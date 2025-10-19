onedio
Dünya Superbike Şampiyonası'nda Skandal: Rakibi Toprak Razgatlıoğlu'na Bilerek Çarparak Yarış Dışı Bıraktı

Dünya Superbike Şampiyonası'nda Skandal: Rakibi Toprak Razgatlıoğlu'na Bilerek Çarparak Yarış Dışı Bıraktı

Pelin Yelda Göktepe
19.10.2025 - 14:02 Son Güncelleme: 19.10.2025 - 14:21

Dünya Superbike Şampiyonası İspanya'da düzenleniyor bildiğiniz üzere. Başarılı sporcumuz Razgatlıoğlu yarıştan önce 'Şampiyon olmak istiyorum' demiş, yarışa da iddialı başlamıştı. Fakat yarışta skandal denebilecek bir olay yaşandı. Toprak, bugünkü superpole yarışında 3 puan alması durumunda üçüncü kez dünya şampiyonu olacaktı. 

Yarış esnasında rakibi İtalyan sporcu Nicolo Bulega’nın müdahalesi ile kaza yaparak yarış dışı kaldı.

Kazada Toprak herhangi bir zarar görmedi. Fakat yarış dışı kalan genç sporcunun üzüntüsü yüzüne yansıdı.

Yarış sonunda izleyiciler "Toprak" sloganlarıyla Razgatlıoğlu'na desteklerini gösterirken, bilerek çarparak Toprak'ı yarış dışı bırakan Bulega yuhalandı.

Yarış sonunda Bulega uzun tur cezası alırken, şampiyonluk ise saat 15.00'da gerçekleşecek yarışa kaldı. Yarış sonunda röportaj veren Bulega bilerek yapmadığını söyleyerek Toprak'tan özür diledi.

