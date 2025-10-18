Beşiktaş'ın Gençlerbirliği Mağlubiyeti Taraftarın Sabrını Taşırdı: Sosyal Medya Yıkıldı
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig 9. haftasında sahasında Gençlerbirliği’ne 2-1 mağlup oldu.
İlk yarısı golsüz tamamlanan maçta siyah-beyazlılar, ikinci yarıya Cengiz Ünder’in golüyle başladı. Ancak 79. dakikada David Jurasek’in kendi kalesine attığı golle eşitlik sağlandı. Gençlerbirliği, bu golün hemen ardından Tongya’nın attığı golle skoru 2-1’e getirerek sahadan galip ayrıldı.
Sosyal medyada taraftar iki dakikada gelen iki golle mağlup olmanın hesabını Serdal Adalı ve Sergen Yalçın'a sordu.
İki dakikada gelen mağlubiyet Gençlerbirliği taraftarını çılgına çevirdi.
