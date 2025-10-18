onedio
Cristiano Ronaldo, Al Nassr Maçı Sonrası IShowSpeed'e Davul Çalmayı Öğretti

Hakan Karakoca
19.10.2025 - 00:15

Cristiano Ronaldo bir kez daha futbol tarihine geçti. Al Nassr’ın Suudi Arabistan Pro Ligi’nde Al Fateh’i 5–1 mağlup ettiği karşılaşmada Portekizli yıldız, kulüp kariyerindeki 800. golüne imza attı.

Maçın 59. dakikasında penaltısı kurtarılan Ronaldo, yalnızca bir dakika sonra fileleri havalandırarak tarihi sayıya ulaştı. Mücadeleye damga vuran bir diğer detay ise tribünlerdeydi. Ronaldo’nun büyük hayranı olan YouTube fenomeni IShowSpeed, maçı tribünden izledi ve tepkilerini canlı yayınla milyonlara aktardı.

Speed’in Ronaldo’nun kaçırdığı penaltıya verdiği tepkiler ve gol sonrası çılgın kutlamaları kısa sürede sosyal medyada viral oldu. Beş kez Altın Top kazanan yıldızın Speed’e el salladığı an da gecenin en çok konuşulan görüntülerinden biri haline geldi.

Ronaldo'nun tribünü selamladığı dakikalarda IShowSpeed'e davulu nasıl çalması gerektiğini söylediği anlar da sosyal medyada gündem oldu.

Speed'e Ronaldo'nun davul çalmayı tarif ettiği anlar sosyal medyada gündem oldu.

Ronaldo hayranı IShowSpeed, artık Ronaldo'ya daha yakın.

Sosyal medyada bir süre Ronaldo'ya ulaşmak için çabalayan Speed, muradına ermiş ve birlikte zaman geçirmişti. Şimdi ise Ronaldo'ya ulaşması çok daha kolay. 

Bu maçtan sonra da bir araya gelen ikili adeta hasret giderdi. Speed, Ronaldo ile buluştuğunu ama yayın açmak istemediğini sadece sohbet ettiklerini açıkladı.

