Dünyanın Önde Gelen Kişisel Bakım Devi 25 Yıl Sonra Türkiye’den Çekildi

Belçika merkezli kişisel bakım devi Ontex, Türkiye’den 25 yıl sonra çekilme kararı aldı. Bilindik pek çok markanın üreticisi olan Ontex’in cirosu 2.3 milyar euro.

Dev şirketin Türkiye’deki varlıkları ise Dilek Şirketler Grubu’nun oldu. Ontex’in markaları Dilek Grubu tarafından satın alındı.

Öte yandan Ontex, 1979 yılında kuruldu. 2023 yılında 2.3 milyar euro cirosu bulunan Ontex’in pek çok ülkede ofisleri ve üretim tesisleri bulunuyor. Ontex, dünyanın önde gelen kişisel bakım devi olarak tanımlanıyor.