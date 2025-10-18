İslam Memiş, Altın ve Gümüşteki Yükseliş İçin Yatırımcıya Kritik Uyarılarda Bulundu

Piyasalardaki ani dalgalanmalar yatırımcılar arasında kaygı yarattı. Finans analisti İslam Memiş, 'Altın ve gümüşte ise ciddi bir balon oluştu. Bu balon patladığında asıl fırsatlar ortaya çıkacak' dedi. Memiş, son bir haftadır küresel piyasalarda teknik ve mantıkla açıklanamayan hareketler gözlemlediklerini belirterek, 'Bunun adını doğrudan ‘manipülasyon’ koymuştuk; yani bir nevi soygun' ifadelerini kullandı. Yatırımcılara aceleci davranmamalarını ve fırsatları soğukkanlılıkla beklemelerini tavsiye etti.