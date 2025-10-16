Sürücüler İçin Yeni Bir Trafik Levhası Tanıtıldı: Yakında Yollarda Göreceğiz

Daha önce benzer uyarılar küçük işaretlerle verilse de, yapılan testler yeni P-33 tabelasındaki siyah şeritlerin yağmur ve kar gibi zor koşullarda çok daha görünür olduğunu ortaya koydu. Bu nedenle Avrupa Birliği, tabelayı standart hâle getirmeyi planlıyor. Şu anda Fransa, Almanya ve İtalya yollarında deneme uygulamaları devam ediyor.

Uzmanlar, özellikle Pireneler gibi aniden yoğun sisin oluştuğu dağlık bölgelerde tabelanın hayati önem taşıdığını belirtiyor. Sürücülere kısa farları açmaları, araçlar arasında güvenli mesafe bırakmaları ve uzun far kullanımından kaçınmaları tavsiye ediliyor.