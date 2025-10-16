onedio
Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Sistemini Değiştirecek mi? Kabine Toplantısı'ndan 'Erteleme' Kararı Çıktı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
16.10.2025 - 20:07

Günlerdir konuşulan zorunlu eğitim süresinin kısalacağı iddiaları sürerken yeni bir gelişme yaşandı. CNN Türk kanalında yer alan habere göre; Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yönetiminde yapılan son Kabine Toplantısında zorunlu eğitim hakkında sunum yaptı. Toplantıdan yeni sistem üzerinde bir süre daha çalışılması kararı çıktı. 

İşte detaylar…

Kaynak: https://www.cnnturk.com/video/egitim/...
Milli Eğitim Bakanlığı, eğitim sistemindeki mevcut 4+4+4 sistemini değiştirmek için yeni bir model hazırladı.

Geçtiğimiz günlerde açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Bakan Tekin, 12 yıllık zorunlu eğitimin kısaltılmasıyla ilgili çalışmanın tamamlandığını duyurmuştu. Bakan Tekin, 'toplumsal beklentiler ve bilgiye erişimin kolaylaşması nedeniyle' zorunlu eğitim süresinin kısaltılabileceğini açıkladı. Zorunlu eğitim süresinin kısaltılmasına dair raporun tamamlandığını duyuran Tekin, 'İlk kabinede çok büyük ihtimalle bununla ilgili bir sunum yapacağız' dedi. Yusuf Tekin, konuşmasının devamında 'Bunu sayın Cumhurbaşkanı'nın onayına sunacağız. Bu konuda karar verilirse farklı alternatifler var' ifadelerine yer verdi.

Planlanan yeni eğitim modeli Kabine’de Cumhurbaşkanı Erdoğan’a anlatıldı.

CNN TÜRK televizyonunda verilen habere göre; Milli Eğitim Bakanlığı konuyu inceledi, hazırlanan çalışma Kabine Toplantısında da Bakan Yusuf Tekin tarafından sunum ile anlatıldı. 

Yeni sistem üzerinde bir süre daha çalışılmasına karar verildi. Edinilen bilgilere göre Milli Eğitim Bakanlığı, kamuoyuna yansıyan önerileri ele alırken, yeni sistemden öğrencilerin olduğu kadar öğretmenlerin etkilenme olasılığını da değerlendirdi. 2012 yılında 4+4+4 sistemine geçildiğinde, yani ilkokul eğitiminin beş yıldan dört yıla indiği sene 42 bin 500 sınıf öğretmeni norm fazlası oldu. Yeni sistem değişikliğinde ise yani lise 4 yıldan 3 yıla düşürüldüğünde, yüz binlerce norm fazlası öğretmenin ortaya çıkacağının tespit edildiği öğrenildi.

Zorunlu eğitimin kısalması durumunda seçenekler nelerdi? 

Milli Eğitim Bakanlığı'nın hazırladığı alternatif modeller arasında 2+2 ve 3+1 sistemlerinin öne çıktığı öğrenildi. Yeni düzenlemeyle lise eğitiminin son 4 yılının zorunlu olmaktan çıkarılması planlanıyor. Buna göre liselerin ilk iki yılı zorunlu olacak, 11. ve 12. sınıflar ise isteğe bağlı hale getirilecek. Öğrenciler bu süreçte mesleki eğitime, sanata, ya da farklı alanlara yönelme fırsatı bulacak.

Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
