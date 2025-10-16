Bu İflas Hepsinden Farklı: 51 Yıllık Çizgi Roman Markası İflas Başvurusunda Bulundu
Türkiye’den sık sık iflas haberlerini duymaya alışkınız. Ancak bu iflas bu kez birçoğundan farklı. Bu iflas tekstil, otomotiv ve gıda sektöründen değil; çizgi film sektöründen. 51 yıllık Humanoids isimli Fransız çizgi roman markasının ABD'deki ekibi iflas başvurusunda bulundu. Tüm dünyayı kasıp kavuran Walt Disney’in Marvel’ı ve Warner Bros’un iflasa giden süreçte etkili olduğu belirtiliyor.
51 yıllık çizgi roman markası iflas başvurusunda bulundu.
Marvel ve DC'ye ait süper kahraman serileri sektörde hakimiyetini sürdürüyor.
