Sırrı Binlerce Yıldır Çözülemeyen Yazıyı Okuyabilene 1 Milyon Dolar Verilecek
Hindistan’ın Tamil Nadu eyaletinde, insanlık tarihinin en büyük arkeolojik bilmecelerinden biri için dikkat çeken bir adım atıldı. Eyalet yönetimi, binlerce yıldır çözülemeyen İndus yazısının deşifre edilmesi için 1 milyon dolarlık ödül vaat etti. Kil tabletler ve taş parçalarına kazınmış gizemli işaretlerden oluşan bu kadim yazı, hâlâ çözülmeyi bekliyor.
Desenler ve olasılıklar üzerinden ilerlemeye çalışılıyor ancak çözüm üretilemedi.
Okuyabilen 1 milyon Dolar ödülün sahibi olacak.
Ödül için okumak yetmiyor, şartları da sağlaması gerekiyor.
