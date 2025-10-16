onedio
Apple Türkiye Fiyatlarına Zam Geldi: Mac ve iPad'in Yeni Fiyatı Belli Oldu

Apple Türkiye Fiyatlarına Zam Geldi: Mac ve iPad’in Yeni Fiyatı Belli Oldu

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
16.10.2025 - 15:43

ABD’li teknoloji Apple, Türkiye’deki fiyatlarına zam yaptı. Zam, Mac ve iPad modellerinin tümünde geçerli olacak. Zamla birlikte ürünlerin fiyatı 5-15 bin TL arasında yükseliş gösterdi. İşte Mac ve iPad’in yeni fiyatı.

Apple, Türkiye'de tüm Mac ve iPad modellerine zam yaptı.

Apple, Türkiye'de tüm Mac ve iPad modellerine zam yaptı.

Teknoloji devi Apple’ın Türkiye’deki tüm Mac ve iPad modellerinde fiyat yükseldi. Modellere yapılan zam 5-15 bin TL arasında oldu. 

MacBook yeni fiyatları şöyle oldu:

13 inç MacBook Air M4 16/256 GB

  • Eski fiyat: 49.999 TL

  • Yeni fiyat: 57.999 TL

15 inç MacBook Air M4 16/256 GB 

  • Eski fiyat: 59.999 TL 

  • Yeni fiyat: 67.999 TL

Mac Mini M4

  • Eski fiyat: 29.999 TL

  • Yeni fiyat: 36.999 TL

iMac M4 24 inç

  • Eski fiyat: 62.999 TL

  • Yeni fiyat: 72.999 TL

iPad zamlı fiyatı şöyle👇🏻

iPad zamlı fiyatı şöyle👇🏻

11 inç iPad A16 128 GB

  • Eski fiyat: 16.999 TL

  • Yeni fiyat: 19.999 TL

iPad Mini A17 Pro

  • Yeni fiyat: 24.999 TL

  • Eski fiyat: 29.999 TL

11 inç iPad Air M3

  • Yeni fiyat: 29.999 TL

  • Eski fiyat: 34.999 TL

13 inç iPad Air M3

  • 39.999 TL

  • 45.999 TL

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
