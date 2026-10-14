Sahipsizler Oyuncusu Uğur Güneş'li Adana Ayazı Dizisinde!

Adana Ayazı'nda hikaye, evlenmeye hazırlanan avukat Fırat ile şef aşçı Elif'in İstanbul'daki mutlu günleriyle açılıyor. Ancak Fırat, yıllardır uzak durduğu Adana'daki ailesinden gelen bir haberle sarsılacak ve geçmişiyle yüzleşmek zorunda kalacak. Elif'in yanında Suzan'ın da bu yolculuğun bir parçası olması bekleniyor.

Dizinin kadrosu da son günlerde hızla şekillendi. Fırat rolünde Uğur Güneş, Elif rolünde Ebru Şahin yer alırken Fırat'ın babası Hamza'yı Levent Ülgen canlandırıyor. Mustafa Mert Koç Serhat rolüyle kadroda bulunuyor.

Ebru Şahin için de Adana Ayazı ayrı bir anlam taşıyor. Hercai'nin Reyyan'ı, Destan'ın Akkız'ı olarak hafızalara kazınan oyuncu, yaklaşık 2 yıllık aranın ardından bu diziyle ekranlara dönüyor. Mina Derman da bu dönüşte ona ekranda kardeşlik edecek.