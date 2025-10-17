onedio
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Milli Takıma Prim Müjdesi Geldi, Futbolcular Personeli Unutmayarak Büyük Jest Yaptı

Milli Takıma Prim Müjdesi Geldi, Futbolcular Personeli Unutmayarak Büyük Jest Yaptı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
17.10.2025 - 17:19

FIFA’nın milli takımlara yaptığı ödeme kapsamında Türkiye’ye 2.5 milyon Euro gönderildi. TFF, bu tutarın oyunculara prim olarak dağıtılmasına karar verdi. Bulgaristan ve Gürcistan galibiyetlerinin ardından play-off şansı neredeyse garanti hale gelirken, Ay-Yıldızlı ekip hak edilen primde personeli unutmayarak bir kez daha alkış aldı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

FIFA'dan TFF'ye, TFF'den takıma...

FIFA'dan TFF'ye, TFF'den takıma...

FIFA, milli takımlara yaptığı ödeme kapsamında Türkiye’ye 2.5 milyon Euro gönderdi. Türkiye Futbol Federasyonu, bu ödemenin milli takım oyuncularına prim olarak dağıtılacağını açıkladı. Bulgaristan ve Gürcistan maçlarındaki başarılı performansların ardından gelen bu kararın takım içindeki motivasyonu daha da artıracağı düşünülüyor.

Futbolculardan personele büyük jest...

Futbolculardan personele büyük jest...

Ay-Yıldızlı futbolcular, kendileri için ayrılan primlerin tamamını almak yerine, emek veren personele de pay verilmesini istedi. Takım kaptanlarının öncülük ettiği bu anlamlı jest sonrası Türkiye Futbol Federasyonu, 2.5 milyon Euro’luk ödemenin 250 bin Euro’sunu personele, kalan 2 milyon 250 bin Euro’sunu ise futbolculara prim olarak dağıttı. Dayanışma örneği olarak görülen bu karar, hem federasyon içinde hem de futbol camiasında büyük takdir topladı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
2
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın