Dünya Superbike Şampiyonası'nda Skandal: Rakibi Toprak Razgatlıoğlu'na Bilerek Çarparak Yarış Dışı Bıraktı

Dünya Superbike Şampiyonası İspanya'da düzenleniyor bildiğiniz üzere. Başarılı sporcumuz Razgatlıoğlu yarıştan önce 'Şampiyon olmak istiyorum' demiş, yarışa da iddialı başlamıştı. Fakat yarışta skandal denebilecek bir olay yaşandı. Toprak, bugünkü superpole yarışında 3 puan alması durumunda üçüncü kez dünya şampiyonu olacaktı.
Yarış esnasında rakibi İtalyan sporcu Nicolo Bulega’nın müdahalesi ile kaza yaparak yarış dışı kaldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kazada Toprak herhangi bir zarar görmedi. Fakat yarış dışı kalan genç sporcunun üzüntüsü yüzüne yansıdı.
👇
Yarış sonunda izleyiciler "Toprak" sloganlarıyla Razgatlıoğlu'na desteklerini gösterirken, bilerek çarparak Toprak'ı yarış dışı bırakan Bulega yuhalandı.
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın