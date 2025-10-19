onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Toprak Razgatlıoğlu'nu Kasten Yarış Dışı Bırakmıştı: Superbike Pilotu Nicolo Bulega'nın Açıklaması Tepki Çekti

Toprak Razgatlıoğlu'nu Kasten Yarış Dışı Bırakmıştı: Superbike Pilotu Nicolo Bulega'nın Açıklaması Tepki Çekti

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
19.10.2025 - 15:08

İçerik Devam Ediyor

Dünya Superbike Şampiyonası’nda bugün yaşananlar adeta ortalığı karıştırdı. İspanya etabında üçüncü dünya şampiyonluğunu ilan etmeye hazırlanan Toprak Razgatlıoğlu, İtalyan pilot Nicolo Bulega’nın teması sonucu yarış dışı kaldı. Kazayı fırsata çevirip yarışı kazanan Bulega ise, açıklamalarıyla gündemin odağına oturdu. “Kazandım ama mutlu değilim” diyen İtalyan pilotun sözleri, hem Türkiye’de hem de uluslararası arenada büyük tepki çekti.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Önce isterseniz videoyu beraber izleyelim...

Dünya Superbike Şampiyonası’nın İspanya etabında heyecan doruktaydı.

Dünya Superbike Şampiyonası’nın İspanya etabında heyecan doruktaydı.

Sporcumuz Toprak Razgatlıoğlu, yarıştan önce “Şampiyon olmak istiyorum” diyerek iddiasını net bir şekilde ortaya koymuştu. Ancak yarışta beklenmedik ve tartışmalı bir olay yaşandı. Superpole yarışında 3 puan alması hâlinde üçüncü kez dünya şampiyonluğunu ilan edecek olan Toprak, İtalyan pilot Nicolo Bulega’nın teması sonucu kaza geçirerek yarış dışı kaldı.

Fakat Nicolo Bulega, kendisine soru yönelten muhabirle ufak bir konuşma gerçekleştirdi. Niccolo kazandığı yarıştan aslında hiç mutlu olmadığını dile getiriyor. Kazandığı pozisyon, rakibini istemeden düşürmesiyle geldiği için açıklamasında sürekli özür diliyor.

“Onu düşürmek istemedim, sadece hızını kesmeye çalışıyordum. Geçiş yapmak istedim ama kaza oldu. Gerçekten çok üzgünüm. Kariyerimde hiç böyle bir şey yapmadım ve kazandığım için bile mutlu değilim.”

Detaylara buradan ulaşabilirsiniz:

E haliyle hem küreselde hem de Türkiye'de bu durum büyük öfke yarattı. Yorumlar gecikmedi.

E haliyle hem küreselde hem de Türkiye'de bu durum büyük öfke yarattı. Yorumlar gecikmedi.
twitter.com

'Herkes Toprak'ı bilerek düşürdüğünü biliyor. Birinciliği hak etmedin. Bu, sadece bir özürle temizlenemeyecek kadar büyük bir leke!'

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇
twitter.com

"İster kasten olsun olun ister olmasın, işe yaramayan bir hareket, hem sıkıntıyı hissetmesi için adil bir şekilde cezalandırılmalı hem de başlangıç grubunun ortasına doğru ittiği sürücüye ceza verilmemelidir. Bu gerçekten şaka gibi bir kural ve tüm dünyaya gülünç geliyor."

"İster kasten olsun olun ister olmasın, işe yaramayan bir hareket, hem sıkıntıyı hissetmesi için adil bir şekilde cezalandırılmalı hem de başlangıç grubunun ortasına doğru ittiği sürücüye ceza verilmemelidir. Bu gerçekten şaka gibi bir kural ve tüm dünyaya gülünç geliyor."
twitter.com

"Büyük bir risk aldı ve büyük bir hata yaptı, neredeyse cezasız kurtuldu"

"Büyük bir risk aldı ve büyük bir hata yaptı, neredeyse cezasız kurtuldu"
twitter.com

👇

👇
twitter.com

"Gridde Alex Lowes gibi harika adamlar var. Ama herkesin Bulega gibi ezik bir kişiliği yok"

"Gridde Alex Lowes gibi harika adamlar var. Ama herkesin Bulega gibi ezik bir kişiliği yok"
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

"Bulega, yarış dünyası için bir utançtan başka bir şey değil, şampiyonluk rakibinizi bilerek yok etmek hiçbir saygıyı hak etmiyor"

"Bulega, yarış dünyası için bir utançtan başka bir şey değil, şampiyonluk rakibinizi bilerek yok etmek hiçbir saygıyı hak etmiyor"

"Bulega'nın diskalifiye olması lazım. Aksi takdirde bir daha izlemeyeceğim"

"Bulega'nın diskalifiye olması lazım. Aksi takdirde bir daha izlemeyeceğim"
twitter.com

"Toprak'ın Bulega'ya yumruk atmasının haklı olduğunu düşünüyorum"

"Toprak'ın Bulega'ya yumruk atmasının haklı olduğunu düşünüyorum"
twitter.com

Siz neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
16
2
1
1
1
1
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın