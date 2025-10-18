Beşiktaş'ın Gençlerbirliği Mağlubiyeti Taraftarın Sabrını Taşırdı: Sosyal Medya Yıkıldı

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Gençlerbirliği'ne 2-1 mağlup olarak üç maç aradan sonra yenilgi yaşadı.

İlk yarısı golsüz geçen karşılaşmada Beşiktaş, ikinci yarıya Cengiz Ünder’in golüyle öne geçse de 79. dakikada David Jurasek’in kendi kalesine attığı golle eşitliği sağladı. Gençlerbirliği, bu golün hemen ardından Tongya’nın kaydettiği golle 2-1 öne geçerek sahadan galip ayrıldı.

Cengiz Ünder, siyah-beyazlı formayla ikinci golünü kaydederken, Jurasek oyuna girer girmez kendi kalesine gol attı. Maçın 78. dakikasında oyuna dahil olan Jurasek, Pereira’nın ceza sahasına çevirdiği topu engelleyemeyince Gençlerbirliği skoru eşitledi.

Tribünler ise ikinci gol sonrası kaleci Mert Günok’a tepki gösterdi. Siyah-beyazlı taraftarlar, hatalı olduğunu düşündükleri kaleciyi her top teması sonrası ıslıklayarak protesto etti.

Sosyal medyada ise Sergen Yalçın ve Serdal Adalı'ya tepki vardı.