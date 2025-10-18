Berkan Kutlu'nun Yeni Tarzı Goygoycuların Diline Düştü
Galatasaray, Süper Lig’in 9. haftasında deplasmanda RAMS Başakşehir’i 2-1 yenerek namağlup unvanını korudu. Sarı-kırmızılıların gollerini Leroy Sane attı. Ev sahibi ekipte Shomurodov’un golü galibiyete yetmedi. Bu sonuçla Galatasaray, puanını 25’e yükselterek liderlik yarışında iddiasını sürdürdü. Galatasaray, ligde 17 maçtır yenilgi yüzü görmezken, deplasmanda üst üste 9. galibiyetini aldı.
Bu maçta sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri ise 85.dakikada oyuna dahil olan Berkan Kutlu'nun yeni imajı oldu. Berkan'ın saç stili goygoycuların biline düşünce ilginç tweetler gördük.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İlk önce Berkan'ın yeni imajına bakalım...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
⬇️
⬇️
⬇️
⬇️
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
⬇️
⬇️
⬇️
⬇️
⬇️
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
⬇️
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın