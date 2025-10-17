Milli Takıma Prim Müjdesi Geldi, Futbolcular Personeli Unutmayarak Büyük Jest Yaptı

Ay-Yıldızlı futbolcular, kendileri için ayrılan primlerin tamamını almak yerine, emek veren personele de pay verilmesini istedi. Takım kaptanlarının öncülük ettiği bu anlamlı jest sonrası Türkiye Futbol Federasyonu, 2.5 milyon Euro’luk ödemenin 250 bin Euro’sunu personele, kalan 2 milyon 250 bin Euro’sunu ise futbolculara prim olarak dağıttı. Dayanışma örneği olarak görülen bu karar, hem federasyon içinde hem de futbol camiasında büyük takdir topladı.