Bu İflas Hepsinden Farklı: 51 Yıllık Çizgi Roman Markası İflas Başvurusunda Bulundu

Çizgi roman karakterleri beyaz perdede parlamaya devam ediyor. Bu karakterler genellikle Walt Disney ve Warner Bros. Discovery’e ait karakterler. Bu markalar pazarı domine ederken diğer şirketler ise iflas sürecine giriyor. Bu kez iflas habere Fransız çizgi şirketi Humanoids’in ABD ofisinden geldi. 51 yıllık çizgi roman markası iflas başvurusunda bulundu. Popüler şirket, tüm çizgi roman endüstrisini etkileyen daha büyük bir iflas sürecine bağlı durumda.

İflas başvurusunda dair, “Kuzey Amerika Çizgi Roman Pazarı, 2024 yılında 1,36 milyar dolar değerindeydi ve 2030 yılına kadar 2,39 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Bu, yıllık bileşik büyüme oranı (CAGR) olarak %9,91’lik bir artış anlamına geliyor. Grafik romanların, dijital çizgi romanların ve süper kahraman temalı içeriklerin artan popülaritesi, Kuzey Amerika çizgi roman pazarında önemli bir büyüme sağlıyor” denildi.