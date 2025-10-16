İTO Başkanından Temu Açıklaması: "30 Euroya İndirilen Limit Sıfıra Çekilmeli"
İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, geçtiğimiz günlerde 100 eurodan 30 euroya düşürülen yurt dışı internet alışverişlerinde sınırın sıfıra çekilmesi gerektiğini söyledi. Avdagiç ayrıca BYD'nin Türkiye'de yapacağı fabrika yatırımı ile ilgili olarak, “En latif bir yorum yaparsak, 'zaman planına uygun bir proje sürecinin şu anda hayata geçirilmediği' yorumunu yaparız.” ifadelerini kullandı.
Türkiye’de Temu, Shein gibi yabancı menşeili internet sitelerinden alışveriş yapmak için vergisiz limit 100 eurodan 30 euroya düşürülmüştü.
Çinli elektrikli araba devi BYD’nin Manisa’da milyar dolarlık yatırımla araba fabrikası kuracağı iddia edilmişti.
