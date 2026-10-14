Sahipsizler Oyuncusu Uğur Güneş'li Adana Ayazı Dizisinde!
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Uğur Güneş ile Ebru Şahin’i buluşturan Adana Ayazı’nın kadrosuna Sahipsizler’deki Melis rolüyle tanınan Mina Derman katıldı. NTC Medya imzalı NOW dizisinde Derman, Ebru Şahin’in canlandırdığı şef aşçı Elif’in kardeşi Suzan’a hayat verecek. Ablası gibi Suzan’ın yolu da Fırat’ın ailesi Gürsoy’ların çalkantılı dünyasıyla kesişecek.
Kaynak: Birsen Altuntaş
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Sahipsizler oyuncusu Mina Derman, Adana Ayazı'nda Ebru Şahin'in canlandırdığı şef aşçı Elif'in kardeşi Suzan'ı oynayacak.
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Adana Ayazı, Fırat ile Elif'in İstanbul'dan Adana'ya uzanan aşk hikayesini anlatıyor.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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