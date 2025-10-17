onedio
Sırrı Binlerce Yıldır Çözülemeyen Yazıyı Okuyabilene 1 Milyon Dolar Verilecek

Sırrı Binlerce Yıldır Çözülemeyen Yazıyı Okuyabilene 1 Milyon Dolar Verilecek

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
17.10.2025 - 18:38

Hindistan’ın Tamil Nadu eyaletinde, insanlık tarihinin en büyük arkeolojik bilmecelerinden biri için dikkat çeken bir adım atıldı. Eyalet yönetimi, binlerce yıldır çözülemeyen İndus yazısının deşifre edilmesi için 1 milyon dolarlık ödül vaat etti. Kil tabletler ve taş parçalarına kazınmış gizemli işaretlerden oluşan bu kadim yazı, hâlâ çözülmeyi bekliyor.

Desenler ve olasılıklar üzerinden ilerlemeye çalışılıyor ancak çözüm üretilemedi.

Desenler ve olasılıklar üzerinden ilerlemeye çalışılıyor ancak çözüm üretilemedi.

İndus uygarlığından kalan yazıtlar çoğunlukla mühürler ve seramik parçaları üzerinde bulunuyor. Satır başına ortalama beş işaretten oluşan bu metinler, oldukça düzenli bir görünüme sahip olmasına rağmen hâlâ çözülebilmiş değil. Uzmanlar, sembollerin sesleri mi yoksa kelimeleri mi temsil ettiğini belirlemekte zorlanıyor. Yazının kısa oluşu ve “iki dilli” bir örneğin hiç bulunmamış olması, çözüm sürecini neredeyse imkânsız hâle getiriyor. Rosetta Taşı benzeri bir anahtarın yokluğu nedeniyle araştırmacılar, sadece desenler ve olasılıklar üzerinden ilerleyebiliyor.

Okuyabilen 1 milyon Dolar ödülün sahibi olacak.

Okuyabilen 1 milyon Dolar ödülün sahibi olacak.

Tamil Nadu yönetimi, binlerce yıldır çözülemeyen İndus yazısının şifresini çözebilecek kişiye 1 milyon dolar ödül vereceğini açıkladı. Yarışma, akademisyenlerin yanı sıra amatör araştırmacılara da açık olacak. Nihai değerlendirme, alanında uzman arkeologlardan oluşan bir kurul tarafından yapılacak. Eyalet Başbakanı, “Arkeoloji uzmanlarının onaylayacağı biçimde metni çözen kişi ya da kuruluşa 1 milyon dolar ödül vereceğiz” diyerek, bu girişimin bilimsel araştırmayı ve kanıta dayalı keşifleri desteklemeyi hedeflediğini vurguladı.

Ödül için okumak yetmiyor, şartları da sağlaması gerekiyor.

Ödül için okumak yetmiyor, şartları da sağlaması gerekiyor.

İndus yazısının çözümünün geçerli sayılabilmesi için uzmanlar tarafından belirlenen kriterler şunlar:

  • Yüzlerce yazıtta tutarlı biçimde uygulanabilmesi

  • Hasarlı metinlerde eksik işaretleri öngörebilmesi

  • Yazım ve sıra kurallarına uyması

  • Arkeolojik verilerle desteklenebilmesi

İki dilli bir metin bulunmadığı sürece doğrulama, iç tutarlılık ve bağımsız testlerle yapılacak.

Hakan Karakoca
