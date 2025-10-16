İTO Başkanından Temu Açıklaması: "30 Euroya İndirilen Limit Sıfıra Çekilmeli"

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, 30 euro limitin de yeterli olmadığını ifade etti. Çinli Temu, Shein gibi e-ticaret sitelerinden alışverişin şu anda kişilerin kendi ihtiyaçlarından çıkıp ticarileşmeye başladığını dile getiren Avdagiç, 'Bu önemli bir tehlike. Teorik olarak hepsi şahsi ihtiyaç da olsa buna bir önlem almak lazım. Burada gümrüksüz online alışveriş sınırı 30 avroya indirildi. Biz bunun sıfıra indirilmesini istiyoruz.' ifadelerini kullandı.