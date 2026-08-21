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Anne Yarısı Dizisinin Uzak Şehir'e Olan Benzerliği Dikkatlerden Kaçmadı

Anne Yarısı Dizisinin Uzak Şehir'e Olan Benzerliği Dikkatlerden Kaçmadı

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
21.08.2026 - 13:50
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Dizi ve kanaların yeni sezon hazırlıklarının hız kazandığı son günlerde sete çıkan dizilerin tanıtımları da birer birer yayınlanmaya başladı. Cihangir Ceyhan, Burcu Özberk, Esra Dermancıoğlu gibi birbirinden ünlü isimleri bir araya getiren ve Kapadokya'da çekilen Anne Yarısı dizisi de ilk tanıtımıyla izleyiciyle buluştu. Şimdiden merak konusu olan dizi, tanıtımının ardından Uzak Şehir'e benzetildi.

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Hikayesi Almanya'da başlayıp Kapadokya'ya uzanan Anne Yarısı dizisinin ilk tanıtımı yayınlandı.

Hikayesi Almanya'da başlayıp Kapadokya'ya uzanan Anne Yarısı dizisinin ilk tanıtımı yayınlandı.

Dizinin ana karakterleri Ali Altay'a Cihangir Ceyhan, Zeynep'e ise Burcu Özberk hayat veriyor. Dizide, Kapadokya'nın köklü ve güçlü ailelerinden Altaylar'ın oğlu olan Ali, Almanya'da yaşadığı talihsiz olayların ardından hayatının en büyük şoklarından biriyle karşılaşıyor. Aradan geçen 8 yılın ardından bir kızı olduğunu öğrenen Ali'nin hayatı tamamen değişiyor. 

Ali'nin kızı Ege'yi ise Melisa Duru Ünal canlandırıyor. Ege, annesinin ölümünün ardından teyzesi Zeynep tarafından büyütülüyor. Yıllar sonra Ali'nin kızının varlığından haberdar olmasıyla baba-kızın yolları kesişiyor. Burcu Özberk'in canlandırdığı Zeynep ise idealist bir öğretmen. Kardeşi Zeren'in ölümünün ardından onun kızı Ege'ye sahip çıkıyor ve bir anlamda yeğenine annelik yapıyor.

Böylece Ali, Zeynep ve Ege'nin hayatları aynı noktada birleşiyor. Hikayede geçmişin sırları, aile bağları, annelik, babalık, velayet mücadelesi ve fedakârlık önemli bir yer tutacak. Dizinin adında yer alan 'anne yarısı' ifadesinin kaynağı da aslında 'teyze, anne yarısıdır' düşüncesinden geliyor.

Kızılcık Şerbeti senaristleri tarafından kaleme alınan dizi, tanıtımının yayınlanmasının ardından Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir'e benzetildi.

Uzak Şehir'de Kanada'da doktorluk yapan Alya'nın eşinin vefatının ardından Mardin'e gelmesiyle hikaye gelişmişti. Eşi Boran'ın kardeşi Cihan'la zoraki evlilik yapan Alya, çocuğunu korumak için Mardin'de kalmak zorunda kalmıştı. Geçen zamanın ardından Alya ve Cihan birbirine aşık olmuş, Boran'ın aslında ölmediğinin ortaya çıkmasıyla işler karışmıştı.

Diziyi Uzak Şehir'e benzetenler yorumlara koştu.

Diziyi Uzak Şehir'e benzetenler yorumlara koştu.
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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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