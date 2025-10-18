İslam Memiş, Altın ve Gümüşteki Yükseliş İçin Yatırımcıya Kritik Uyarılarda Bulundu
Piyasalarda son dönemde yaşanan sert dalgalanmalar yatırımcıları tedirgin etti. Altının hızlı yükselişi kısa sürede yerini ani bir düşüşe bırakırken, piyasadaki belirsizlik de hissedildi. Finans analisti İslam Memiş, yatırımcıları bu tür dalgalanmalara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. Memiş, özellikle ani yükseliş ve düşüşlerin panik satışlarına yol açabileceğini belirtti ve temkinli hareket edilmesi gerektiğini vurguladı. Yatırımcıların aceleci kararlar vermemesi gerektiğini ifade etti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İslam Memiş piyasada yaşananları "soygun dönemi" diye niteledi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İslam Memiş, altın-gümüş için de önerilerde bulunurken kripto yatırımcıları için de umutlu konuştu.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın