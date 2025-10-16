Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Sistemini Değiştirecek mi? Kabine Toplantısı'ndan 'Erteleme' Kararı Çıktı
Günlerdir konuşulan zorunlu eğitim süresinin kısalacağı iddiaları sürerken yeni bir gelişme yaşandı. CNN Türk kanalında yer alan habere göre; Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yönetiminde yapılan son Kabine Toplantısında zorunlu eğitim hakkında sunum yaptı. Toplantıdan yeni sistem üzerinde bir süre daha çalışılması kararı çıktı.
İşte detaylar…
Milli Eğitim Bakanlığı, eğitim sistemindeki mevcut 4+4+4 sistemini değiştirmek için yeni bir model hazırladı.
Planlanan yeni eğitim modeli Kabine’de Cumhurbaşkanı Erdoğan’a anlatıldı.
