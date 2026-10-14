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Sahipsizler Oyuncusu Uğur Güneş'li Adana Ayazı Dizisinde!

Sahipsizler Oyuncusu Uğur Güneş'li Adana Ayazı Dizisinde!

yerli dizi Now TV
Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
14.10.2026 - 14:31
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Uğur Güneş ile Ebru Şahin’i buluşturan Adana Ayazı’nın kadrosuna Sahipsizler’deki Melis rolüyle tanınan Mina Derman katıldı. NTC Medya imzalı NOW dizisinde Derman, Ebru Şahin’in canlandırdığı şef aşçı Elif’in kardeşi Suzan’a hayat verecek. Ablası gibi Suzan’ın yolu da Fırat’ın ailesi Gürsoy’ların çalkantılı dünyasıyla kesişecek.

Kaynak: Birsen Altuntaş

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Sahipsizler oyuncusu Mina Derman, Adana Ayazı'nda Ebru Şahin'in canlandırdığı şef aşçı Elif'in kardeşi Suzan'ı oynayacak.

Sahipsizler oyuncusu Mina Derman, Adana Ayazı'nda Ebru Şahin'in canlandırdığı şef aşçı Elif'in kardeşi Suzan'ı oynayacak.

Birsen Altuntaş'ın aktardığı bilgilere göre Mina Derman, Sahipsizler'in ardından yeni projesini belirledi. Genç oyuncu, NTC Medya imzalı Adana Ayazı'nda Suzan karakterine hayat verecek.

Suzan, dizinin kadın başrolü Elif'in kardeşi olarak hikâyeye dahil oluyor. Ablası gibi Suzan'ın da yolu, Fırat'ın ailesi Gürsoy'ların çalkantılı dünyasıyla kesişecek. 

Derman, Sahipsizler'de canlandırdığı Melis karakteriyle izleyicinin dikkatini çekmişti. Adana Ayazı, oyuncunun bu rolün ardından ekrana döneceği ilk proje olacak.

Adana Ayazı, Fırat ile Elif'in İstanbul'dan Adana'ya uzanan aşk hikayesini anlatıyor.

Adana Ayazı, Fırat ile Elif'in İstanbul'dan Adana'ya uzanan aşk hikayesini anlatıyor.

Adana Ayazı'nda hikaye, evlenmeye hazırlanan avukat Fırat ile şef aşçı Elif'in İstanbul'daki mutlu günleriyle açılıyor. Ancak Fırat, yıllardır uzak durduğu Adana'daki ailesinden gelen bir haberle sarsılacak ve geçmişiyle yüzleşmek zorunda kalacak. Elif'in yanında Suzan'ın da bu yolculuğun bir parçası olması bekleniyor.

Dizinin kadrosu da son günlerde hızla şekillendi. Fırat rolünde Uğur Güneş, Elif rolünde Ebru Şahin yer alırken Fırat'ın babası Hamza'yı Levent Ülgen canlandırıyor. Mustafa Mert Koç Serhat rolüyle kadroda bulunuyor.

Ebru Şahin için de Adana Ayazı ayrı bir anlam taşıyor. Hercai'nin Reyyan'ı, Destan'ın Akkız'ı olarak hafızalara kazınan oyuncu, yaklaşık 2 yıllık aranın ardından bu diziyle ekranlara dönüyor. Mina Derman da bu dönüşte ona ekranda kardeşlik edecek.

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Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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