onedio
article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
ÖTV Oranını Yüzde 50'den 4'e Düşebilir! Araba Alacaklara ÖTV Sürprizi: Meclis’e Teklif Verildi

ÖTV Oranını Yüzde 50'den 4'e Düşebilir! Araba Alacaklara ÖTV Sürprizi: Meclis’e Teklif Verildi

ÖTV
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
16.10.2025 - 18:37

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Mevlüt Karakaya'nın, çiftçilerin kullandığı araçlarda ÖTV oranının düşürülmesi için hazırladığı kanun teklifi Meclis’e sunuldu. Teklife göre araçların ÖTV'si yüzde 50'den yüzde 4 düşürülecek. Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülecek teklif yasalaşırsa, azami 3,5 ton ağırlığa kadar olan 4x4 ve elektrikli pick-up modellerinde (Ford Ranger, Toyota Hilux, VW Amarok gibi) ÖTV oranı yeniden yüzde 4’e indirilecek.

Kaynak: https://www.ekonomim.com/gundem/mhpni...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Temmuz ayında 4x4 pick-up’larda ÖTV oranı yüzde 4’ten yüzde 50’ye yükseltilmişti. Şimdi ise çiftçiler için özel bir formül geliyor!

Temmuz ayında 4x4 pick-up’larda ÖTV oranı yüzde 4’ten yüzde 50’ye yükseltilmişti. Şimdi ise çiftçiler için özel bir formül geliyor!

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Mevlüt Karakaya, çiftçilerin kullandığı pick-up tipi araçlarda ÖTV oranının yüzde 50’den yüzde 4’e düşürülmesi için kanun teklifi hazırladı. Geçtiğimiz aylarda 4x4 pick-up’larda ÖTV oranı yüzde 4’ten yüzde 50’ye yükselmişti. Yeni teklif, çiftçilerin bu artıştan muaf tutulmasını öngörüyor.

ÖTV indirimi hangi arabalarda olacak?

ÖTV indirimi hangi arabalarda olacak?

Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülecek teklif yasalaşırsa, azami 3,5 ton ağırlığa kadar olan 4x4 ve elektrikli pick-up modellerinde (Ford Ranger, Toyota Hilux, VW Amarok gibi) ÖTV oranı yeniden yüzde 4’e indirilecek. Bu indirimden Çiftçi Kayıt Sistemi’ne kayıtlı üreticiler ve tarım şirketleri yararlanabilecek. Araçlar yalnızca tarımsal üretim faaliyetlerinde kullanılabilecek ve beş yıl boyunca satılamayacak.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
20
14
9
2
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın