Rakibi Kaza Yaptırmıştı: Milli Motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu Şampiyon Oldu

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
19.10.2025 - 15:38

World Superbike'da şampiyonluk için piste çıkan Milli Motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, rakibi Nicolo Bulega tarafından kaza yaptırılmıştı. Tüm bu yaşananların ardından Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nda birinci oldu. Milli motosikletçi, üst üste 3. kez dünya şampiyonu oldu.

Toprak Razgatlıoğlu, dünya şampiyonu oldu.

2025 Dünya Superbike Şampiyonası'nın (WSBK) İspanya'daki son etabı düzenlendi. Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, şampiyon oldu.

Razgatlıoğlu, yarışta en yakın rakibi İtalyan Nicolo Bulega'nın çarpması sonucu mücadeleyi tamamlayamamıştı. Kaza yaptırıldığı anlar dünyada gündem olan Razgatlıoğlu, son yarışı 13. sırada bile bitirse şampiyonluğunu ilan edecekti. 29 yaşındaki yarışçı, müsabakayı 3. sırada tamamlayarak büyük zafere ulaştı.

2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
