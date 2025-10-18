onedio
article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
İslam Memiş, Altın ve Gümüşteki Yükseliş İçin Yatırımcıya Kritik Uyarılarda Bulundu

İslam Memiş, Altın ve Gümüşteki Yükseliş İçin Yatırımcıya Kritik Uyarılarda Bulundu

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
18.10.2025 - 19:19

Piyasalarda son dönemde yaşanan sert dalgalanmalar yatırımcıları tedirgin etti. Altının hızlı yükselişi kısa sürede yerini ani bir düşüşe bırakırken, piyasadaki belirsizlik de hissedildi. Finans analisti İslam Memiş, yatırımcıları bu tür dalgalanmalara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. Memiş, özellikle ani yükseliş ve düşüşlerin panik satışlarına yol açabileceğini belirtti ve temkinli hareket edilmesi gerektiğini vurguladı. Yatırımcıların aceleci kararlar vermemesi gerektiğini ifade etti.

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İslam Memiş piyasada yaşananları "soygun dönemi" diye niteledi.

İslam Memiş piyasada yaşananları "soygun dönemi" diye niteledi.

Piyasalardaki ani dalgalanmalar yatırımcılar arasında kaygı yarattı. Finans analisti İslam Memiş, 'Altın ve gümüşte ise ciddi bir balon oluştu. Bu balon patladığında asıl fırsatlar ortaya çıkacak' dedi. Memiş, son bir haftadır küresel piyasalarda teknik ve mantıkla açıklanamayan hareketler gözlemlediklerini belirterek, 'Bunun adını doğrudan ‘manipülasyon’ koymuştuk; yani bir nevi soygun' ifadelerini kullandı. Yatırımcılara aceleci davranmamalarını ve fırsatları soğukkanlılıkla beklemelerini tavsiye etti.

İslam Memiş, altın-gümüş için de önerilerde bulunurken kripto yatırımcıları için de umutlu konuştu.

İslam Memiş, altın-gümüş için de önerilerde bulunurken kripto yatırımcıları için de umutlu konuştu.

Altın-gümüş rasyosu üzerine değerlendirmelerde bulunan Memiş, 'Ocak ayında 88 seviyesinden dönüş yapmıştık. Nisan ayında 106 seviyesine kadar yükseldi. O zaman elimdeki altını gümüşe çevirmiştim. Bugün baktığımızda rasyo 80 seviyesine geriledi. Yani 88 seviyesinden işlem yapan biri bugün ciddi avantaj sağlamış durumda. Bekleyen, sabreden hiçbir şey kaybetmiyor' ifadelerini kullandı.

Kripto piyasasına da değinen Memiş, '111.000 dolar seviyesinden işlem yapanlar bugün zararda görünse de uzun vadede şanslı olacaklar' dedi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın