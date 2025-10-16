onedio
article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
İTO Başkanından Temu Açıklaması: "30 Euroya İndirilen Limit Sıfıra Çekilmeli"

İTO Başkanından Temu Açıklaması: "30 Euroya İndirilen Limit Sıfıra Çekilmeli"

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
16.10.2025 - 12:54

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, geçtiğimiz günlerde 100 eurodan 30 euroya düşürülen yurt dışı internet alışverişlerinde sınırın sıfıra çekilmesi gerektiğini söyledi. Avdagiç ayrıca BYD'nin Türkiye'de yapacağı fabrika yatırımı ile ilgili olarak, “En latif bir yorum yaparsak, 'zaman planına uygun bir proje sürecinin şu anda hayata geçirilmediği' yorumunu yaparız.” ifadelerini kullandı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Türkiye’de Temu, Shein gibi yabancı menşeili internet sitelerinden alışveriş yapmak için vergisiz limit 100 eurodan 30 euroya düşürülmüştü.

Türkiye’de Temu, Shein gibi yabancı menşeili internet sitelerinden alışveriş yapmak için vergisiz limit 100 eurodan 30 euroya düşürülmüştü.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, 30 euro limitin de yeterli olmadığını ifade etti. Çinli Temu, Shein gibi e-ticaret sitelerinden alışverişin şu anda kişilerin kendi ihtiyaçlarından çıkıp ticarileşmeye başladığını dile getiren Avdagiç, 'Bu önemli bir tehlike. Teorik olarak hepsi şahsi ihtiyaç da olsa buna bir önlem almak lazım. Burada gümrüksüz online alışveriş sınırı 30 avroya indirildi. Biz bunun sıfıra indirilmesini istiyoruz.' ifadelerini kullandı.

Çinli elektrikli araba devi BYD’nin Manisa’da milyar dolarlık yatırımla araba fabrikası kuracağı iddia edilmişti.

Çinli elektrikli araba devi BYD’nin Manisa’da milyar dolarlık yatırımla araba fabrikası kuracağı iddia edilmişti.

Avdagiç, Çinli otomotiv şirketi BYD'nin Türkiye'de kuracağı otomobil fabrikasına ilişkin, şunları söyledi:

'Türkiye'de otomotiv ana sanayisine yönelik üretim yapan en etkin 500 firmanın bulunduğu bir dernek yönetimi olarak da bu işi yakından takip ediyoruz. Bu konuda şu anda ilk proje açıklandığında ortaya konulan zaman tablosuna uygun bir süreç gözlemlemiyoruz. En latif bir yorum yaparsak, 'zaman planına uygun bir proje sürecinin şu anda hayata geçirilmediği' yorumunu yaparız. Umuyoruz kısa bir zaman içinde yatırım için bir mesafe alınır.'

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
32
17
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın