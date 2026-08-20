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Zuhal Topal'la Yemekteyiz Geri Dönüyor: Yeni Sezonda Büyük Ödül Dudak Uçuklattı

Zuhal Topal'la Yemekteyiz Geri Dönüyor: Yeni Sezonda Büyük Ödül Dudak Uçuklattı

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
20.08.2026 - 18:18
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Gündüz kuşağının sevilen yarışmalarından Zuhal Topal'la Yemekteyiz için beklenen yeni sezon haberi geldi. Birbirinden iddialı yarışmacılar, hazırladıkları menüler ve verdikleri puanlarla yeniden kıyasıya rekabete girecek. 

Üstelik yeni sezonda yarışmacıları bekleyen büyük ödül de oldukça dikkat çekici! Peki Zuhal Topal'la Yemekteyiz yeni sezon ne zaman başlıyor? Zuhal Topal'la Yemekteyiz ne zaman?

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

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Gündüz kuşağının yıllardır değişmeyen rekabetlerinden biri olan Zuhal Topal'la Yemekteyiz, yeni sezonuyla ekranlara dönmeye hazırlanıyor!

Gündüz kuşağının yıllardır değişmeyen rekabetlerinden biri olan Zuhal Topal'la Yemekteyiz, yeni sezonuyla ekranlara dönmeye hazırlanıyor!

Yemek yarışmalarının televizyon ekranlarındaki yeri malumunuz. Ancak işin içerisine birbirinin sofrasına puan veren yarışmacılar, zaman zaman tansiyonu yükselten yorumlar ve Zuhal Topal'ın müdahaleleri girince Yemekteyiz'in yeri biraz daha başka oluyor.

Uzun yıllardır ekran macerasını sürdüren format, Zuhal Topal'ın sunumuyla TV8 ekranlarında yoluna devam ederken kendisine oldukça sadık bir izleyici kitlesi oluşturmayı başardı. Her hafta beş farklı yarışmacının mutfaktaki hünerlerini sergilediği programda yalnızca hazırlanan yemekler değil; sofra düzeninden misafir ağırlamaya, yapılan yorumlardan verilen puanlara kadar her detay rekabetin bir parçasına dönüşüyor.

Haliyle zaman zaman yemeklerden çok yarışmacılar arasındaki atışmaların konuşulduğu, verilen düşük puanların sosyal medyada tartışma yarattığı bölümler de eksik olmuyor. Özellikle final günü yaklaşırken değişen dengeler ve büyük ödül için yapılan puan hesapları programın en sevilen taraflarından biri.

Bir süredir yeni sezonunun ne zaman başlayacağı merak edilen Zuhal Topal'la Yemekteyiz'den beklenen haber sonunda geldi.

Sofralar yeniden kuruluyor, puan kartları çıkıyor! Zuhal Topal'la Yemekteyiz yeni sezonuyla pazartesi günü ekranlara dönüyor.

Sofralar yeniden kuruluyor, puan kartları çıkıyor! Zuhal Topal'la Yemekteyiz yeni sezonuyla pazartesi günü ekranlara dönüyor.

Yeni sezonda da formatın sevilen rekabeti değişmeyecek. Birbirinden iddialı yarışmacılar hafta boyunca hazırladıkları menülerle rakiplerini ve Zuhal Topal'ı etkilemeye çalışacak; her puan final yolunda yine büyük önem taşıyacak.

Fakat bu sezon rekabeti biraz daha kızıştıracak önemli bir değişiklik var: Büyük ödül tam 250 bin TL!

Hafta boyunca mutfakta hünerlerini konuşturup rakiplerinden ve Zuhal Topal'dan en yüksek puanları toplamayı başaran yarışmacı, haftanın sonunda 250 bin TL'lik büyük ödülün sahibi olacak.

Elbette Yemekteyiz klasiği haline gelen detaylar da bizi bekliyor. Beğenilmeyen yemeklere gelen acımasız yorumlar, beklentinin altında kalan puanlar, 'Ben sana bu puanı vermiştim, sen bana bunu mu verdin?' hesaplaşmaları ve final gününe kadar değişen dengeler yeni sezonda da sofraların tansiyonunu yükseltecek.

Kimin yaptığı yemeklerle övgüleri toplayacağı, kimin menüsünün eleştirilerin hedefi olacağı ve 250 bin TL'lik büyük ödülün kimlere gideceği ise yeni bölümlerle belli olacak.

Zuhal Topal'la Yemekteyiz, yeni sezonuyla 24 Ağustos Pazartesi'den itibaren hafta içi her gün saat 16.00'da TV8 ekranlarında olacak.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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