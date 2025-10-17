Milli Takıma Prim Müjdesi Geldi, Futbolcular Personeli Unutmayarak Büyük Jest Yaptı
FIFA’nın milli takımlara yaptığı ödeme kapsamında Türkiye’ye 2.5 milyon Euro gönderildi. TFF, bu tutarın oyunculara prim olarak dağıtılmasına karar verdi. Bulgaristan ve Gürcistan galibiyetlerinin ardından play-off şansı neredeyse garanti hale gelirken, Ay-Yıldızlı ekip hak edilen primde personeli unutmayarak bir kez daha alkış aldı.
FIFA'dan TFF'ye, TFF'den takıma...
Futbolculardan personele büyük jest...
