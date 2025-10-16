ÖTV Oranını Yüzde 50'den 4'e Düşebilir! Araba Alacaklara ÖTV Sürprizi: Meclis’e Teklif Verildi
MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Mevlüt Karakaya'nın, çiftçilerin kullandığı araçlarda ÖTV oranının düşürülmesi için hazırladığı kanun teklifi Meclis’e sunuldu. Teklife göre araçların ÖTV'si yüzde 50'den yüzde 4 düşürülecek. Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülecek teklif yasalaşırsa, azami 3,5 ton ağırlığa kadar olan 4x4 ve elektrikli pick-up modellerinde (Ford Ranger, Toyota Hilux, VW Amarok gibi) ÖTV oranı yeniden yüzde 4’e indirilecek.
Temmuz ayında 4x4 pick-up’larda ÖTV oranı yüzde 4’ten yüzde 50’ye yükseltilmişti. Şimdi ise çiftçiler için özel bir formül geliyor!
ÖTV indirimi hangi arabalarda olacak?
