Sırrı Binlerce Yıldır Çözülemeyen Yazıyı Okuyabilene 1 Milyon Dolar Verilecek

İndus uygarlığından kalan yazıtlar çoğunlukla mühürler ve seramik parçaları üzerinde bulunuyor. Satır başına ortalama beş işaretten oluşan bu metinler, oldukça düzenli bir görünüme sahip olmasına rağmen hâlâ çözülebilmiş değil. Uzmanlar, sembollerin sesleri mi yoksa kelimeleri mi temsil ettiğini belirlemekte zorlanıyor. Yazının kısa oluşu ve “iki dilli” bir örneğin hiç bulunmamış olması, çözüm sürecini neredeyse imkânsız hâle getiriyor. Rosetta Taşı benzeri bir anahtarın yokluğu nedeniyle araştırmacılar, sadece desenler ve olasılıklar üzerinden ilerleyebiliyor.