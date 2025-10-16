onedio
Bu İflas Hepsinden Farklı: 51 Yıllık Çizgi Roman Markası İflas Başvurusunda Bulundu

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
16.10.2025 - 12:40

Türkiye’den sık sık iflas haberlerini duymaya alışkınız. Ancak bu iflas bu kez birçoğundan farklı. Bu iflas tekstil, otomotiv ve gıda sektöründen değil; çizgi film sektöründen. 51 yıllık Humanoids isimli Fransız çizgi roman markasının ABD'deki ekibi iflas başvurusunda bulundu. Tüm dünyayı kasıp kavuran Walt Disney’in Marvel’ı ve Warner Bros’un iflasa giden süreçte etkili olduğu belirtiliyor.

51 yıllık çizgi roman markası iflas başvurusunda bulundu.

Çizgi roman karakterleri beyaz perdede parlamaya devam ediyor. Bu karakterler genellikle Walt Disney ve Warner Bros. Discovery’e ait karakterler. Bu markalar pazarı domine ederken diğer şirketler ise iflas sürecine giriyor. Bu kez iflas habere Fransız çizgi şirketi Humanoids’in ABD ofisinden geldi. 51 yıllık çizgi roman markası iflas başvurusunda bulundu. Popüler şirket, tüm çizgi roman endüstrisini etkileyen daha büyük bir iflas sürecine bağlı durumda.

İflas başvurusunda dair, “Kuzey Amerika Çizgi Roman Pazarı, 2024 yılında 1,36 milyar dolar değerindeydi ve 2030 yılına kadar 2,39 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Bu, yıllık bileşik büyüme oranı (CAGR) olarak %9,91’lik bir artış anlamına geliyor. Grafik romanların, dijital çizgi romanların ve süper kahraman temalı içeriklerin artan popülaritesi, Kuzey Amerika çizgi roman pazarında önemli bir büyüme sağlıyor” denildi.

Marvel ve DC'ye ait süper kahraman serileri sektörde hakimiyetini sürdürüyor.

Research and Markets raporuna göre “Marvel ve DC gibi büyük stüdyoların süper kahraman serileri, hem çizgi roman hem de sinema sektörlerinde hakimiyetini sürdürüyor ve daha geniş bir kitleyi cezbediyor. Ayrıca bağımsız ve niş türler de dahil olmak üzere çeşitli hikaye anlatım biçimlerine artan ilgi, pazarı genişletiyor” ifadeleri yer aldı. 

Humanoids, 1970’lerin başında Paris’te 'Les Humanoïdes Associés' adıyla kuruldu.

