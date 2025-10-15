onedio
Dünyanın Önde Gelen Kişisel Bakım Devi 25 Yıl Sonra Türkiye’den Çekildi

Dilara Şimşek
15.10.2025 - 12:03

Belçika merkezli dünyanın önde gelen kişisel bakım devi Türkiye’den çekilme kararı aldı. 25 yıldır Türkiye pazarında faaliyet gösteren Ontex, ülkeden resmen çekildi. Patronlar Dünyası'ndan Kerim Ülker’in haberine göre şirketin 2.3 milyar euro cirosu bulunuyor. Ontex’in Türkiye’deki markaları ise Dilek Grubu tarafından satın alındı.

Dünyanın önde gelen kişisel bakım devi Türkiye’den çekildi.

Belçika merkezli kişisel bakım devi Ontex, Türkiye’den 25 yıl sonra çekilme kararı aldı. Bilindik pek çok markanın üreticisi olan Ontex’in cirosu 2.3 milyar euro. 

Dev şirketin Türkiye’deki varlıkları ise Dilek Şirketler Grubu’nun oldu. Ontex’in markaları Dilek Grubu tarafından satın alındı. 

Öte yandan Ontex, 1979 yılında kuruldu. 2023 yılında 2.3 milyar euro cirosu bulunan Ontex’in pek çok ülkede ofisleri ve üretim tesisleri bulunuyor. Ontex, dünyanın önde gelen kişisel bakım devi olarak tanımlanıyor.

