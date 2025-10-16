Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Sistemini Değiştirecek mi? Kabine Toplantısı'ndan 'Erteleme' Kararı Çıktı

CNN TÜRK televizyonunda verilen habere göre; Milli Eğitim Bakanlığı konuyu inceledi, hazırlanan çalışma Kabine Toplantısında da Bakan Yusuf Tekin tarafından sunum ile anlatıldı.

Yeni sistem üzerinde bir süre daha çalışılmasına karar verildi. Edinilen bilgilere göre Milli Eğitim Bakanlığı, kamuoyuna yansıyan önerileri ele alırken, yeni sistemden öğrencilerin olduğu kadar öğretmenlerin etkilenme olasılığını da değerlendirdi. 2012 yılında 4+4+4 sistemine geçildiğinde, yani ilkokul eğitiminin beş yıldan dört yıla indiği sene 42 bin 500 sınıf öğretmeni norm fazlası oldu. Yeni sistem değişikliğinde ise yani lise 4 yıldan 3 yıla düşürüldüğünde, yüz binlerce norm fazlası öğretmenin ortaya çıkacağının tespit edildiği öğrenildi.

Zorunlu eğitimin kısalması durumunda seçenekler nelerdi?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın hazırladığı alternatif modeller arasında 2+2 ve 3+1 sistemlerinin öne çıktığı öğrenildi. Yeni düzenlemeyle lise eğitiminin son 4 yılının zorunlu olmaktan çıkarılması planlanıyor. Buna göre liselerin ilk iki yılı zorunlu olacak, 11. ve 12. sınıflar ise isteğe bağlı hale getirilecek. Öğrenciler bu süreçte mesleki eğitime, sanata, ya da farklı alanlara yönelme fırsatı bulacak.