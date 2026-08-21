Anne Yarısı Dizisinin Uzak Şehir'e Olan Benzerliği Dikkatlerden Kaçmadı
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Dizi ve kanaların yeni sezon hazırlıklarının hız kazandığı son günlerde sete çıkan dizilerin tanıtımları da birer birer yayınlanmaya başladı. Cihangir Ceyhan, Burcu Özberk, Esra Dermancıoğlu gibi birbirinden ünlü isimleri bir araya getiren ve Kapadokya'da çekilen Anne Yarısı dizisi de ilk tanıtımıyla izleyiciyle buluştu. Şimdiden merak konusu olan dizi, tanıtımının ardından Uzak Şehir'e benzetildi.
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Hikayesi Almanya'da başlayıp Kapadokya'ya uzanan Anne Yarısı dizisinin ilk tanıtımı yayınlandı.
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Kızılcık Şerbeti senaristleri tarafından kaleme alınan dizi, tanıtımının yayınlanmasının ardından Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir'e benzetildi.
Diziyi Uzak Şehir'e benzetenler yorumlara koştu.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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