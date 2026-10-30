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Omuz Ameliyatı Geçiren Toprak Razgatlıoğlu Sakarya'da Minibüs Kullandı

Omuz Ameliyatı Geçiren Toprak Razgatlıoğlu Sakarya'da Minibüs Kullandı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
30.10.2026 - 16:56

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MotoGP'deki ilk sezonunu omuz sakatlığı yüzünden erken kapatan Toprak Razgatlıoğlu, Sakarya'da bir minibüsün direksiyonunda görüntülendi. Dramogluu61 adıyla paylaşım yapan Doğukan Ramoğlu'nun hesabına konuk olan başarılı sporcunun Endonezya Grand Prix'sindeki kazada sağ omzu yerinden çıktı ve Razgatoğlu 26 Ekim'de Milano'da ameliyat olmuştu.

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Toprak Razgatlıoğlu kimdir?

Toprak Razgatlıoğlu kimdir?

Toprak Razgatlıoğlu, 16 Ekim 1996'da Alanya'da doğdu. 'Tek Teker Arif' lakabıyla tanınan akrobasi motosikletçisi Arif Razgatlıoğlu'nun oğlu olan pilot, 7 yaşında motosiklet kullanmaya başladı.

Kenan Sofuoğlu'nun menajerliğinde yükselen Razgatlıoğlu, 2021'de Yamaha, 2024 ve 2025'te BMW ile Dünya Superbike şampiyonu oldu ve bu unvanı kazanan ilk Türk sporcu oldu. 2018-2025 arasında 78 yarış kazandı. 2026'da Prima Pramac Yamaha ile MotoGP'ye geçti ve 7 numaralı motosikletle yarıştı.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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