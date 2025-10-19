Toprak Razgatlıoğlu'nu Kasten Yarış Dışı Bırakmıştı: Superbike Pilotu Nicolo Bulega'nın Açıklaması Tepki Çekti

Dünya Superbike Şampiyonası’nda bugün yaşananlar adeta ortalığı karıştırdı. İspanya etabında üçüncü dünya şampiyonluğunu ilan etmeye hazırlanan Toprak Razgatlıoğlu, İtalyan pilot Nicolo Bulega’nın teması sonucu yarış dışı kaldı. Kazayı fırsata çevirip yarışı kazanan Bulega ise, açıklamalarıyla gündemin odağına oturdu. “Kazandım ama mutlu değilim” diyen İtalyan pilotun sözleri, hem Türkiye’de hem de uluslararası arenada büyük tepki çekti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Önce isterseniz videoyu beraber izleyelim...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Dünya Superbike Şampiyonası’nın İspanya etabında heyecan doruktaydı.
E haliyle hem küreselde hem de Türkiye'de bu durum büyük öfke yarattı. Yorumlar gecikmedi.
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
"İster kasten olsun olun ister olmasın, işe yaramayan bir hareket, hem sıkıntıyı hissetmesi için adil bir şekilde cezalandırılmalı hem de başlangıç grubunun ortasına doğru ittiği sürücüye ceza verilmemelidir. Bu gerçekten şaka gibi bir kural ve tüm dünyaya gülünç geliyor."
"Büyük bir risk aldı ve büyük bir hata yaptı, neredeyse cezasız kurtuldu"
👇
"Gridde Alex Lowes gibi harika adamlar var. Ama herkesin Bulega gibi ezik bir kişiliği yok"
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
"Bulega, yarış dünyası için bir utançtan başka bir şey değil, şampiyonluk rakibinizi bilerek yok etmek hiçbir saygıyı hak etmiyor"
"Bulega'nın diskalifiye olması lazım. Aksi takdirde bir daha izlemeyeceğim"
"Toprak'ın Bulega'ya yumruk atmasının haklı olduğunu düşünüyorum"
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın