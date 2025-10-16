onedio
Sürücüler İçin Yeni Bir Trafik Levhası Tanıtıldı: Yakında Yollarda Göreceğiz

Hakan Karakoca
16.10.2025 - 21:51

Avrupa genelinde sürücü güvenliğini artırmak için P-33 kodlu yeni bir trafik uyarı tabelası kullanılmaya başlandı. Kırmızı çerçeveli beyaz üçgenin içindeki siyah şeritler ve otomobil figürü, sis, yoğun yağış veya duman nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü durumlarda sürücüleri uyarmayı hedefliyor.

P-33 kodlu tabela İspanya'da tanıtıldı ve uygulamaya başlandı.

Yeni P-33 tabelası, ilk olarak İspanya yollarında kullanılmaya başlandı. Yoğun sis, sağanak yağış veya orman yangınlarından kaynaklanan dumanın sık görüldüğü bölgelerde yer alıyor.

İspanyol yol mühendisi Manuel Lopez, tabelanın anlamını açıklayarak, “Sürücü bu işareti gördüğünde, görüş mesafesinin tehlikeli şekilde azaldığını anlamalı. Bu noktada hız azaltılmalı ve kısa farlar açılmalıdır” dedi.

Dağlık bölgelerde bu tabela kritik bir öneme sahip olacak.

Daha önce benzer uyarılar küçük işaretlerle verilse de, yapılan testler yeni P-33 tabelasındaki siyah şeritlerin yağmur ve kar gibi zor koşullarda çok daha görünür olduğunu ortaya koydu. Bu nedenle Avrupa Birliği, tabelayı standart hâle getirmeyi planlıyor. Şu anda Fransa, Almanya ve İtalya yollarında deneme uygulamaları devam ediyor.

Uzmanlar, özellikle Pireneler gibi aniden yoğun sisin oluştuğu dağlık bölgelerde tabelanın hayati önem taşıdığını belirtiyor. Sürücülere kısa farları açmaları, araçlar arasında güvenli mesafe bırakmaları ve uzun far kullanımından kaçınmaları tavsiye ediliyor.

