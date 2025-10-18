onedio
Beşiktaş'ın Gençlerbirliği Mağlubiyeti Taraftarın Sabrını Taşırdı: Sosyal Medya Yıkıldı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
18.10.2025 - 19:57

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig 9. haftasında sahasında Gençlerbirliği’ne 2-1 mağlup oldu.

İlk yarısı golsüz tamamlanan maçta siyah-beyazlılar, ikinci yarıya Cengiz Ünder’in golüyle başladı. Ancak 79. dakikada David Jurasek’in kendi kalesine attığı golle eşitlik sağlandı. Gençlerbirliği, bu golün hemen ardından Tongya’nın attığı golle skoru 2-1’e getirerek sahadan galip ayrıldı.

Sosyal medyada taraftar iki dakikada gelen iki golle mağlup olmanın hesabını Serdal Adalı ve Sergen Yalçın'a sordu.

İki dakikada gelen mağlubiyet Gençlerbirliği taraftarını çılgına çevirdi.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Gençlerbirliği'ne 2-1 mağlup olarak üç maç aradan sonra yenilgi yaşadı.

İlk yarısı golsüz geçen karşılaşmada Beşiktaş, ikinci yarıya Cengiz Ünder’in golüyle öne geçse de 79. dakikada David Jurasek’in kendi kalesine attığı golle eşitliği sağladı. Gençlerbirliği, bu golün hemen ardından Tongya’nın kaydettiği golle 2-1 öne geçerek sahadan galip ayrıldı.

Cengiz Ünder, siyah-beyazlı formayla ikinci golünü kaydederken, Jurasek oyuna girer girmez kendi kalesine gol attı. Maçın 78. dakikasında oyuna dahil olan Jurasek, Pereira’nın ceza sahasına çevirdiği topu engelleyemeyince Gençlerbirliği skoru eşitledi.

Tribünler ise ikinci gol sonrası kaleci Mert Günok’a tepki gösterdi. Siyah-beyazlı taraftarlar, hatalı olduğunu düşündükleri kaleciyi her top teması sonrası ıslıklayarak protesto etti.

Sosyal medyada ise Sergen Yalçın ve Serdal Adalı'ya tepki vardı.

İçeriğin Devamı Aşağıda
İçeriğin Devamı Aşağıda
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Yorum Yazın