EPDK’dan Yeni Yönetmelik: Uzun Süreli Elektrik Kesintileri Vatandaşın Faturasından Düşecek

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
16.10.2025 - 13:42

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) hazırlığı yeni yönetmeliğe göre, uzun süreli elektrik kesintilerine maruz kalan vatandaşların tazminatları faturadan düşülecek. Yeni sistem sayesinde tüketiciler, faturalarında tazminatın türü, toplam tazminat tutarı, faturada mahsuplaşılan miktar ve varsa sonraki aylarda mahsuplaşacak tutar gibi bilgilere ulaşabilecek.

Elektrik Piyasasında Dağıtım ve Perakende Satış Faaliyetlerine İlişkin Kalite Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete’de yer alması için Cumhurbaşkanlığına gönderildi.

EPDK’nın hazırladığı yeni yönetmeliğe göre, yıllık kesintiler, uzun süreli kesintiler ve ticari kalite işlemlerindeki eksiklikler nedeniyle oluşan tazminatlar artık doğrudan tüketicilerin faturalarından düşülerek ödenecek. 

Yeni düzenlemenin yürürlüğe girmesi ile elektrik dağıtım ve tedarik şirketlerinin kullanıcılara ödemesi gereken toplamda 1 milyar 610 milyon TL’lik tazminat, herhangi bir başvuru gerekmeksizin hak sahiplerinin faturalarına yansıtılacak.

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz: Şirketleri yakından takip edeceğiz.

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, kararın hem tüketicinin korunması hem de hizmet kalitesinin artırılması açısından kritik bir adım olduğunu belirterek, 'EPDK olarak vatandaşlarımızın haklarının zayi edilmesine izin vermeyiz. Kararımızın ilgili şirketler tarafından nasıl uygulandığını, ödemelerin zamanında ve eksiksiz yapılıp yapılmadığını yakından takip edeceğiz. Kurumumuzun aldığı bu karar, sektörün hizmet kalitesinin artırılmasına da büyük katkı sağlayacak' dedi.

Elektrik faturalarında tazminat hakkı nasıl kazanılacak?

Kentsel dağıtım bölgesinde 10 saat, kentaltı dağıtım bölgesinde 11 saat ve kırsal dağıtım bölgesinde 12 saati aşan kesintilere ilişkin uzun süreli kesinti tazminatı hakkı doğuyor. 

2025 yılında yürürlükte olan tazminat rakamları ise şöyle:

'Anlaşma gücü 160 kVA altı olan mesken aboneleri için 554 TL, 160 kVA altı olan diğer aboneler için bin 107 TL, 160 kVA -630 kVA arasındaki kullanıcılar için 3 bin 323 TL, 630 kVA üzerindeki kullanıcılar için 6 bin 647 TL.'

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
