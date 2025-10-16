EPDK’dan Yeni Yönetmelik: Uzun Süreli Elektrik Kesintileri Vatandaşın Faturasından Düşecek

Kentsel dağıtım bölgesinde 10 saat, kentaltı dağıtım bölgesinde 11 saat ve kırsal dağıtım bölgesinde 12 saati aşan kesintilere ilişkin uzun süreli kesinti tazminatı hakkı doğuyor.

2025 yılında yürürlükte olan tazminat rakamları ise şöyle:

'Anlaşma gücü 160 kVA altı olan mesken aboneleri için 554 TL, 160 kVA altı olan diğer aboneler için bin 107 TL, 160 kVA -630 kVA arasındaki kullanıcılar için 3 bin 323 TL, 630 kVA üzerindeki kullanıcılar için 6 bin 647 TL.'