Anne Yarısı Dizisinin Uzak Şehir'e Olan Benzerliği Dikkatlerden Kaçmadı

Dizinin ana karakterleri Ali Altay'a Cihangir Ceyhan, Zeynep'e ise Burcu Özberk hayat veriyor. Dizide, Kapadokya'nın köklü ve güçlü ailelerinden Altaylar'ın oğlu olan Ali, Almanya'da yaşadığı talihsiz olayların ardından hayatının en büyük şoklarından biriyle karşılaşıyor. Aradan geçen 8 yılın ardından bir kızı olduğunu öğrenen Ali'nin hayatı tamamen değişiyor.

Ali'nin kızı Ege'yi ise Melisa Duru Ünal canlandırıyor. Ege, annesinin ölümünün ardından teyzesi Zeynep tarafından büyütülüyor. Yıllar sonra Ali'nin kızının varlığından haberdar olmasıyla baba-kızın yolları kesişiyor. Burcu Özberk'in canlandırdığı Zeynep ise idealist bir öğretmen. Kardeşi Zeren'in ölümünün ardından onun kızı Ege'ye sahip çıkıyor ve bir anlamda yeğenine annelik yapıyor.

Böylece Ali, Zeynep ve Ege'nin hayatları aynı noktada birleşiyor. Hikayede geçmişin sırları, aile bağları, annelik, babalık, velayet mücadelesi ve fedakârlık önemli bir yer tutacak. Dizinin adında yer alan 'anne yarısı' ifadesinin kaynağı da aslında 'teyze, anne yarısıdır' düşüncesinden geliyor.