Berkan Kutlu'nun Yeni Tarzı Goygoycuların Diline Düştü

Berkan Kutlu'nun Yeni Tarzı Goygoycuların Diline Düştü

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
18.10.2025 - 23:42

Galatasaray, Süper Lig’in 9. haftasında deplasmanda RAMS Başakşehir’i 2-1 yenerek namağlup unvanını korudu. Sarı-kırmızılıların gollerini Leroy Sane attı. Ev sahibi ekipte Shomurodov’un golü galibiyete yetmedi. Bu sonuçla Galatasaray, puanını 25’e yükselterek liderlik yarışında iddiasını sürdürdü. Galatasaray, ligde 17 maçtır yenilgi yüzü görmezken, deplasmanda üst üste 9. galibiyetini aldı.

Bu maçta sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri ise 85.dakikada oyuna dahil olan Berkan Kutlu'nun yeni imajı oldu. Berkan'ın saç stili goygoycuların biline düşünce ilginç tweetler gördük.

İlk önce Berkan'ın yeni imajına bakalım...

İlk önce Berkan'ın yeni imajına bakalım...

85.dakikada oyuna giren Berkan ekrana geldiği andan itibaren sosyal medyada birbirinden ilginç tweetler düşmeye başladı. O tweetlerden bazılarını derledik.

