Toprak Razgatlıoğlu'nu Kasten Yarış Dışı Bırakmıştı: Superbike Pilotu Nicolo Bulega'nın Açıklaması Tepki Çekti

Sporcumuz Toprak Razgatlıoğlu, yarıştan önce “Şampiyon olmak istiyorum” diyerek iddiasını net bir şekilde ortaya koymuştu. Ancak yarışta beklenmedik ve tartışmalı bir olay yaşandı. Superpole yarışında 3 puan alması hâlinde üçüncü kez dünya şampiyonluğunu ilan edecek olan Toprak, İtalyan pilot Nicolo Bulega’nın teması sonucu kaza geçirerek yarış dışı kaldı.

Fakat Nicolo Bulega, kendisine soru yönelten muhabirle ufak bir konuşma gerçekleştirdi. Niccolo kazandığı yarıştan aslında hiç mutlu olmadığını dile getiriyor. Kazandığı pozisyon, rakibini istemeden düşürmesiyle geldiği için açıklamasında sürekli özür diliyor.