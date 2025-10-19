Rakibi Kaza Yaptırmıştı: Milli Motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu Şampiyon Oldu
World Superbike'da şampiyonluk için piste çıkan Milli Motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, rakibi Nicolo Bulega tarafından kaza yaptırılmıştı. Tüm bu yaşananların ardından Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nda birinci oldu. Milli motosikletçi, üst üste 3. kez dünya şampiyonu oldu.
Toprak Razgatlıoğlu, dünya şampiyonu oldu.
