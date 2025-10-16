EPDK’dan Yeni Yönetmelik: Uzun Süreli Elektrik Kesintileri Vatandaşın Faturasından Düşecek
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) hazırlığı yeni yönetmeliğe göre, uzun süreli elektrik kesintilerine maruz kalan vatandaşların tazminatları faturadan düşülecek. Yeni sistem sayesinde tüketiciler, faturalarında tazminatın türü, toplam tazminat tutarı, faturada mahsuplaşılan miktar ve varsa sonraki aylarda mahsuplaşacak tutar gibi bilgilere ulaşabilecek.
Elektrik Piyasasında Dağıtım ve Perakende Satış Faaliyetlerine İlişkin Kalite Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete’de yer alması için Cumhurbaşkanlığına gönderildi.
EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz: Şirketleri yakından takip edeceğiz.
Elektrik faturalarında tazminat hakkı nasıl kazanılacak?
