunda geldi.