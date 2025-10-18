Berkan Kutlu'nun Yeni Tarzı Goygoycuların Diline Düştü

Galatasaray, Süper Lig’in 9. haftasında deplasmanda RAMS Başakşehir’i 2-1 yenerek namağlup unvanını korudu. Sarı-kırmızılıların gollerini Leroy Sane attı. Ev sahibi ekipte Shomurodov’un golü galibiyete yetmedi. Bu sonuçla Galatasaray, puanını 25’e yükselterek liderlik yarışında iddiasını sürdürdü. Galatasaray, ligde 17 maçtır yenilgi yüzü görmezken, deplasmanda üst üste 9. galibiyetini aldı.

Bu maçta sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri ise 85.dakikada oyuna dahil olan Berkan Kutlu'nun yeni imajı oldu. Berkan'ın saç stili goygoycuların biline düşünce ilginç tweetler gördük.