Omuz Ameliyatı Geçiren Toprak Razgatlıoğlu Sakarya'da Minibüs Kullandı

Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
MotoGP'deki ilk sezonunu omuz sakatlığı yüzünden erken kapatan Toprak Razgatlıoğlu, Sakarya'da bir minibüsün direksiyonunda görüntülendi. Dramogluu61 adıyla paylaşım yapan Doğukan Ramoğlu'nun hesabına konuk olan başarılı sporcunun Endonezya Grand Prix'sindeki kazada sağ omzu yerinden çıktı ve Razgatoğlu 26 Ekim'de Milano'da ameliyat olmuştu.
Toprak Razgatlıoğlu kimdir?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın