Dünyanın Önde Gelen Kişisel Bakım Devi 25 Yıl Sonra Türkiye’den Çekildi
Belçika merkezli dünyanın önde gelen kişisel bakım devi Türkiye’den çekilme kararı aldı. 25 yıldır Türkiye pazarında faaliyet gösteren Ontex, ülkeden resmen çekildi. Patronlar Dünyası'ndan Kerim Ülker’in haberine göre şirketin 2.3 milyar euro cirosu bulunuyor. Ontex’in Türkiye’deki markaları ise Dilek Grubu tarafından satın alındı.
